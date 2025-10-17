2 órája
NB III.: az FC Hatvantól ismét jöhetne a bravúr
A Heves vármegyei trióból ezúttal csak a hatvaniak lesznek házigazdák. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 12. fordulójában az egriek Sényőre, a füzesabonyiak Cigándra utaznak.
Tizenegy játéknapon túljutva megállapítható, hogy idén ősszel is csak a derékhadat erősítik csapataink az NB III.-ban. Az Eger SE és a Füzesabony SC középmezőnybeli tagsága „vékony jégen” mozog, míg a hatvaniak alulról figyelik a vetélytársakat.
Vasárnap, 13.00:
FC Hatvan (16.)–Tarpa SC (5.)
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Varga Flórián (Elischer, Győri).
A hatvaniak egy tényezőt figyelembe véve rendelkeznek pozitív tapasztalattal és ez segítheti őket a tarpaiak ellen is. Dinka Kristófék két héttel hazai pályán legyőzték (2–0) az élmezőny jeles tagjának számító kisvárdai tartalékokat, ami a nagy fegyvertények sorába tartozik. Mivel azonban az eddigi 11 mérkőzésen a vereségek száma már nyolcnál tart, így az nem várható el „üzembiztosan”, hogy a sereghajtó felülmúlja a szabolcsi újoncot. Egy fordulóval korábban az Eger SE is megmutatta (2–0), hogy a Tarpa SC közel sem verhetetlen (2–0).
Sényő FC (14.)–Eger SE (8.)
Sényő. V.: Pusztai Gergely (dr. Bencze, Mózsa).
A szezon elején nagyon beragadt, a 6. fordulóig csak egy pontot szerzett sényőiek az utóbbi öt mérkőzésen már 10 egységgel gyarapodtak. Ez pedig arra feltétlenül elégnek bizonyult, hogy lőtávolba kerüljön a középmezőny, amelynek elején az a DVTK II. áll, amely 14 ponttal tanyázik a 7. helyen. Mivel a 8. pozíciót elfoglaló Eger SE is ennyivel rendelkezik, könnyen látható egy-egy siker értéke, vagy az esetleges vereség mélybe húzó hatása. Idegenben eddig egy győzelmet ért el az ESE, méghozzá négy hete Gödöllőn. Jöhet(ne) az újabb!
Cigánd SE (3.)–Füzesabony SC (10.)
Cigánd. V.: Székely Benedek János (Kondákor, Szilágyi).
A házigazdák veretlen sorozatát nem az FSC szakítja meg, mivel ezt egy hete megtette az edzőváltáson (Bene Attilát Elek Ákos váltotta) átesett ózdi együttes. A cigándiak ezzel együtt is remek ősz produkálnak, igaz, meglepő módon otthon közel sem annyira hatékonyak (6 meccs/10 pont), mint idegenben (5/12). Ezzel szemben a füzesabonyiak vendégként rendre bizonyítják, hogy mennyire masszív gárdát alkotnak. A sárga-kékek pontszerzése az elismerést érdemlő eredmény kategóriába tartozna.
Az NB III. 12. fordulójának további programja
Vasárnap
11.00: DVTK II.–Kisvárda II.
13.00: DEAC–Tiszafüred
13.00: Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Tiszaújváros–Nyíregyháza Sp. II.
13.00: Putnok–DVSC II.