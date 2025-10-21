One Eger: dupla meccs a Bitskeyben a vasutasokkal és a Fradival

A One Eger női csapata az ugyancsak százszázalékos BVSC együttesét fogadja. Legutóbb két hete a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozott egymással a két együttes, akkor az oda-visszavágós párharcot a fővárosiak nyerték. A férfiak az esélytelenek nyugalmával várhatják a világklasszisokat felvonultató Ferencvárost.

A One Eger női csapata ismét összecsap a BVSC gárdájával

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadó előtt a One Eger női csapata

A női OB I. 4. fordulójának mérkőzése:

ONE-EGER–BVSC-MANNA ABC

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 18.30. V.: Debreceni N., Sajben N.

BIROS PÉTER, az egriek vezetőedzője így fogalmazott a klub honlapjának: – Kemény hét elé nézünk. A BVSC elleni rangadót követően szombaton már Bajnokok Ligája csoportmérkőzés vár ránk a CN Sant Andreu ellen Spanyolországban. Szerencsére mindenki egészséges, így a teljes keretre számíthatok. A fővárosiak elleni mérkőzésnek mindenki nagy jelentőséget tulajdonít, de ne felejtsük el, hogy még csak az alapszakasz elején járunk. Ezért is szeretném levenni a terhet a lányokról. Nem akarok arról beszélni, hogy ez az itthoni Magyar Kupa-vereség visszavágója lesz, mert nem az. Ez a bajnokság, ami nyilván más. Felkészültünk tisztességesen, egyértelműen győzelemre számítok.