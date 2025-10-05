One Eger: a nők klasszisuk nélkül is megnyertek a fővárosi rangadót

A Czigány Dórát sérülés miatt nélkülöző One Eger a harmadik negyedben biztosította be győzelmét.

A One Eger színeiben Pogonyi Bíbor (a labdával) is feliratkozott a góllövők közé

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Tizenhat gólt lőtt a One Eger

A női OB I. 3. fordulójának mérkőzésén:

III. KERÜLETI TVE–ONE EGER 12–16 (4–3, 3–4, 1–5, 4–4)

Budapest, III. Kerületi TVE Uszoda. V.: Debreceni N., Petik A.

III. KERÜLET: Szombathelyi G. – Keresztes A., Tóth F. 2, Ráski L. 4, Borsos 4, Szabó J. 1, Hajdú R. Csere: Fráter L. 1, Tóth Zs., Boldizsár R. Vezetőedző: Lukács Dénes

EGER: Torma – Pogonyi 1, Sóti 2, Kenéz 1, Horváth L. 2, Török 4, Owen 1. Csere: Horváth Zs. 1, Parkes 2, Nagy B., Weston, Urbin 2, Révész. Vezetőedző: Biros Péter

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/4, ill. 8/4.

ÖTMÉTERESBŐL: – ill. 1/–.