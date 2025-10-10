31 perce
NB III.: a Füzesabonynak jól jön az erősítés, az Egernek 3–17-es mutatón kellene javítani
A visszatérőivel megerősödő Füzesabony SC és a javítási „kényszerbe” került Eger SE csapata hazai pályán játszik, míg az „óriásölő” FC Hatvan idegenben szerepel. Az NB III. Északkeleti csoportjában a 11. forduló mérkőzéseit rendezik.
Füzesabonyban az NB III.-as sereghajtó lép pályára, Egerben menetelő újoncot fogadnak, a Hatvan pedig debreceni vendégségben tör babérokra.
Vasárnap 13.00:
Füzesabony SC (7.)–FC Tiszaújváros (16.)
Füzesabony. V.: Nagy Attila László (László, Szabó L.).
A színes lapok miatti eltiltását letöltött Vincze Dániel, Pataki Viktor és Bocsi Patrik trió visszatérése új lendületet adhat az FSC-nek a Diósgyőrben elszenvedett 2–1-es vereség után. Ha a tabellán elfoglalt – szokatlanul magas – helyezés nem szédíti meg az abonyiakat, és még véletlenül sem kezelik le a sereghajtó újvárosiakat, akkor nemcsak a papírformát igazolják, hanem azt is megerősítik, hogy bizony ez a jelenlegi gárda nagyon egyben van. Most Bocsi Zoltánéknak áll a zászló, de ez önmagában még sosem jelentett pontokat.
Eger SE (10.)–Tarpa SC (5.)
Eger Szentmarjay stadion. V.: Horváth Máté (Dobos, Elischer).
Ha az elmúlt öt mérkőzés mérlegét tekintjük, akár előre be is lehetne írni győzelmet a vendégeknek. Az újonc együttes négyszer nyert és egyszer játszott döntetlennel, vagyis 13 pontot gyűjtött ebben az időszakban. Ezzel szemben az Eger SE négy vereséget és egy sikert könyvelhetett el, amit 3–17-es gólkülönbség terhel. Ebből az alaphelyzetből kell nekivágni az összecsapásnak, és mivel futballról van szó – amiben bármi előfordulhat egy mérkőzésen –, ezúttal is elképzelhető, hogy az ESE meglepi ellenfelét, és véget vet a tarpaiak veretlenségi sorozatának.
Eger SE: a kapu előtti határozottság hozta a különbséget a DEAC ellen
NB III.: 7. Füzesabony SC, 10., Eger SE, 15. FC Hatvan
DVSC II. (13.)–FC Hatvan (15.)
Debrecen, Egyetemi Sporttelep. V.: Sándor Csaba (Szilágyi N., dr. Kulcsár).
A Kisvárda II. legyőzésével (2–0) a hatvaniak ismét hozták a „megszokott” nagy skalpos bravúrt. Ezzel nemcsak felhívták magukra a figyelmet, egyben jelezték is, hogy többre hivatottak, továbbá elmozdultak a sereghajtó helyről. Mivel a tabella alsó felében a 8. helyen álló DVTK II. (11) és a 15. pozícióban tanyázó Szpisljak gárda (7) között mindössze négy pont a különbség, az újabb siker sokat javíthatna a vendégek helyzetén. A sárga-kékek azt már megmutatták, hogy mire képesek, így nem kell mást tenni, „csak” ezt másolni.
Fegyelmi: a Hatvanban kiállítottak nem úszták meg egy meccsel