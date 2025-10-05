41 perce
One Eger: a nők klasszisuk nélkül is megnyertek a fővárosi rangadót
Biros Péter együttese három fordulót követően továbbra is százszázalékos mérleggel áll a bajnokságban. A női OB I. 3. fordulójában a fővárosban nyert a One Eger együttese.
A Czigány Dórát sérülés miatt nélkülöző One Eger a harmadik negyedben biztosította be győzelmét.
Tizenhat gólt lőtt a One Eger
A női OB I. 3. fordulójának mérkőzésén:
III. KERÜLETI TVE–ONE EGER 12–16 (4–3, 3–4, 1–5, 4–4)
Budapest, III. Kerületi TVE Uszoda. V.: Debreceni N., Petik A.
III. KERÜLET: Szombathelyi G. – Keresztes A., Tóth F. 2, Ráski L. 4, Borsos 4, Szabó J. 1, Hajdú R. Csere: Fráter L. 1, Tóth Zs., Boldizsár R. Vezetőedző: Lukács Dénes
EGER: Torma – Pogonyi 1, Sóti 2, Kenéz 1, Horváth L. 2, Török 4, Owen 1. Csere: Horváth Zs. 1, Parkes 2, Nagy B., Weston, Urbin 2, Révész. Vezetőedző: Biros Péter
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/4, ill. 8/4.
ÖTMÉTERESBŐL: – ill. 1/–.
LUKÁCS DÉNES: – A harmadik negyed kivételével elégedett lehetek a mutatott játékkal. Bízom benne, hogy előbb-utóbb felépülnek a sérültek, de ebben a felállásban biztató teljesítményt nyújtottunk.
BIROS PÉTER: – A III. Kerület otthonában soha nem könnyű nyerni. A három pont megszerzésével elértük a célunkat, ez a legfontosabb.
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa, negyedöntő: One Eger–BVSC-Manna ABC, október 10., péntek, 17.00.
A bajnokság állása
1. UVSE 3 3 – – – 60–19 9
2. Eger 3 3 – – – 45–30 9
3. BVSC 3 3 – – – 37–32 9
4. FTC 2 2 – – – 36–9 6
5. Dunaújváros 2 1 – – 1 30–23 3
6. UNI-Győr 3 1 – – 2 29–36 3
7. III. Kerületi TVE 2 – – – 2 23–28 0
8. KSI SE 2 – – – 2 12–29 0
9. Szentes 3 – – – 3 25–52 0
10. Szeged 3 – – – 3 20–59 0
