Korábban már győztes versenyzők elsőségét hozta a 18. Nemzeti Vágta Szilvásváradon - fotókkal, videókkal

Nagy sikert arattak a huszárok, a győri ördöglovasok, a középkori lovas hagyományőrzők, valamint a hortobágyi csikósok is. A publikum soraiban nagy sikert aratott a leányrablós jelenet és akció, de a magyar huszárok és az osztrák vértesek összecsapása is.

A döntőkkel zárult a 18. Nemzeti Vágta Szilvásváradon

Forrás: Tóth Balázs/heol.hu

A döntők sorát a kocsitoló verseny nyitotta, ahol nem volt ott a tavalyi első Szilvásvárad, hiszen a fináléban csak egy hely volt kiadó az előfutamok legjobbja számára, és két egység már automatikusan ott volt. Közülük került ki a győztes, a Készenléti Rendőrség csapata végig vezetve nyert Kraszna és Abony előtt.

A Huszárgyerek Vágtában megvédte címét Vasad. A Pest vármegyei települést ezúttal Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 7 éves sportpónijával magabiztos győzelmet szerzett. A második helyen a hazai közönség nagy örömére Szilvásvárad lovasa, Penzer Kamilla, a harmadikon pedig a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Zara végzett. A döntő negyedik helyén Mátyásföld lovasa, Szabó Kristóf Áron zárt.

Penzer Kamilla szerint nagyon jó volt ez a két nap, egy hat éves kancával versenyzett, sokat gyakoroltak Egy nap több lovat is szokott lovagolni, heti egy nap szokott pihenni. Ő egyébként galoppban és fogathajtásban is versenyez, előbbi a kedvence, de fogathajtásban idén magyar bajnok lett.

A Nemzetközi Rendőr Lovasverseny döntőjét az előző év Nemzetközi Futam kategóriájának győztese nyerte. Az Egyesült Királyságot képviselő Stephen Heeley a magyar Készenléti Rendőrségtől kölcsönkapott Maximus-szal diadalmaskodott, aki a Szlovákia színeiben versenyző Marián Zgolát utasította maga mögé, míg a harmadik helyen a magyar színeket képviselő Hegedűs Ildikó ért célba Lorenzo nevű lovával. Heeley egyébként jó hajrájának köszönhette a sikert.

Szintén a jó hajrá döntött a fogatvágtában. A római stílusú kocsikkal versenyző három fogat közül a Nagy Gábor hajtotta Köncsögi Ménes diadalmaskodott, aki szinte végig külső íven ment, és az utolsó kanyart követően állt az élre. A második a Mátai Ménes Hortobágy színeiben hajtó – tavaly ugyanitt a Hortobágyi Ménessel győzelmet ünneplő – Kovács Szabolcs Tamás lett, míg a Mezőgyáni Ménes Makoviczki Richárddal a harmadik helyen zárt.