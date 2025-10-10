1 órája
One Eger: a Vasas vendégeként megpróbálják kihozni a maximumot a mérkőzésből
Akadnak biztató jelek a csapat játékában, a fiatalok egyre jobban kezdik felvenni az OB I. ritmusát a One Egernél.
A férfi OB I. 2. fordulójában BL-főtáblás gárda látja vendégül a vármegyeszékhelyi együttest.
Vasas Plaket (4.)–One Eger (10.)
Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda, szombat, 15.00. V.: Kun, Rózsavölgyi.
A Vasas a bajnoki nyitányon 15–10-re győzött Debrecenben, míg az egriek hazai medencében 17–13-ra maradtak alul a BVSC csapatával szemben.
Nehéz ellenfélnek számít a Vasas
– szögezte le az egriek vezetőedzője, Tóth Kálmán a klubhonlapnak. – Ezt tapasztalhattuk két hete, amikor edzőmérkőzést játszottunk az angyalföldiekkel. Az erőviszonyokra jellemző, hogy ellenfelünk BL-főtáblára jutott. Mindenesetre megpróbáljuk kihozni a maximumot a mérkőzésből. Ezekkel az erős ellenfelekkel megvívott összecsapások arra nagyon jók, hogy fejlődjünk. Akadnak biztató jelek a csapat játékában, fiataljaink egyre jobban kezdik felvenni az OB I. ritmusát.
A külföldiek sokat tesznek azért, hogy minél előbb beilleszkedjenek.
Az elmúlt időszakban több edzőmérkőzést is játszottunk, amelyek rámutattak arra, hogy hol vannak még hiányosságok. Ha túljutunk a nehéz ellenfeleken, addigra bízom benne, hogy esélyesként vehetjük fel a harcot a középmezőnybe kerülésért vívott küzdelemben.
Biros Péter úgy véli a Prima Primissima jelölés az egész csapatnak szól - videóval
One Eger: munkába állt a férficsapat, még a bő keret dolgozik