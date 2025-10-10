október 10., péntek

Labdarúgás

31 perce

NB III.: a Füzesabonynak jól jön az erősítés, az Egernek 3–17-es mutatón kellene javítani

Címkék#Eger SE#FSC#fc hatvan#lendület

A visszatérőivel megerősödő Füzesabony SC és a javítási „kényszerbe” került Eger SE csapata hazai pályán játszik, míg az „óriásölő” FC Hatvan idegenben szerepel. Az NB III. Északkeleti csoportjában a 11. forduló mérkőzéseit rendezik.

Bódi Csaba

Füzesabonyban az NB III.-as sereghajtó lép pályára, Egerben menetelő újoncot fogadnak, a Hatvan pedig debreceni vendégségben tör babérokra.

Az eltiltás után visszatérő Vincze Dániel (elöl) jelentősen javíthat az FSC támadójátékán az NB III.-as sereghajtó ellen
Az eltiltás után visszatérő Vincze Dániel (elöl) jelentősen javíthat az FSC támadójátékán az NB III.-as sereghajtó ellen
Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Vasárnap 13.00:

Füzesabony SC (7.)–FC Tiszaújváros (16.)

Füzesabony. V.: Nagy Attila László (László, Szabó L.).

A színes lapok miatti eltiltását letöltött Vincze Dániel, Pataki Viktor és Bocsi Patrik trió visszatérése új lendületet adhat az FSC-nek a Diósgyőrben elszenvedett 2–1-es ­vereség után. Ha a tabellán elfoglalt – szokatlanul magas – helyezés nem szédíti meg az abonyiakat, és még véletlenül sem kezelik le a sereghajtó újvárosiakat, akkor nemcsak a papírformát igazolják, hanem azt is meg­erősítik, hogy bizony ez a ­jelenlegi gárda nagyon egyben van. Most Bocsi Zoltánéknak áll a zászló, de ez önmagában még sosem jelentett pontokat.

Eger SE (10.)–Tarpa SC (5.)

Eger Szentmarjay stadion. V.: Horváth Máté (Dobos, Elischer).

Ha az elmúlt öt mérkőzés mérlegét tekintjük, akár előre be is lehetne írni győzelmet a vendégeknek. Az újonc együttes négyszer nyert és egyszer játszott döntetlennel, vagyis 13 pontot gyűjtött ebben az időszakban. Ezzel szemben az Eger SE négy vereséget és egy sikert könyvelhetett el, amit 3–17-es gólkülönbség terhel. Ebből az alaphelyzetből kell nekivágni az összecsapásnak, és mivel futballról van szó – amiben bármi előfordulhat egy mérkőzésen –, ezúttal is elképzelhető, hogy az ESE meglepi ellenfelét, és véget vet a tarpaiak veretlenségi sorozatának.

NB III.: 7. Füzesabony SC, 10., Eger SE, 15. FC Hatvan 

Az Északkeleti csoport állása 
Forrás: adatbank.mlsz.hu

DVSC II. (13.)–FC Hatvan (15.)

Debrecen, Egyetemi Sporttelep. V.: Sándor Csaba (Szi­lágyi N., dr. Kulcsár).

A Kisvárda II. legyőzésével (2–0) a hatvaniak ismét hozták a „megszokott” nagy skalpos bravúrt. Ezzel nemcsak felhívták magukra a figyelmet, egyben jelezték is, hogy többre hivatottak, továbbá elmozdultak a sereghajtó helyről. Mivel a tabella alsó felében a 8. helyen álló DVTK II. (11) és a 15. pozícióban tanyázó Szpisljak gárda (7) között mindössze négy pont a különbség, az újabb siker sokat javíthatna a vendégek helyzetén. A sárga-kékek azt már megmutatták, hogy mire képesek, így nem kell mást tenni, „csak” ezt másolni.


 

