1 órája
One Eger: ötméterespárbaj döntött a veretlenek csatáján
Revansot vettek a BVSC-Manna ABC csapatán. A One Eger női együtese a bajnokságban vágott vissza a fővárosiaknak a Magyar Kupa negyeddöntőjében történt kiesésért.
Hiába kezdett 3–0-val a One Eger, a fővárosiak a második negyed elején 4–4-nél egyenlítettek, majd a harmadik játékrész végén már 12–9-re vezettek. Az egriek fél perccel a rendes játékidő vége előtt Sóti Lili révén egyenlítettek, így következhetett az ötméterespárbaj. Egri részről Kenéz Kincső, Czigány Dóra, Rebecca Parkes, Török Dorina és Sienna Grace Owen is betalált, ami elegendő volt a győzelemhez. A veretlen csatáját így az egriek nyerték, akik két ponttal gazdagodtak.
Kenéz Kincső a One Eger legeredményesebb játékosa
A női OB I. 4. fordulójának mérkőzése:
ONE-EGER–BVSC-MANNA ABC 19–18 (4–3, 4–5, 2–4, 4–2) – ötméteresekkel 5–4
Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 400 néző. V.: Debreceni N., Sajben N.
EGER: Torma – Kenéz 6, Horváth L. 1, Czigány 1, Török 2, Owen 4, Weston. Csere: Pogonyi, Horváth Zs., Parkes 1, Sóti 4, Urbin. Vezetőedző: Biros Péter
BVSC: Schmuck – Gorter 2, Dobi 2, Lendvay 4, Mucsy 3, Pőcze 1, Dömsödi 2. Csere: Végvári, Dobos, Bereczki, Tóth F. 2, Nagy L. 2, Horváth O. Vezetőedző: Béres Gergely
One Eger: dupla meccs a Bitskeyben a vasutasokkal és a Fradival
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 5/1, ill. 7/3.
ÖTMÉTERESBŐL: 9/4, ill. 6/3.
KIPONTOZÓDOTT: Horváth L. a 28. percben.
BIROS PÉTER: – Hektikus mérkőzés volt. A végén nekik állt a zászló, de helyén volt a szívünk, elvitt bennünket a döntetlenig. Az eredmény és a mutatott játék is jelzi, hogy közel áll egymáshoz a két csapat. Nem szívesen mondom, de maradt bennem hiányérzetem.
BÉRES GERGELY: – Három mérkőzést játszottunk idén az Egerrel, három különböző eredménnyel. Egyszer mi nyertünk, egyszer ők, most pedig döntetlen lett. Fordulatos mérkőzés volt, az elején elment az ellenfelünk, majd mi vezettünk. Igazságos eredmény született.
KÖVETKEZIK: Bajnokok Ligája, D-csoport, 1. forduló: CN Sant Andreau (spanyol)–One Eger, október 25., szombat, 17.00.
ONE-Eger-BVSC-Manna SBC női vízilabdaFotók: Lénárt Márton/Heol.hu