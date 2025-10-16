2 órája
NaturAll Heroes: a megőrzött izom és lepucolt zsír érmeket hozott a káli testépítőnek
Krisztián Zsombor tanult a 2023-as verseny hibáiból és most hagyott időt arra, hogy kellő izomtömeget legyen képes felpakolni magára. A Hungary NaturAll Heroes nemzetközi versenyen ez két dobogós helyezést ért a káli testépítőnek.
A Nemzetközi Naturál Testépítő Szövetség (INBA) Hungary NaturAll Heroes elnevezésű viadalán 11 ország 170 versenyzője 371 kategóriában regisztrálta magát.
A verseny 14 éves múltra visszatekintő történetében az Újpesti Rendezvénytér színpadán lebonyolított esemény vonultatta fel el a második legnépesebb mezőnyt. A káli Max Power Gym-ben készülő Krisztián Zsombor négy kategóriában indult és valamennyiben a top ötben végzett. Ám ezt sok minden megelőzte!
Ezen a versenyen kizárólag a naturál – az egyéb plusz teljesítményfokozókat nem használó – sportolók mérettethetik meg magukat, amelyet szigorúan ellenőriznek, illetve tesztelnek FFMI-érték (Fat Free Mass Index) méréssel, esetlegesen WADA vizelet és/vagy poligráf vizsgálattal
– adott magyarázatot az elnevezésre Krisztián Zsombor.
A testpítéssel 2018 óta foglalkozó káli sportoló két éve már szerepelt az INBA keretében rendezett viadal Men's Physique és Classic Physique újonc kategóriáiban. Akkor azonban nem adott magának elegendő felkészülési időt a versenyre és a diétára. Okulva a 2023-as tapasztalatokból, ezúttal hagyott időt, hogy kellő izomtömeget legyen képes felpakolni magára.
Ez naturálként elég nehéz, főleg nekem, mivel nehezebben hízok
– folytatta Krisztián Zsombor. – Idén év elején határoztam el, hogy felkészülök az INBA őszi szezonjára. Erős tömegelő fázis kezdődött egészen júniusig úgy, hogy a kitűzött célt 86 kiló jelentette. Ez elértem. A diétát akkor kezdtem azzal az egyértelmű és világos tervvel, hogy próbáljam meg a lehető legtöbb izmot megtartani és a lehető legszárazabb fizikumot bemutatni. Abban az időben még nem volt egyértelmű, hogy mely kategóriákban nevezek, azt viszont tudtam, hogy a Classic Physique újonc és az Open besorolásban mindenképpen szeretnék szerepelni.
A NaturAll Heroes profi felkészítőt is igényel
A versenyző a már meglévő tapasztalatai és tudása alapján diétázott, majd pedig agusztus közepétől személyi versenyfelkészítő edzővel hangolt.
Kiss Drako Tamás segítségét a lehető legtöbb izom megőrzése és a minél több zsír lepucolása érdekében kértem
Úgy éreztem, hogy a tudásom ettől a ponttól nem lesz elég ahhoz, hogy a lehető legszárazabb fizikumot érjem el a versenyig, így a folytatásban Tamás útmutatásait követtem.
Krisztián Zsombor végül három kategóriát tűzött ki maga elé. A negyediket, az Athletic Juniort a verseny előtti héten hirdették meg, mivel több 23 éves, vagy 23 év alatti versenyző jelentkezett a versenyre. A minimális izomveszteséggel 86-ról 71 kg-os testsúlyra diétázott sportoló fáradozásai eredményre vezettek: ezüst-, és bronzérmet szerzett, továbbá két 5. helyezést ért el.
Krisztián Zsombor eredményei
- Athletic Junior (24 év alattiak, 7 induló): 2. helyezés
Athletic Open (9): 3. helyezés
Classic Physique (újonc, 13): 5. helyezés
Classic Physique (Open, 11): 5. helyezés
– Köszönettel tartozom a profi versenyfelkészítésért Kiss Drako Tamásnak. A káli Max Power Gym csapatának (Máté Gábor, Gál Tünde), hogy végig profi gépparkkal rendelkező edzőteremben készülhettem végig. Családomnak, barátaimnak, páromnak, hogy elviseltek és támogattak a nehezebb napokon is.
A versenyen szerzett tapasztalatok alapján építkezek tovább, szeretnék naturál testépítő profi kártyát megszerezni
– tekintett előre Krisztián Zsombor.