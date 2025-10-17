NB III.: az FC Hatvantól ismét jöhetne a bravúr

Tizenegy játéknapon túljutva megállapítható, hogy idén ősszel is csak a derékhadat erősítik csapataink az NB III.-ban. Az Eger SE és a Füzesabony SC középmezőnybeli tagsága „vékony jégen” mozog, míg a hatvaniak alulról figyelik a vetélytársakat.

Kiegyenlített az NB III. mezőnye, így ami sikerült a hatvaniak a Kisvárda II. ellen, az összejöhet a tarpaiakkal szemben is

Vasárnap, 13.00:

FC Hatvan (16.)–Tarpa SC (5.)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Varga Flórián (Elischer, Győri).

A hatvaniak egy tényezőt figyelembe véve rendelkeznek pozitív tapasztalattal és ez segítheti őket a tarpaiak ellen is. Dinka Kristófék két héttel hazai pályán legyőzték (2–0) az élmezőny jeles tagjának számító kisvárdai tartalékokat, ami a nagy fegyvertények sorába tartozik. Mivel azonban az eddigi 11 mérkőzésen a vereségek száma már nyolcnál tart, így az nem várható el „üzembiztosan”, hogy a sereghajtó felülmúlja a szabolcsi újoncot. Egy fordulóval korábban az Eger SE is megmutatta (2–0), hogy a Tarpa SC közel sem verhetetlen (2–0).