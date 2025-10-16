október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Testépítés

2 órája

NaturAll Heroes: a megőrzött izom és lepucolt zsír érmeket hozott a káli testépítőnek

Címkék#káli#Fat Free Mass Index#Krisztián Zsombor#naturál#power gym#WADA

Krisztián Zsombor tanult a 2023-as verseny hibáiból és most hagyott időt arra, hogy kellő izomtömeget legyen képes felpakolni magára. A Hungary NaturAll Heroes nemzetközi versenyen ez két dobogós helyezést ért a káli testépítőnek.

Bódi Csaba

A Nemzetközi Naturál Testépítő Szövetség (INBA) Hungary NaturAll Heroes elnevezésű viadalán 11 ország 170 versenyzője 371 kategóriában regisztrálta magát.

Krisztián Zsombor két dobogós helyre lehetett büszke a Hungary NaturAll Heroes versenyen
Krisztián Zsombor két dobogós helyre lehetett büszke a Hungary NaturAll Heroes versenyen 
Forrás:  Beküldött fotó

A verseny 14 éves múltra visszatekintő történetében az Újpesti Rendezvénytér színpadán lebonyolított esemény vonultatta fel el a második legnépesebb mezőnyt. A káli Max Power Gym-ben készülő Krisztián Zsombor négy kategóriában indult és valamennyiben a top ötben végzett. Ám ezt sok minden megelőzte!

Ezen a versenyen kizárólag a naturál – az egyéb plusz teljesítményfokozókat nem használó – sportolók mérettethetik meg magukat, amelyet szigorúan ellenőriznek, illetve tesztelnek FFMI-érték (Fat Free Mass Index) méréssel, esetlegesen WADA vizelet és/vagy poligráf vizsgálattal 

– adott magyarázatot az elnevezésre Krisztián Zsombor.

A testpítéssel 2018 óta foglalkozó káli sportoló két éve már szerepelt az INBA keretében rendezett viadal Men's Physique és Classic Physique újonc kategóriáiban. Akkor azonban nem adott magának elegendő felkészülési időt a versenyre és a diétára. Okulva a 2023-as tapasztalatokból, ezúttal hagyott időt, hogy kellő izomtömeget legyen képes felpakolni magára.

Amit terveztek, az összejött a káli sportolónak
Forrás:  Beküldött fotó

Ez naturálként elég nehéz, főleg nekem, mivel nehezebben hízok 

– folytatta Krisztián Zsombor. – Idén év elején határoztam el, hogy felkészülök az INBA őszi szezonjára. Erős tömegelő fázis kezdődött egészen júniusig úgy, hogy a kitűzött célt 86 kiló jelentette. Ez elértem. A diétát akkor kezdtem azzal az egyértelmű és világos tervvel, hogy próbáljam meg a lehető legtöbb izmot megtartani és a lehető legszárazabb fizikumot bemutatni. Abban az időben még nem volt egyértelmű, hogy mely kategóriákban nevezek, azt viszont tudtam, hogy a Classic Physique újonc és az Open besorolásban mindenképpen szeretnék szerepelni.

A NaturAll Heroes profi felkészítőt is igényel

A versenyző a már meglévő tapasztalatai és tudása alapján diétázott, majd pedig agusztus közepétől személyi versenyfelkészítő edzővel hangolt.

Kiss Drako Tamás segítségét a lehető legtöbb izom megőrzése és a minél több zsír lepucolása érdekében kértem

Úgy éreztem, hogy a tudásom ettől a ponttól nem lesz elég ahhoz, hogy a lehető legszárazabb fizikumot érjem el a versenyig, így a folytatásban Tamás útmutatásait követtem.

A teljesítmény elismerése medálokban öltött testet
Forrás:  Beküldött fotó

Krisztián Zsombor végül  három kategóriát tűzött ki maga elé. A negyediket, az Athletic Juniort a verseny előtti héten hirdették meg, mivel több 23 éves, vagy 23 év alatti versenyző jelentkezett a versenyre. A minimális izomveszteséggel 86-ról 71 kg-os testsúlyra diétázott sportoló fáradozásai eredményre vezettek: ezüst-, és bronzérmet szerzett, továbbá két 5. helyezést ért el.

Krisztián Zsombor eredményei

  • Athletic Junior (24 év alattiak, 7 induló): 2. helyezés
    Athletic Open (9): 3. helyezés
    Classic Physique (újonc, 13): 5. helyezés
    Classic Physique (Open, 11): 5. helyezés

– Köszönettel tartozom a profi versenyfelkészítésért Kiss Drako Tamásnak. A káli Max Power Gym csapatának (Máté Gábor, Gál Tünde), hogy végig profi gépparkkal rendelkező edzőteremben készülhettem végig. Családomnak, barátaimnak, páromnak, hogy elviseltek és támogattak a nehezebb napokon is.

A versenyen szerzett tapasztalatok alapján építkezek tovább, szeretnék naturál testépítő profi kártyát megszerezni 

– tekintett előre Krisztián Zsombor.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu