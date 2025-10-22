37 perce
One Eger: tizenkilenc gólos győzelmet aratott a címvédő
Nem volt egy súlycsoportban a két együttes. A One Eger férfi csapata az első és az utolsó negyedben is nyolc gólt kapott, az FTC-Telekom magabiztos győzelméhez kétség sem férhetett.
A ferencvárosiak folyamatosan növelték előnyüket, a One Eger játékosai testközelből érezhették a világelit követelményeit. Hazai részről a rutinos Salamon Ferenc duplázott.
A One Eger nem tudta felvenni a versenyt
A férfi OB I. 3. fordulójának mérkőzésén:
ONE EGER–FTC-TELEKOM 6–25 (2–8, 2–5, 1–4, 1–8)
Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 500 néző. V.: Petik A., Tóth K.
EGER: Borbély – Salamon F. 2, Bright 1, Sári A., Hughes, Rádli R. 1, Moldisz 1. Csere: Nagy K. (kapus), Biros V., Berényi, Ádám E. 1, Mihal, Tomozi, Rónai. Vezetőedző: Tóth Kálmán.
FTC: Lévai – FEKETE G. 3, VIGVÁRI VENDEL 6, VISMEG ZS. 4, Lugosi Cs., Di Somma 1, Nagy Ákos 1. Csere: Szakonyi (kapus), VARGA VINCE 4, Jámbor, Vámos, Haverkampf 2, Jansik 2, De Toro 2. Vezetőedző: Nyéki Balázs
One Eger: dupla meccs a Bitskeyben a vasutasokkal és a Fradival
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 4/–, ill. 6/5.
ÖTMÉTERESBŐL: 1/1, ill. 3/3.
KIPONTOZÓDOTT: Varga Vince a 28. percben.
ONE-Eger -FTC-Telekom férfi vízilabda mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
TÓTH KÁLMÁN: – Megtisztelő, hogy ilyen csapatot fogadhattunk. A világ vízilabda sportjának legjobbja ellen, ennyire voltunk képesek. Nekünk a szombati, Debrecen elleni mérkőzés lesz az igazi értékmérő.
NYÉKI BALÁZS: – Jó hozzáállással pólóztunk. Sajnálom az Egert és kitartást kívánok nekik, hogy megőrizzék az OB I.-es tagságukat. Végig jó ritmusban pólóztunk, a játékosaimra jó hatással volt a válogatott heti felkészülése.
KÖVETKEZIK: DVSE-Master Good–One Eger, október 25., szombat, 12.00.