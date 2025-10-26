NB III.: az Eger֪ SE–FC Hatvan meccsen fordulás után következett a fordulat

Skripek Dávid úgy írta be a nevét a mérkőzés krónikájába, hogy a pályán sem volt. Legalábbis papíron és a digitális térben – 28-as mezszámmal. A jegyzőkönyvben a kezdés előtt ugyanis 19-essel szerepelt a támadó, 28-as nem volt a cserék között sem. Ám mivel az 5. percben a 28-as labdarúgó talált a kapuba, kiderült, hogy ez Skripek, csak éppen 19-es mezben.

A sípmester a szünetben elmondta, még a kezdés előtt javította a számot, ám az nem frissült az adatbankban.

Persze ez csak csekély, háttérben zajló közjátéknak számított. A lényeget a gól, a hatvani vezetés jelentette. A vendégek egyszer veszélyeztettek az első félidőben, ám abból eredményesek voltak, és ez döntött. A hátrányban játszó Eger SE szinte az egész játékrészben mezőnyfölényen futballozott, de Sándor Bencének csak a 38. percben, Farkas Bence Balázs 15 méteres lövésénél kellett bravúrt bemutatnia.