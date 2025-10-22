One Eger: tizenkilenc gólos győzelmet aratott a címvédő

TÓTH KÁLMÁN: – Megtisztelő, hogy ilyen csapatot fogadhattunk. A világ vízilabda sportjának legjobbja ellen, ennyire voltunk képesek. Nekünk a szombati, Debrecen elleni mérkőzés lesz az igazi értékmérő.

NYÉKI BALÁZS: – Jó hozzáállással pólóztunk. Sajnálom az Egert és kitartást kívánok nekik, hogy megőrizzék az OB I.-es tagságukat. Végig jó ritmusban pólóztunk, a játékosaimra jó hatással volt a válogatott heti felkészülése.

KÖVETKEZIK: DVSE-Master Good–One Eger, október 25., szombat, 12.00.