NaturAll Heroes: a megőrzött izom és lepucolt zsír érmeket hozott a káli testépítőnek

A Nemzetközi Naturál Testépítő Szövetség (INBA) Hungary NaturAll Heroes elnevezésű viadalán 11 ország 170 versenyzője 371 kategóriában regisztrálta magát.

Krisztián Zsombor két dobogós helyre lehetett büszke a Hungary NaturAll Heroes versenyen

Forrás: Beküldött fotó

A verseny 14 éves múltra visszatekintő történetében az Újpesti Rendezvénytér színpadán lebonyolított esemény vonultatta fel el a második legnépesebb mezőnyt. A káli Max Power Gym-ben készülő Krisztián Zsombor négy kategóriában indult és valamennyiben a top ötben végzett. Ám ezt sok minden megelőzte!

Ezen a versenyen kizárólag a naturál – az egyéb plusz teljesítményfokozókat nem használó – sportolók mérettethetik meg magukat, amelyet szigorúan ellenőriznek, illetve tesztelnek FFMI-érték (Fat Free Mass Index) méréssel, esetlegesen WADA vizelet és/vagy poligráf vizsgálattal

– adott magyarázatot az elnevezésre Krisztián Zsombor.

A testpítéssel 2018 óta foglalkozó káli sportoló két éve már szerepelt az INBA keretében rendezett viadal Men's Physique és Classic Physique újonc kategóriáiban. Akkor azonban nem adott magának elegendő felkészülési időt a versenyre és a diétára. Okulva a 2023-as tapasztalatokból, ezúttal hagyott időt, hogy kellő izomtömeget legyen képes felpakolni magára.

Amit terveztek, az összejött a káli sportolónak

Forrás: Beküldött fotó

Ez naturálként elég nehéz, főleg nekem, mivel nehezebben hízok

– folytatta Krisztián Zsombor. – Idén év elején határoztam el, hogy felkészülök az INBA őszi szezonjára. Erős tömegelő fázis kezdődött egészen júniusig úgy, hogy a kitűzött célt 86 kiló jelentette. Ez elértem. A diétát akkor kezdtem azzal az egyértelmű és világos tervvel, hogy próbáljam meg a lehető legtöbb izmot megtartani és a lehető legszárazabb fizikumot bemutatni. Abban az időben még nem volt egyértelmű, hogy mely kategóriákban nevezek, azt viszont tudtam, hogy a Classic Physique újonc és az Open besorolásban mindenképpen szeretnék szerepelni.