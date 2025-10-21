2 órája
One Eger: dupla meccs a Bitskeyben a vasutasokkal és a Fradival
Szerdán kora este a Bitskey Aladár Uszodába várják a vízilabda szerelmeseit. A programot a One Eger női csapatának BVSC elleni bajnokija nyitja, majd este a férfiak a címvédőt látják vendégül.
A One Eger női csapata az ugyancsak százszázalékos BVSC együttesét fogadja. Legutóbb két hete a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozott egymással a két együttes, akkor az oda-visszavágós párharcot a fővárosiak nyerték. A férfiak az esélytelenek nyugalmával várhatják a világklasszisokat felvonultató Ferencvárost.
Rangadó előtt a One Eger női csapata
A női OB I. 4. fordulójának mérkőzése:
ONE-EGER–BVSC-MANNA ABC
Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 18.30. V.: Debreceni N., Sajben N.
BIROS PÉTER, az egriek vezetőedzője így fogalmazott a klub honlapjának: – Kemény hét elé nézünk. A BVSC elleni rangadót követően szombaton már Bajnokok Ligája csoportmérkőzés vár ránk a CN Sant Andreu ellen Spanyolországban. Szerencsére mindenki egészséges, így a teljes keretre számíthatok. A fővárosiak elleni mérkőzésnek mindenki nagy jelentőséget tulajdonít, de ne felejtsük el, hogy még csak az alapszakasz elején járunk. Ezért is szeretném levenni a terhet a lányokról. Nem akarok arról beszélni, hogy ez az itthoni Magyar Kupa-vereség visszavágója lesz, mert nem az. Ez a bajnokság, ami nyilván más. Felkészültünk tisztességesen, egyértelműen győzelemre számítok.
A bajnokság állása
1. FTC 3 3 – – – 61–17 9
2. UVSE 3 3 – – – 60–19 9
3. Eger 3 3 – – – 45–30 9
4. BVSC 3 3 – – – 37–32 9
5. Dunaújváros 2 1 – – 1 30–23 3
6. Győr 3 1 – – 2 29–36 3
7. III. Kerületi TVE 2 – – – 2 23–28 0
8. Szentes 3 – – – 3 25–52 0
9. KSI SE 3 – – – 3 20–54 0
10. Szeged 3 – – – 3 20–59 0
One Eger: a nők klasszisuk nélkül is megnyertek a fővárosi rangadót
A férfi OB I. 3. fordulójának mérkőzése:
ONE-EGER–FTC-TELEKOM
Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 20.00. V.: Petik A., Tóth K.
TÓTH KÁLMÁN, az egriek vezetőedzője: – Két hete játszottunk utoljára bajnoki mérkőzést, ennek az a veszélye, hogy elveszhet a koncentráció. Ezt megelőzvén, ebben az időszakban rá kellett erősítenünk az edzésekkel. Remélem, hogy védekezésben és támadásban is tudunk olyat nyújtani, amire a jövőben támaszkodhatunk. A Ferencváros üde színfoltja nemcsak az OB I.-nek, hanem az egész magyar sportnak. Nem véletlenül a világ legjobb csapata. Minden adott ahhoz, hogy tartani tudják ezt a szintet. Sok fiatalnak kell játéklehetőséget biztosítanom, hogy érezzék, mitől ilyen jó ez a Fradi. Érezzék a sebességet, a dinamikát, az erőt. Tapasztalják meg, hogy ezért érdemes ezt a sportágat választani, hogy ők is erre a szintre akarjanak eljutni.
A bajnokság állása
1. Honvéd 4 4 – – – 59–40 12
2. BVSC 3 3 – – – 56–34 9
3. Vasas 3 3 – – – 46–35 9
4. Szeged 3 3 – – – 42–32 9
5. FTC 2 2 – – – 52–15 6
6. OSC 3 2 – – 1 40–35 6
7. Szolnok 2 2 – – – 33–19 6
8. Debrecen 3 1 – – 2 32–48 3
9. Szentes 2 – – – 2 25–31 0
10. Eger 2 – – – 2 24–33 0
11. Kaposvár 3 – – – 3 42–52 0
12. Miskolc 3 – – – 3 26–42 0
13. UVSE 3 – – – 3 35–57 0
14. KSI SE 4 – – – 4 32–71 0
