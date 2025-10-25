One Eger: Biros Péter szerint nem reális a különbség

A házigazda spanyolok a második negyedben dobták a legtöbb gólt úgy, hogy a félidőig a One Eger együttese mindössze négyszer volt eredményes.

A védekezés hatékonysága hagyott kívánnivalót maga mögött a One Eger csapatánál

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

CN SANT ANDREU (spanyol)–ONE EGER 19–8 (3–2, 6–2, 5–3, 5–1)

Barcelona. V.: Bouchez (francia), Michailidou (görög).

SANT ANDREU: Gomez – Antón 2, Jutte 1, A. Ruiz 3, Farre 2, Perez 2, E. Ruiz 4, Munoz, Pedley 1, Palacio 1, Szerelmi, Villiams 3, Terre, Latorre. Vezetőedző: Aznar Fernandez.

EGER: Torma – Pogonyi 1, Horváth Zs 1. Parkes, Sóti, Kenéz 4, Horváth L. 1, Czigány 1, Török, Owen, Weston, Urbin, Sáros, Tomori. Vezetőedző: Biros Péter.

Így látta a meccset a One Eger vezetőedzője

BIROS PÉTER: – Jól kezdtünk, sok energiát tettünk bele, elöl és hátul is – mondta a szakember a klubhonlapnak. – A látottak alapján azt kell mondjam, nem játszottunk rosszul. Nem reális a különbség. Csak emiatt vagyok csalódott. Támadásban nem voltunk elég hatékonyak, elég sok labdát eladtunk. Amennyi energiát beletettünk, közelebb kellett volna kerülnünk az ellenfélhez. Elkeseredésre semmi ok, jövő pénteken megyünk Dunaújvárosba, azt a mérkőzést kell mindenáron megnyerni.

KÖVETKEZIK: Dunaújváros–One Eger, október 31., péntek, 19.00.

A csoport másik mérkőzésén: SIS Roma (olasz)–De Zaan (holland) 12–10.