október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzetközi

1 órája

Lovas rendőrökkel volt tele a szilvásváradi aréna

Címkék#lovas rendőrség#lovas tagozat#rendőr#nemzeti vágta

Bátorságukat kellett bizonyítaniuk a rendőrlovaknak Szilvásváradon. A Nemzeti Vágta első napján nemzetközi rendőr lovasversenyt tartottak.

Heol.hu

Pénteken Szilvásváradon rendezték a VIII. Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt. A Készenléti Rendőrség által szervezett rangos megmérettetés idén már a Nemzeti Vágta kiemelt programjaként az első napon lezajlott. Nyolc ország fogadta el a magyar rendőrök invitálását. Cseh, szerb, szlovák, szlovén, román, német és török rendőrök, illetve csendőrök érkeztek hazánkba, sőt az Egyesült Királyság is indított csapatot. Magyar részről a Hajdú-Bihar és a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság lovasai indultak a versenyen, illetve polgárőrök, valamint természetesen készenléti rendőrök.

A Nemzeti Vágta első napján rendőr lovasoké volt a stadion
A Nemzeti Vágta első napján rendőr lovasoké volt a stadion
Forrás: Police.hu

A rendezvényt Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára és Meskó Zsolt, a Nemzeti Vágta főrendezője nyitotta meg. Az egyenruhásoknak két fordulóban kellett számot adniuk szakmai jártasságukról, egy gyorsasági szimultán és egy ügyességi számban. A 26 induló közül a legeredményesebb versenyzőnek a szlovák Zgola Marian bizonyult, aki megnyerte a szimultán fordulót, míg az ügyességi versenyszámban Soltész Barnabás győzött. A Készenléti Rendőrség lovasa volt a legeredményesebb hazai versenyző. A polgárőrök közül Stefanek Attila bizonyult a legjobbnak, míg a női indulók közül a legeredményesebb versenyző a cseh Vladimira Blazkova lett.

Lőniük is kellett a versenyzőknek
Forrás: Police.hu

A Nemzeti Vágta Nemzetközi Futamán több rendőr is indul vasárnap, illetve a készenléti rendőrök a szekértoló versenyen is indítanak egy csapatot, amely automatikusan finalista.

A Nemzeti Vágta hétvégi programja

Szombaton rendezik a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesekkel a Huszárgyerek Vágta előfutamai, de ma tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is. A Fogatvágta, a Kocsitoló verseny előfutamai, a Győri Ördöglovasok produkciója, valamint a méneshajtás is műsorra kerül a Nemzeti Vágta második napján.

Vasárnap tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, a Hagyományőrző huszárversenyt, a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is. Aznap tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, de lesz 1848-49-es csatajelenet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is. 14 órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta döntője, amelyek 16:40 óráig tartanak. A Nemzeti Vágta döntője 16:50 órakor veszi kezdetét. A műsort a méneshajtás zárja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu