Labdarúgás

NB III.: az Eger֪ SE–FC Hatvan meccsen fordulás után következett a fordulat

A hatvaniak már az 5. percben vezetést szereztek Egerben. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 13. fordulójában rendezett Heves vármegyei párharc azonban hazai győzelemmel zárult a hatvaniakkal szemben.

Bódi Csaba

Az Agria Korps szurkolói csoportnak köszönhetően a futballhangulatnak nem lehettek híján az érdeklődők a NB III.-as találkozón, miközben a nézők száma nem érte el a százat. 

Debreczeni Dávidék (jobbra) egy góllal bizonyultak jobbnak a Hatvantól az NB III.-as Heves vármegyei párharc során
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Eger SE–FC Hatvan 2–1 (0–1)

Eger, Szentmarjay stadion, 90 néző. V.: Linn Kevin (ifj. Imrő, Benkő).
EGER: Bukrán – Balázs, Valkay, Kis-Orosz – Debreczeni (Jónyer, 46.), Kispál, Farkas B., Hegedűs L. (Hamar, 46.), László (Boros, 46.), Major (Sedi, 89.) – Gíber (Zvara, 81.). Vezetőedző: Simon Antal.
HATVAN: Sándor – Vince, Csuvikovszky, Dibusz, Dinka, Orvos (Polgár, 56.)  – Kustudic, Karácsony (Klein, 88.), Kitl, Sós (Benkó, 56.) – Skripek (Bodnár, 88.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Balázs P. (53.), Boros (65.), ill. Skripek (5.). 
KIÁLLÍTVA: Kitl (2. sárga lap után) a 80. percben.

Skripek Dávid úgy írta be a nevét a mérkőzés krónikájába, hogy a pályán sem volt. Legalábbis papíron és a digitális térben – 28-as mezszámmal. A jegyzőkönyvben a kezdés előtt ugyanis 19-essel szerepelt a támadó, 28-as nem volt a cserék között sem. Ám mivel az 5. percben a 28-as labdarúgó talált a kapuba, kiderült, hogy ez Skripek, csak éppen 19-es mezben. 

A sípmester a szünetben elmondta, még a kezdés előtt javította a számot, ám az nem frissült az adatbankban.

Persze ez csak csekély, háttérben zajló közjátéknak számított. A lényeget a gól, a hatvani vezetés jelentette. A vendégek egyszer veszélyeztettek az első félidőben, ám abból eredményesek voltak, és ez döntött. A hátrányban játszó Eger SE szinte az egész játékrészben mezőnyfölényen futballozott, de Sándor Bencének csak a 38. percben, Farkas Bence Balázs 15 méteres lövésénél kellett bravúrt bemutatnia.

Eger SE–FC Hatvan labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

A szünetben hármat cserélt Simon Antal és a frissítés gyorsan eredményre vezetett. Balázs Patrik egyenlítése után jobban kinyílt a Hatvan és ez okozta a vesztét... A 65. percben ugyanis Major Ernő bal oldali beadása után a csereként beállt Boros Gábor megszerezte a vezetést a házigazdáknak. Az előny talán túlságosam is megnyugtatta az ESE-t, mert alábbhagyott a hazaiak kezdeti lendülete. A győzelem így sem forgott veszélyben, azok után meg főképp, hogy a 81. percben megfogyatkoztak a hatvaniak: Kitl Krisztián második sárga lap után jutott a kiállítottak sorsára. 

Az egykor rangadónak számított összecsapáson a többet kezdeményező egriek megérdemelt győzelmet arattak a Zagyva-partiakkal szemben, akikre sok munka vár, ha el akarnak lépni a sereghajtó pozícióból.

JÓK: Valkay, Balázs, Farkas B., Kispál, Boros, ill. Skripek, Kustudic, Vince.

Mester(i) mondatok

SIMON ANTAL: – A gyorsan kapott gól ellenére nem kezdett el kapodni a csapat, igaz, az utolsó passzok nem sikerültek. A második félidőben jöttek a tervezett cserék és jöttek a gólok is. A sűrű mezőnyben fontos meccset nyert meg a csapat.

ZORAN SZPISLJAK: – Az első félidőben nemcsak vezettünk, de a játékot is uraltuk. A második félidőben a mindent egy lapra feltett Eger fordított, de akkor is talpon maradtunk. A kiállítás után azonban már nagyobb helyzetet nem sikerült kialakítani.

KÖVETKEZIK: Tiszafüred–Eger SE, Putnok–FC Hatvan. Mindkettő: november 2., vasárnap, 13.00.

Az NB III. Északkeleti csoportja 13. fordulójának további eredményei

DVSC II.–DVTK II. 2–1
Nyíregyháza Sp. II.–Cigánd 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC 0–1
Tiszafüred–Sényő 2–3
Tarpa–Putnok 2–0
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1
Füzesabony SC–Gödöllő 0–0

A bajnokság állása

  • 1. Cigánd    13    8    4    1    26–11    28
     2. Kisvárda II    13    8    3    2    28–12    27
     3. Tiszafüred    13    7    4    2    28–12    25
     4. DEAC    13    7    4    2    21–10    25
     5. Tarpa    13    7    3    3    20–12    24
     6. DVSC II    13    5    4    4    26–18    19
     7. Putnok    13    5    3    5    18–19    18
     8. Sényő    13    5    2    6    15–27    17
     9. Eger SE    13    5    2    6    14–26    17
    10. Gödöllő    13    4    3    6    20–19    15
    11. DVTK II    13    4    2    7    21–25    14
    12. Füzesabony    13    3    5    5    11–13    14
    13. Ózd    13    3    4    6    21–28    13
    14. Tiszaújváros    13    3    4    6    14–26    13
    15. Nyíregyháza II    13    3    2    8    18–27    11
    16. FC Hatvan    13    2    1    10    16–32    7
     

 

