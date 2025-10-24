NB III.: az Eger SE egyenlíthet az FC Hatvan ellen

Az NB III. Északkeleti-csoportjában a 13. forduló mérkőzéseit játsszák a csapatok, közte a hatvaniak egri fellépésével. A Heves vármegyei presztizscsatának a vendégek a sereghajtóként rugaszkodnak neki.

Az egy évvel ezelőtti NB III.-as megyei derbin az egri Major Ernő (jobbra) betalált a hatvani kapuba

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Vasárnap, 13.00:

Eger SE (10.)–FC Hatvan (16.)

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Linn Kevin (Ifj. Imrő, Benkő).

Az egykor volt NB II.-es összecsapások ma már legfeljebb csak a két klub nevét illetően hasonlítanak a napjainkbeli találkozókhoz. A stabil NB III.-as tagság kivívása – vagy mint ezúttal a hatvaniaknál – a kiesés elkerülése jelent célt a a kluboknál, amelyek ezzel együtt (és mindent egy kalap a véve) a legmagasabban szintet jelentik ma Heves vármegyében.