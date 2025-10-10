NB III.: a Füzesabonynak jól jön az erősítés, az Egernek 3–17-es mutatón kellene javítani

Füzesabonyban az NB III.-as sereghajtó lép pályára, Egerben menetelő újoncot fogadnak, a Hatvan pedig debreceni vendégségben tör babérokra.

Az eltiltás után visszatérő Vincze Dániel (elöl) jelentősen javíthat az FSC támadójátékán az NB III.-as sereghajtó ellen

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Vasárnap 13.00:

Füzesabony SC (7.)–FC Tiszaújváros (16.)

Füzesabony. V.: Nagy Attila László (László, Szabó L.).

A színes lapok miatti eltiltását letöltött Vincze Dániel, Pataki Viktor és Bocsi Patrik trió visszatérése új lendületet adhat az FSC-nek a Diósgyőrben elszenvedett 2–1-es ­vereség után. Ha a tabellán elfoglalt – szokatlanul magas – helyezés nem szédíti meg az abonyiakat, és még véletlenül sem kezelik le a sereghajtó újvárosiakat, akkor nemcsak a papírformát igazolják, hanem azt is meg­erősítik, hogy bizony ez a ­jelenlegi gárda nagyon egyben van. Most Bocsi Zoltánéknak áll a zászló, de ez önmagában még sosem jelentett pontokat.