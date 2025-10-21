október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

2 órája

One Eger: dupla meccs a Bitskeyben a vasutasokkal és a Fradival

Címkék#BVSC#One Eger#CN Sant Andreu#Ferencváros

Szerdán kora este a Bitskey Aladár Uszodába várják a vízilabda szerelmeseit. A programot a One Eger női csapatának BVSC elleni bajnokija nyitja, majd este a férfiak a címvédőt látják vendégül.

Sike Károly

A One Eger női csapata az ugyancsak százszázalékos BVSC együttesét fogadja. Legutóbb két hete a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozott egymással a két együttes, akkor az oda-visszavágós párharcot a fővárosiak nyerték. A férfiak az esélytelenek nyugalmával várhatják a világklasszisokat felvonultató Ferencvárost.

A One Eger női csapata ismét összecsap a BVSC gárdájával
A One Eger női csapata ismét összecsap a BVSC gárdájával
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadó előtt a One Eger női csapata

A női OB I. 4. fordulójának mérkőzése:

ONE-EGER–BVSC-MANNA ABC
Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 18.30. V.: Debreceni N., Sajben N. 
BIROS PÉTER, az egriek vezetőedzője így fogalmazott a klub honlapjának: – Kemény hét elé nézünk. A BVSC elleni rangadót követően szombaton már Bajnokok Ligája csoportmérkőzés vár ránk a CN Sant Andreu ellen Spanyolországban. Szerencsére mindenki egészséges, így a teljes keretre számíthatok. A fővárosiak elleni mérkőzésnek mindenki nagy jelentőséget tulajdonít, de ne felejtsük el, hogy még csak az alapszakasz elején járunk. Ezért is szeretném levenni a terhet a lányokról. Nem akarok arról beszélni, hogy ez az itthoni Magyar Kupa-vereség visszavágója lesz, mert nem az. Ez a bajnokság, ami nyilván más. Felkészültünk tisztességesen, egyértelműen győzelemre számítok.

A bajnokság állása
1. FTC    3    3    –    –    –    61–17    9
2. UVSE    3    3    –    –    –    60–19    9
3. Eger    3    3    –    –    –    45–30    9
4. BVSC    3    3    –    –    –    37–32    9
5. Dunaújváros    2    1    –    –    1    30–23    3
6. Győr    3    1    –    –    2    29–36    3
7. III. Kerületi TVE    2    –    –    –    2    23–28    0
8. Szentes    3    –    –    –    3    25–52    0
9. KSI SE    3    –    –    –    3    20–54    0
10. Szeged    3    –    –    –    3    20–59    0

A férfi OB I. 3. fordulójának mérkőzése:

ONE-EGER–FTC-TELEKOM
Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 20.00. V.: Petik A., Tóth K. 
TÓTH KÁLMÁN, az egriek vezetőedzője: – Két hete játszottunk utoljára bajnoki mérkőzést, ennek az a veszélye, hogy elveszhet a koncentráció. Ezt megelőzvén, ebben az időszakban rá kellett erősítenünk az edzésekkel. Remélem, hogy védekezésben és támadásban is tudunk olyat nyújtani, amire a jövőben támaszkodhatunk. A Ferencváros üde színfoltja nemcsak az OB I.-nek, hanem az egész magyar sportnak. Nem véletlenül a világ legjobb csapata. Minden adott ahhoz, hogy tartani tudják ezt a szintet. Sok fiatalnak kell játéklehetőséget biztosítanom, hogy érezzék, mitől ilyen jó ez a Fradi. Érezzék a sebességet, a dinamikát, az erőt. Tapasztalják meg, hogy ezért érdemes ezt a sportágat választani, hogy ők is erre a szintre akarjanak eljutni.

A bajnokság állása
1. Honvéd    4    4    –    –    –    59–40    12
2. BVSC    3    3    –    –    –    56–34    9
3. Vasas    3    3    –    –    –    46–35    9
4. Szeged    3    3    –    –    –    42–32    9
5. FTC    2    2    –    –    –    52–15    6
6. OSC    3    2    –    –    1    40–35    6
7. Szolnok    2    2    –    –    –    33–19    6
8. Debrecen    3    1    –    –    2    32–48    3
9. Szentes    2    –    –    –    2    25–31    0
10. Eger    2    –    –    –    2    24–33    0
11. Kaposvár    3    –    –    –    3    42–52    0
12. Miskolc    3    –    –    –    3    26–42    0
13. UVSE    3    –    –    –    3    35–57    0
14. KSI SE    4    –    –    –    4    32–71    0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu