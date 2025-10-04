október 4., szombat

Vágta

47 perce

Mutatjuk, kik versenyezhetnek tovább a szilvásváradi Nemzeti Vágtán

A pénteki Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt követően szombaton a versenyzők eskütételével, a verseny ünnepélyes megnyitójával, majd az előfutamokkal folytatódott a 18. Nemzeti Vágta.

Heol.hu

Ünnepélyes eskütétellel és látványos megnyitóval vette kezdetét szombaton a 18. Nemzeti Vágta, ahol az első nagy izgalmakat az előfutamok hozták. Ezek mentén kialakultak a vasárnapi középfutamok és döntők mezőnye, így mostanra minden kategóriában megvan az, hogy kik szállhatnak harcba a végső győzelemért.

Elkezdődött a XVIII. Nemzeti Vágta.
Elkezdődött a XVIII. Nemzeti Vágta.
Forrás: Beküldött fotó

A versenynapot a kishuszárok kezdték, s a 7 előfutamból 12 település lovasa jutott tovább a vasárnapi középdöntőbe – a hét győztes mellett a legjobb 5 időeredményt produkáló lovas. Az előfutamát megnyerő Dobronak (Gombóc Lea), Köveskál (Sziklay Gizella), Dunaszerdahely (Kohut Linda), Érsekhalma (Sztankov Sára), Hosszúfalu (Kepe Larissza), Vasad (Rakottyai Judit), Törökszentmiklós (Csontos Gréta) mellett Pestszentlőrinc (Juharos Jadviga), Gyenesdiás (Fekete Emese), Farkaslaka (Demény Magor), Kalocsa (Szentgyörgyi Sára) és Baja (Német Norina) futották a legjobb időt, és jutottak be a vasárnap 9:30-kor kezdődő középfutamokba.

A Huszárgyerek kategóriában négy előfutamban küzdöttek meg a lovasok a négy döntős helyért, melyből Vasad (Holczer Hanna), Mátyásföld (Szabó Kristóf Áron), Törökszentmiklós (Csontos Zara) és Szilvásvárad (Penzer Kamilla) bizonyultak a legjobbnak, és képviseltetik magukat a vasárnap 15 órakor kezdődő döntőben.

A szombati versenynap izgalmai a Nemzeti Vágta előfutamaival hágott a tetőfokára. Az előző évhez hasonlóan idén is 15 felnőtt előfutamot rendeztek, és 16 középfutamos hely volt kiadó. Az izgalmas előfutamokból Ács (Takács Péter), Decs (Tóbiás Zsuzsa), Tata (Mátyás Edina Daniella), Magyarkanizsa (Rozs Anna Júlia), Tahitótfalu (Rigó Loretta), Adorján (Zboray Viktória), Szentkirály (Csiki Laura), Illyefalva (Farkas Dán), Etéd (Kelemen Sándor), Őcsény (Schwarzenbart József), Baja (Németh János), Penc (Garai Roland), Tiszafüred (Gyöngy Tamás), Ceglédbercel (Kovács Laura) és Ácsteszér (Vörös Tamara) lovasai mellett a legjobb időt futó Csallóközcsütörtök (Pöthe Laura) jutott be a vasárnap 10 órakor rajtoló középfutamokba.

A Nemzeti Vágta programját a Fogatvágta előfutamai színesítették, ahonnan három ménes jutott be a vasárnap 15:30-kor kezdődő döntőbe: a Mátai Ménes Hortobágy (Kovács Szabolcs Tamás hajtó és Fodor Flóra segédhajtó), a Mezőgyáni Ménes (Makoviczki Richárd hajtó és Kemény János segédhajtó) valamint a Köncsögi Ménes (Nagy Gábor hajtó és Balog Erika segédhajtó).

 Fogatvágta előfutama a 18. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban
Fotó: Komka Péter / Forrás: MTI/Komka Péter

A napot a Kocsitoló verseny előfutamai zárták, ahol Abony harcolta ki a döntős helyet, akik vasárnap 14 órakor a Készenléti Rendőrséggel és az erdélyi Krasznával mérkőzhetnek meg a győzelemért.

A döntő futamokat október 5-én 15 órától élőben közvetíti a Duna Televízió, míg valamennyi hétvégi futam élőben követhető a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalakon; utóbbi határainkon túl is elérhető.

Pénteken rendezték meg a VIII. Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt a Nemzeti Vágta keretein belül:

 

