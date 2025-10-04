Lovas rendőrökkel volt tele a szilvásváradi aréna

Pénteken Szilvásváradon rendezték a VIII. Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt. A Készenléti Rendőrség által szervezett rangos megmérettetés idén már a Nemzeti Vágta kiemelt programjaként az első napon lezajlott. Nyolc ország fogadta el a magyar rendőrök invitálását. Cseh, szerb, szlovák, szlovén, román, német és török rendőrök, illetve csendőrök érkeztek hazánkba, sőt az Egyesült Királyság is indított csapatot. Magyar részről a Hajdú-Bihar és a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság lovasai indultak a versenyen, illetve polgárőrök, valamint természetesen készenléti rendőrök.

A Nemzeti Vágta első napján rendőr lovasoké volt a stadion

Forrás: Police.hu

A rendezvényt Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára és Meskó Zsolt, a Nemzeti Vágta főrendezője nyitotta meg. Az egyenruhásoknak két fordulóban kellett számot adniuk szakmai jártasságukról, egy gyorsasági szimultán és egy ügyességi számban. A 26 induló közül a legeredményesebb versenyzőnek a szlovák Zgola Marian bizonyult, aki megnyerte a szimultán fordulót, míg az ügyességi versenyszámban Soltész Barnabás győzött. A Készenléti Rendőrség lovasa volt a legeredményesebb hazai versenyző. A polgárőrök közül Stefanek Attila bizonyult a legjobbnak, míg a női indulók közül a legeredményesebb versenyző a cseh Vladimira Blazkova lett.

Lőniük is kellett a versenyzőknek

Forrás: Police.hu

A Nemzeti Vágta Nemzetközi Futamán több rendőr is indul vasárnap, illetve a készenléti rendőrök a szekértoló versenyen is indítanak egy csapatot, amely automatikusan finalista.

A Nemzeti Vágta hétvégi programja

Szombaton rendezik a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesekkel a Huszárgyerek Vágta előfutamai, de ma tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is. A Fogatvágta, a Kocsitoló verseny előfutamai, a Győri Ördöglovasok produkciója, valamint a méneshajtás is műsorra kerül a Nemzeti Vágta második napján.

Vasárnap tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, a Hagyományőrző huszárversenyt, a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is. Aznap tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, de lesz 1848-49-es csatajelenet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is. 14 órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta döntője, amelyek 16:40 óráig tartanak. A Nemzeti Vágta döntője 16:50 órakor veszi kezdetét. A műsort a méneshajtás zárja.