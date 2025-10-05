36 perce
Korábban már győztes versenyzők elsőségét hozta a 18. Nemzeti Vágta Szilvásváradon - fotókkal, videókkal
A vasárnapi döntőkre majdnem megtelt az Ineos Grenadier Lipicai Lovasközpont, a közönség délelőtt az elődöntőkben szurkolhatott a kedvenceinek, valamint a futamok között lovas bemutatókat láthatott.
Nagy sikert arattak a huszárok, a győri ördöglovasok, a középkori lovas hagyományőrzők, valamint a hortobágyi csikósok is. A publikum soraiban nagy sikert aratott a leányrablós jelenet és akció, de a magyar huszárok és az osztrák vértesek összecsapása is.
A döntők sorát a kocsitoló verseny nyitotta, ahol nem volt ott a tavalyi első Szilvásvárad, hiszen a fináléban csak egy hely volt kiadó az előfutamok legjobbja számára, és két egység már automatikusan ott volt. Közülük került ki a győztes, a Készenléti Rendőrség csapata végig vezetve nyert Kraszna és Abony előtt.
A Huszárgyerek Vágtában megvédte címét Vasad. A Pest vármegyei települést ezúttal Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 7 éves sportpónijával magabiztos győzelmet szerzett. A második helyen a hazai közönség nagy örömére Szilvásvárad lovasa, Penzer Kamilla, a harmadikon pedig a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Zara végzett. A döntő negyedik helyén Mátyásföld lovasa, Szabó Kristóf Áron zárt.
Penzer Kamilla szerint nagyon jó volt ez a két nap, egy hat éves kancával versenyzett, sokat gyakoroltak Egy nap több lovat is szokott lovagolni, heti egy nap szokott pihenni. Ő egyébként galoppban és fogathajtásban is versenyez, előbbi a kedvence, de fogathajtásban idén magyar bajnok lett.
A Nemzetközi Rendőr Lovasverseny döntőjét az előző év Nemzetközi Futam kategóriájának győztese nyerte. Az Egyesült Királyságot képviselő Stephen Heeley a magyar Készenléti Rendőrségtől kölcsönkapott Maximus-szal diadalmaskodott, aki a Szlovákia színeiben versenyző Marián Zgolát utasította maga mögé, míg a harmadik helyen a magyar színeket képviselő Hegedűs Ildikó ért célba Lorenzo nevű lovával. Heeley egyébként jó hajrájának köszönhette a sikert.
Szintén a jó hajrá döntött a fogatvágtában. A római stílusú kocsikkal versenyző három fogat közül a Nagy Gábor hajtotta Köncsögi Ménes diadalmaskodott, aki szinte végig külső íven ment, és az utolsó kanyart követően állt az élre. A második a Mátai Ménes Hortobágy színeiben hajtó – tavaly ugyanitt a Hortobágyi Ménessel győzelmet ünneplő – Kovács Szabolcs Tamás lett, míg a Mezőgyáni Ménes Makoviczki Richárddal a harmadik helyen zárt.
Versenyeztek a hagyományőrző huszárok is, négy egység csapata vett részt a két feladatból álló döntőben. Előbb egy ügyességi feladatsort kellett teljesíteni, amely akadálykerülésből, pallón átlovaglásból, ugratásból és kardvágásból állt. A legjobban az 5. Radtezky huszárok tagja, Félegyházi Botond teljesített, a gyorsasági versenyben a huszárok egymás mellett ügettek végig a pályán, így nem változott az eredmény.
A Kishuszár Vágtát szintén Vasad lovasa nyerte: a tavaly a Huszárgyerek kategóriában diadalmaskodó 13 éves Rakottyai Judit ezúttal BT Newtown Road nevű lovával aratta le a babérokat. A második helyen a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Gréta, míg a harmadik helyen Köveskál és Sziklay Gizella végzett. A futam negyedik indulója, a Dobronak színeiben versenyző Gomboc Lea az egyik kanyarban bukott, nem ért célba. Rakottyai elmondta, szeretné egyszer a felnőtt vágtát is megnyerni.
A 2025-ös Nemzeti Vágta döntőjében a Magyarkanizsát képviselő Rozs Anna Júlia maga mögött tartotta a Tahitótfalu színeiben versenyző Rigó Lorettát, ezzel kiérdemelve a Herendi Hadik huszár szobrot, valamint a Nemzeti Vágta Vándordíját, az 1848-as huszárszablyát. A sors pikantériája, hogy a Vajk nevű 6 éves lován versenyző Rozs Anna Júlia éppen akkor született, amikor az első Nemzeti Vágtát rendezték. A harmadik helyen megérkező Szentkirály-lovas Csiki Laura között, akinek szélvészgyors lova az utolsó pillanatokig versenyben volt a győzelemért. A döntő futam negyedik helyezettje a Takács Péter által képviselt Ács települése lett.
Székely Tibor, a Nemzeti Vágta kapitánya utalt arra, hogy a rendezvény nagykorú lett , az elmúlt 18 évben több mint 350 település nevezett rá lovast. A gyerekek jelentik a Vágta jövőjét, ezt most is lehetett látni. Fölelevenítette, a rendezvény történelmi arca idén Ráday Pál lett – az a mindössze 18 éves huszár őrnagy, aki az 1848–49-es szabadságharc egyik legvakmerőbb csapatparancsnokaként írta be magát a magyar történelembe.
Rozs Anna értékelésében elmondta, mindössze ötödik alkalommal ült a Vajk nevű lovon, de kevés idő alatt is összeszoktak, megbíztak egymásban. Két éve már nyert ugyanitt, akkor a kishuszárok között. Szerinte az erős lónak köszönhető a siker, amely végigbírta az iramot és számított az is, hogy ő már lovagolt ezen a pályán.
Nemzeti Vágta döntő, SzilvásváradFotók: Tóth Balázs/heol.hu
A vágtát a lipicai ménes beterelése zárta. Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere elmondta, úgy volt, hogy idén ismét Budapesten lesz a rendezvény, de év elején értesültek arról, hogy ismét Szilvásváradra hozzák. Szerinte felkészültek ilyen rangos esemény elbonyolításra. Százezren nem férnek be a stadionba, de megpróbáltak a kihívásoknak eleget tenni, például a parkolásban. Örül, hogy ezüstéremmel gazdagodtak, amiatt picit szomorú, hogy nem sikerült a kocsitoló versenyben a döntőbe kerülniük, a következő években több gyakorlással igyekeznek elérni a finálét.
