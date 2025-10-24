3 órája
NB III.: az Eger SE egyenlíthet az FC Hatvan ellen
A két csapat legújabb időszakbeli párharca 2022-ig nyúlik vissza. Az elmúlt három NB III.-as bajnoki év mérlege az FC Hatvannak kedvez, ám mivel kiegyenlített a küzdelem, vasárnap egalizálhat az Eger SE.
Az NB III. Északkeleti-csoportjában a 13. forduló mérkőzéseit játsszák a csapatok, közte a hatvaniak egri fellépésével. A Heves vármegyei presztizscsatának a vendégek a sereghajtóként rugaszkodnak neki.
Vasárnap, 13.00:
Eger SE (10.)–FC Hatvan (16.)
Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Linn Kevin (Ifj. Imrő, Benkő).
Az egykor volt NB II.-es összecsapások ma már legfeljebb csak a két klub nevét illetően hasonlítanak a napjainkbeli találkozókhoz. A stabil NB III.-as tagság kivívása – vagy mint ezúttal a hatvaniaknál – a kiesés elkerülése jelent célt a a kluboknál, amelyek ezzel együtt (és mindent egy kalap a véve) a legmagasabban szintet jelentik ma Heves vármegyében.
A vasárnapi meccset tekintve a házigazda egriek tűnnek esélyesebbeknek, de mivel a Simon Antal irányította piros-kékek idénybeli teljesítménye nagyon hullámzó, lehetetlen megjósolni a hatvaniakkal szemben mérkőzés kimenetelét. A Zagyva-parti gárda utolsó helye nagyon nem mutat jól, ráadásul a bentmaradást érő 13. pozíciótól hat pontra van lemaradva a gárda. Igaz, messze még a vége, de ha annyit hibát követ el a Zoran Szpisljak vezette garnitúra, mint azt tette az eddigiekben, akkor rendkívül nehéz lesz elkerülni a kieső zónából.
Eközben persze az egriek sem dőlhetnek hátra, mert elég egy vereség és újabb visszaesés következhet be. Szerencsére a kiegyenlített mezőnyre a másik véglet is igaz, egy-egy siker komoly értékkel bír és a vármegyei derbire ez hatványozottan érvényes.
Az elmúlt három év NB III.-as mérlege
2024/2025
Eger SE–FC Hatvan 2–0, gól: Major, Tóth L. M.
FC Hatvan–Eger SE 2–0 , gól: Nathaniel, Dinka
2023/2024
FC Hatvan–Eger SE 1–1, gól: Kanálos, ill. Gíber
Eger SE–FC Hatvan 1–0, gól: Oláh B.
2022/2023
Eger SE–FC Hatvan 0–5, gól: Szanku 3, Sármány, Panyi
FC Hatvan–Eger SE 1–0, gól: Soós
Füzesabony SC (12.)–Gödöllői SK (8.)
Füzesabony. V.: Kása Tbor (Vilmányi, Győri).
A jelenleg egy ponttal jobban álló újonc elleni mérkőzésen eltiltás miatt az FSC nem számíthat Bocsi Zoltán vezetőedzőre és a csapatkapitány, Bocsi Patrikra.
Fegyelmi: mindkét Bocsi kényszerpihenőn és megvan Gróf büntetése is
Az NB III. Északkeleti csoportja 13. fordulójának teljes programja