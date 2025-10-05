október 5., vasárnap

Vízilabda

41 perce

One Eger: a nők klasszisuk nélkül is megnyertek a fővárosi rangadót

Címkék#Pogonyi Bíbor#Czigány Dóra#One Eger

Biros Péter együttese három fordulót követően továbbra is százszázalékos mérleggel áll a bajnokságban. A női OB I. 3. fordulójában a fővárosban nyert a One Eger együttese.

Sike Károly

A Czigány Dórát sérülés miatt nélkülöző One Eger a harmadik negyedben biztosította be győzelmét.

A One Eger színeiben Pogonyi Bíbor (a labdával) is feliratkozott a góllövők közé
A One Eger színeiben Pogonyi Bíbor (a labdával) is feliratkozott a góllövők közé
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Tizenhat gólt lőtt a One Eger

A női OB I. 3. fordulójának mérkőzésén:

III. KERÜLETI TVE–ONE EGER 12–16 (4–3, 3–4, 1–5, 4–4)
Budapest, III. Kerületi TVE Uszoda. V.: Debreceni N., Petik A.
III. KERÜLET: Szombathelyi G. – Keresztes A., Tóth F. 2, Ráski L. 4, Borsos 4, Szabó J. 1, Hajdú R. Csere: Fráter L. 1, Tóth Zs., Boldizsár R. Vezetőedző: Lukács Dénes
EGER: Torma – Pogonyi 1, Sóti 2, Kenéz 1, Horváth L. 2, Török 4, Owen 1. Csere: Horváth Zs. 1, Parkes 2, Nagy B., Weston, Urbin 2, Révész. Vezetőedző: Biros Péter
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/4, ill. 8/4.
ÖTMÉTERESBŐL: – ill. 1/–.

LUKÁCS DÉNES: – A harmadik negyed kivételével elégedett lehetek a mutatott játékkal. Bízom benne, hogy előbb-utóbb felépülnek a sérültek, de ebben a felállásban biztató teljesítményt nyújtottunk.
BIROS PÉTER: – A III. Kerület otthonában soha nem könnyű nyerni. A három pont megszerzésével elértük a célunkat, ez a legfontosabb. 
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa, negyedöntő: One Eger–BVSC-Manna ABC, október 10., péntek, 17.00.

A bajnokság állása
1. UVSE    3    3    –    –    –    60–19    9
2. Eger    3    3    –    –    –    45–30    9
3. BVSC    3    3    –    –    –    37–32        9
4. FTC    2    2    –    –    –    36–9    6
5. Dunaújváros    2    1    –    –    1    30–23    3
6. UNI-Győr    3    1    –    –    2    29–36    3
7. III. Kerületi TVE    2    –    –    –    2    23–28    0
8. KSI SE    2    –    –    –    2    12–29    0
9. Szentes    3    –    –    –    3    25–52    0
10. Szeged    3    –    –    –    3    20–59    0

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
