2 órája
One Eger: pikáns meccs vár a nőkre Dunaújvárosban
Folytatódnak az OB I. küzdelmei. A One Eger női és férficsapata is medencébe ugrik a hónap utolsó napján.
A One Eger női csapatára pikáns találkozó vár Dunaújvárosban, ahol az edzőként dr. Sike József vezette DFVE lesz az ellenfél. A férfiak a KSI SE együttesét fogadják a Bitskey Aladár Uszodában.
A One Eger két fronton küzd
A férfi OB I. 5. fordulójának mérkőzése:
ONE EGER (9.)–KSI SE (14.)
Eger, Bitskey Aladár Uszoda, péntek, 18.00. V.: Petik A., Rubos K.
– A KSI-nek két csapata van. Az egyik már egy kiöregedőben lévő 10–12 fős rutinos társaság Mezei Tamás vezérletével, aki szerintem még mindig az OB I. legjobb centere. Hozzájuk csatlakoznak junior válogatottak. A másik csapat csupa, nagyon tehetséges fiatalból áll. Mi állandó kerettel rendelkezünk. Nem tudjuk, hogy melyik gárdával kell megmérkőzni, de mindkettőre készültünk. Döntő lehet, hogy a mérkőzés hevében melyik gárda nyugszik meg hamarabb, és ki alkalmazza előbb a megbeszélt taktikát. Legyen bármi, győzelemre készülünk! – fogalmazott az egriek edzője, Tóth Kálmán a klubhonlapnak.
A női OB I 5. fordulójának mérkőzése:
DUNAÚJVÁROSI FVE (5.)–ONE EGER (3.)
Dunaújváros, Fabó Éva Uszoda, péntek, 19.00. V.: Sikter R., Csizmadia Zs.
– Rangadóra készülünk, a három pont megszerzéséért utazunk. Más nem érdekel – fogalmazott a csapat vezetőedzője, Biros Péter.