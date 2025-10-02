1 órája
A köszöntés megvolt, de a nagy buli még várat magára + videó
Nehéz összehozni az aranyakat nyert vízilabdázókat. A háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter reméli, csak maguk is meg tudják majd ünnepelni a jubileumokat.
Huszonöt évvel ezelőtt nyert olimpiai bajnoki címet a magyar férfi vízilabda válogatott Kemény Dénes vezetésével, majd a sydney-i aranyat újabb két olimpiai elsőség követte. Biros Péter mindhárom sikernek részese volt játékosként, és mint a heol.hu-nak elmondta, a Magyar Olimpiai Bizottság jóvoltából a csapat, illetve a többi érmes közösen ünnepelte a negyedszázada elért eredményeket. Azért furcsa volt visszatekinteni, hiszen a fél életük eltelt azóta, hogy megnyerték az első aranyérmet.
– Most a MOB szervezett nekünk egy ünnepséget, amely kereten belül az összes érmes sportolót felköszöntötték, külön kihívták, elmondhatta az élményeit, jót, rosszat, a legtöbb igazából jó volt. Megvacsoráztunk, beszélgettünk, amennyit tudtunk, de jó lenne egy olyan alkalom számunkra, amikor csak mi vagyunk, és kicsit megünnepelhetjük saját magunkat a saját kereteink között, a saját közegünkben és úgy, ahogy mi szeretnénk, nyugodtan, elengedve saját magunkat – mondta Biros Péter, aki szerint egy alkalom karácsony körül volna megfelelő, amikor kicsit csendesebb időszak jön mindenkinek.
Film után sorozat készült az olimpiai bajnok vízilabdacsapatról
A One Eger női vízilabdacsapatának edzője elmondta, sajnos nem szokott éves ünneplés lenni a csapatnak, pedig szerinte ez nagyon hiányzik mindenkinek. A részvétel meglenne, de a szervező hiányzik. Akik elvállalnák belefáradnának, mert annyira körülményes összehozni azt a pár embert. Az elmúlt időszakban a Nemzet aranyai című film forgatása idején egyébként ismét jó alkalom volt összejönni a csapattagoknak és még most is van utóélete az alkotásnak.
– Lassan itt a december, azt hiszem, akkor lesz a sorozat majd a tévében. Persze, láttuk már, de nyilván azért teljesen más, mikor a nagyközönség is megnézi, utána újra tudnak véleményt formálni. Mi is izgatottak vagyunk, hogy mi lesz a vélemény, de szerintem nagyjából ugyanaz, mint a filmnél, hogy tetszeni fog az embereknek. Ez egy kibővített változat, az embereket jobban meg lehet ismerni a magánéletben, és a hátteret is, hogy mi zajlott ez alatt a 12-14 év alatt köztünk, körülöttünk, bennünk, úgyhogy érdekes – árulta el Biros Péter, akinek nem sok ünneplés jutott a 25. évfordulón, hiszen csütörtökön délelőtt már edzést vezényelt az egri lányoknak.