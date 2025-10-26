1 órája
NB III.: az Eger֪ SE–FC Hatvan meccsen fordulás után következett a fordulat
A hatvaniak már az 5. percben vezetést szereztek Egerben. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 13. fordulójában rendezett Heves vármegyei párharc azonban hazai győzelemmel zárult a hatvaniakkal szemben.
Az Agria Korps szurkolói csoportnak köszönhetően a futballhangulatnak nem lehettek híján az érdeklődők a NB III.-as találkozón, miközben a nézők száma nem érte el a százat.
Eger SE–FC Hatvan 2–1 (0–1)
Eger, Szentmarjay stadion, 90 néző. V.: Linn Kevin (ifj. Imrő, Benkő).
EGER: Bukrán – Balázs, Valkay, Kis-Orosz – Debreczeni (Jónyer, 46.), Kispál, Farkas B., Hegedűs L. (Hamar, 46.), László (Boros, 46.), Major (Sedi, 89.) – Gíber (Zvara, 81.). Vezetőedző: Simon Antal.
HATVAN: Sándor – Vince, Csuvikovszky, Dibusz, Dinka, Orvos (Polgár, 56.) – Kustudic, Karácsony (Klein, 88.), Kitl, Sós (Benkó, 56.) – Skripek (Bodnár, 88.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Balázs P. (53.), Boros (65.), ill. Skripek (5.).
KIÁLLÍTVA: Kitl (2. sárga lap után) a 80. percben.
Skripek Dávid úgy írta be a nevét a mérkőzés krónikájába, hogy a pályán sem volt. Legalábbis papíron és a digitális térben – 28-as mezszámmal. A jegyzőkönyvben a kezdés előtt ugyanis 19-essel szerepelt a támadó, 28-as nem volt a cserék között sem. Ám mivel az 5. percben a 28-as labdarúgó talált a kapuba, kiderült, hogy ez Skripek, csak éppen 19-es mezben.
A sípmester a szünetben elmondta, még a kezdés előtt javította a számot, ám az nem frissült az adatbankban.
Persze ez csak csekély, háttérben zajló közjátéknak számított. A lényeget a gól, a hatvani vezetés jelentette. A vendégek egyszer veszélyeztettek az első félidőben, ám abból eredményesek voltak, és ez döntött. A hátrányban játszó Eger SE szinte az egész játékrészben mezőnyfölényen futballozott, de Sándor Bencének csak a 38. percben, Farkas Bence Balázs 15 méteres lövésénél kellett bravúrt bemutatnia.
Eger SE–FC Hatvan labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
A szünetben hármat cserélt Simon Antal és a frissítés gyorsan eredményre vezetett. Balázs Patrik egyenlítése után jobban kinyílt a Hatvan és ez okozta a vesztét... A 65. percben ugyanis Major Ernő bal oldali beadása után a csereként beállt Boros Gábor megszerezte a vezetést a házigazdáknak. Az előny talán túlságosam is megnyugtatta az ESE-t, mert alábbhagyott a hazaiak kezdeti lendülete. A győzelem így sem forgott veszélyben, azok után meg főképp, hogy a 81. percben megfogyatkoztak a hatvaniak: Kitl Krisztián második sárga lap után jutott a kiállítottak sorsára.
Az egykor rangadónak számított összecsapáson a többet kezdeményező egriek megérdemelt győzelmet arattak a Zagyva-partiakkal szemben, akikre sok munka vár, ha el akarnak lépni a sereghajtó pozícióból.
JÓK: Valkay, Balázs, Farkas B., Kispál, Boros, ill. Skripek, Kustudic, Vince.
Mester(i) mondatok
SIMON ANTAL: – A gyorsan kapott gól ellenére nem kezdett el kapodni a csapat, igaz, az utolsó passzok nem sikerültek. A második félidőben jöttek a tervezett cserék és jöttek a gólok is. A sűrű mezőnyben fontos meccset nyert meg a csapat.
ZORAN SZPISLJAK: – Az első félidőben nemcsak vezettünk, de a játékot is uraltuk. A második félidőben a mindent egy lapra feltett Eger fordított, de akkor is talpon maradtunk. A kiállítás után azonban már nagyobb helyzetet nem sikerült kialakítani.
KÖVETKEZIK: Tiszafüred–Eger SE, Putnok–FC Hatvan. Mindkettő: november 2., vasárnap, 13.00.
Az NB III. Északkeleti csoportja 13. fordulójának további eredményei
DVSC II.–DVTK II. 2–1
Nyíregyháza Sp. II.–Cigánd 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC 0–1
Tiszafüred–Sényő 2–3
Tarpa–Putnok 2–0
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1
Füzesabony SC–Gödöllő 0–0
A bajnokság állása
- 1. Cigánd 13 8 4 1 26–11 28
2. Kisvárda II 13 8 3 2 28–12 27
3. Tiszafüred 13 7 4 2 28–12 25
4. DEAC 13 7 4 2 21–10 25
5. Tarpa 13 7 3 3 20–12 24
6. DVSC II 13 5 4 4 26–18 19
7. Putnok 13 5 3 5 18–19 18
8. Sényő 13 5 2 6 15–27 17
9. Eger SE 13 5 2 6 14–26 17
10. Gödöllő 13 4 3 6 20–19 15
11. DVTK II 13 4 2 7 21–25 14
12. Füzesabony 13 3 5 5 11–13 14
13. Ózd 13 3 4 6 21–28 13
14. Tiszaújváros 13 3 4 6 14–26 13
15. Nyíregyháza II 13 3 2 8 18–27 11
16. FC Hatvan 13 2 1 10 16–32 7