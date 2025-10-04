Mutatjuk, kik versenyezhetnek tovább a szilvásváradi Nemzeti Vágtán

Ünnepélyes eskütétellel és látványos megnyitóval vette kezdetét szombaton a 18. Nemzeti Vágta, ahol az első nagy izgalmakat az előfutamok hozták. Ezek mentén kialakultak a vasárnapi középfutamok és döntők mezőnye, így mostanra minden kategóriában megvan az, hogy kik szállhatnak harcba a végső győzelemért.

A versenynapot a kishuszárok kezdték, s a 7 előfutamból 12 település lovasa jutott tovább a vasárnapi középdöntőbe – a hét győztes mellett a legjobb 5 időeredményt produkáló lovas. Az előfutamát megnyerő Dobronak (Gombóc Lea), Köveskál (Sziklay Gizella), Dunaszerdahely (Kohut Linda), Érsekhalma (Sztankov Sára), Hosszúfalu (Kepe Larissza), Vasad (Rakottyai Judit), Törökszentmiklós (Csontos Gréta) mellett Pestszentlőrinc (Juharos Jadviga), Gyenesdiás (Fekete Emese), Farkaslaka (Demény Magor), Kalocsa (Szentgyörgyi Sára) és Baja (Német Norina) futották a legjobb időt, és jutottak be a vasárnap 9:30-kor kezdődő középfutamokba.

A Huszárgyerek kategóriában négy előfutamban küzdöttek meg a lovasok a négy döntős helyért, melyből Vasad (Holczer Hanna), Mátyásföld (Szabó Kristóf Áron), Törökszentmiklós (Csontos Zara) és Szilvásvárad (Penzer Kamilla) bizonyultak a legjobbnak, és képviseltetik magukat a vasárnap 15 órakor kezdődő döntőben.

A szombati versenynap izgalmai a Nemzeti Vágta előfutamaival hágott a tetőfokára. Az előző évhez hasonlóan idén is 15 felnőtt előfutamot rendeztek, és 16 középfutamos hely volt kiadó. Az izgalmas előfutamokból Ács (Takács Péter), Decs (Tóbiás Zsuzsa), Tata (Mátyás Edina Daniella), Magyarkanizsa (Rozs Anna Júlia), Tahitótfalu (Rigó Loretta), Adorján (Zboray Viktória), Szentkirály (Csiki Laura), Illyefalva (Farkas Dán), Etéd (Kelemen Sándor), Őcsény (Schwarzenbart József), Baja (Németh János), Penc (Garai Roland), Tiszafüred (Gyöngy Tamás), Ceglédbercel (Kovács Laura) és Ácsteszér (Vörös Tamara) lovasai mellett a legjobb időt futó Csallóközcsütörtök (Pöthe Laura) jutott be a vasárnap 10 órakor rajtoló középfutamokba.