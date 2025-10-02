A köszöntés megvolt, de a nagy buli még várat magára + videó

Huszonöt évvel ezelőtt nyert olimpiai bajnoki címet a magyar férfi vízilabda válogatott Kemény Dénes vezetésével, majd a sydney-i aranyat újabb két olimpiai elsőség követte. Biros Péter mindhárom sikernek részese volt játékosként, és mint a heol.hu-nak elmondta, a Magyar Olimpiai Bizottság jóvoltából a csapat, illetve a többi érmes közösen ünnepelte a negyedszázada elért eredményeket. Azért furcsa volt visszatekinteni, hiszen a fél életük eltelt azóta, hogy megnyerték az első aranyérmet.

A Sydney-ben olimpiai bajnok férfi vízilabda csapat a gálavacsorán

– Most a MOB szervezett nekünk egy ünnepséget, amely kereten belül az összes érmes sportolót felköszöntötték, külön kihívták, elmondhatta az élményeit, jót, rosszat, a legtöbb igazából jó volt. Megvacsoráztunk, beszélgettünk, amennyit tudtunk, de jó lenne egy olyan alkalom számunkra, amikor csak mi vagyunk, és kicsit megünnepelhetjük saját magunkat a saját kereteink között, a saját közegünkben és úgy, ahogy mi szeretnénk, nyugodtan, elengedve saját magunkat – mondta Biros Péter, aki szerint egy alkalom karácsony körül volna megfelelő, amikor kicsit csendesebb időszak jön mindenkinek.