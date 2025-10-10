One Eger: a Vasas vendégeként megpróbálják kihozni a maximumot a mérkőzésből

A férfi OB I. 2. fordulójában BL-főtáblás gárda látja vendégül a vármegyeszékhelyi együttest.

A védekezés hatékonysága erőteljesen meghatározza majd a mérkőzés végkimenelét

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Vasas Plaket (4.)–One Eger (10.)

Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda, szombat, 15.00. V.: Kun, Rózsavölgyi.

A Vasas a bajnoki nyitányon 15–10-re győzött Debrecenben, míg az egriek hazai medencében 17–13-ra maradtak alul a BVSC csapatával szemben.

Nehéz ellenfélnek számít a Vasas

– szögezte le az egriek vezetőedzője, Tóth Kálmán a klubhonlapnak. – Ezt tapasztalhattuk két hete, amikor edzőmérkőzést játszottunk az angyalföldiekkel. Az erőviszonyokra jellemző, hogy ellenfelünk BL-főtáblára jutott. Mindenesetre megpróbáljuk kihozni a maximumot a mérkőzésből. Ezekkel az erős ellenfelekkel megvívott összecsapások arra nagyon jók, hogy fejlődjünk. Akadnak biztató jelek a csapat játékában, fiataljaink egyre jobban kezdik felvenni az OB I. ritmusát.

A külföldiek sokat tesznek azért, hogy minél előbb beilleszkedjenek.

Az elmúlt időszakban több edzőmérkőzést is játszottunk, amelyek rámutattak arra, hogy hol vannak még hiányosságok. Ha túljutunk a nehéz ellenfeleken, addigra bízom benne, hogy esélyesként vehetjük fel a harcot a középmezőnybe kerülésért vívott küzdelemben.