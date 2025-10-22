One Eger: ötméterespárbaj döntött a veretlenek csatáján

Hiába kezdett 3–0-val a One Eger, a fővárosiak a második negyed elején 4–4-nél egyenlítettek, majd a harmadik játékrész végén már 12–9-re vezettek. Az egriek fél perccel a rendes játékidő vége előtt Sóti Lili révén egyenlítettek, így következhetett az ötméterespárbaj. Egri részről Kenéz Kincső, Czigány Dóra, Rebecca Parkes, Török Dorina és Sienna Grace Owen is betalált, ami elegendő volt a győzelemhez. A veretlen csatáját így az egriek nyerték, akik két ponttal gazdagodtak.

A One Eger lányai kiharcolták a győzelmet. Horváth Luca (7) egy gólt szerzett

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Kenéz Kincső a One Eger legeredményesebb játékosa

A női OB I. 4. fordulójának mérkőzése:

ONE-EGER–BVSC-MANNA ABC 19–18 (4–3, 4–5, 2–4, 4–2) – ötméteresekkel 5–4

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 400 néző. V.: Debreceni N., Sajben N.

EGER: Torma – Kenéz 6, Horváth L. 1, Czigány 1, Török 2, Owen 4, Weston. Csere: Pogonyi, Horváth Zs., Parkes 1, Sóti 4, Urbin. Vezetőedző: Biros Péter

BVSC: Schmuck – Gorter 2, Dobi 2, Lendvay 4, Mucsy 3, Pőcze 1, Dömsödi 2. Csere: Végvári, Dobos, Bereczki, Tóth F. 2, Nagy L. 2, Horváth O. Vezetőedző: Béres Gergely