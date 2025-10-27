Nagy Viktória érmet szerzett az U15-ös Eb-n

A serdülő Európa-bajnokságnak a montenegrói Budva adott otthont, ahol 32 nemzet 369 ökölvívója húzott kesztyűt. Nagy Viktória a negyeddöntőben írt, az elődöntőben olasz ellenfelet búcsúztatott, majd a fináléban az ukrán Veronika Holub parancsolt megálljt.

Nagy Viktória elsőéves U15-ös versenyzőként szerzett ezüstérmet

Forrás: MÖSZ

Nagy Viktória pontozással maradt alul

A pontozóknál az első menetben az ukrán vezetett 4:1-re, ezért a másodikban többet kellett kockáztatni. Viki kereste a távolságot, a megfelelő stratégiát, lábmunkában felvette a versenyt és a harmadik menet előtt még maradt esélye a sikerre. Az egri ökölvívó javuló teljesítményt nyújtott, az utolsó menetben is nagyot harcolt, de a záró 90 másodpercet minden pontozó Holubnak adta.

Nagy Viktória október elején töltötte be a 13. életévét, így jövőre is az U15-ösök között szerepelhet, immár Eb-ezüstérmesként. Az ugyancsak egri színekben versenyző Harkály Sándor a 48 kilósok között helyezetlenül zárt.