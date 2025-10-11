október 11., szombat

One Eger: gyenge kezdés után sikerült alkalmazkodni

A Vasasnak jó alapot szolgáltatott a mérkőzés a keddi BL-fellépéshez. A One Eger csapatának sovány vigaszt jelenthet a harmadik negyed megnyerése.

Heol.hu

A férfi OB I. 2. fordulójában négygólos különbséggel maradt alul a One Eger együttes az angyalföldiek vendégeként.

Salamon Ferenc (9) a One Eger átlag felett teljesített játékosai közé tartozott
Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Vasas Plaket–One Eger 16–11 (5–1, 3–2, 4–5, 4–3)

Budapest, Komjádi uszoda, 100 néző. V: Kun Gy., Rózsavölgyi
VASAS: Mizsei – BÁTORI 3, DJURDJICS 2, Várnai 1, GÁBOR L. 3, Gyárfás T. 1, Lakatos S. 2. Csere: Sélley-Rauscher, Dala D. 1, FOSZKOLOSZ 2, Szalai P. 1, Ragács, Tóth M. Edző: Szlobodan Nikics.
EGER: Borbély – SALAMON F. 2, Berényi, Tomozi, Hughes, RÁDLI 4, Szalai G. 1. Csere: Klebovicz, Bright 1, Ádám E. 1, SÁRI A. 2, Mihál, Moldisz. Edző: Tóth Kálmán.
Gól–emberelőnyből: 12/9, ill. 9/4
Gól–ötméteresből: 4/3, ill. 1/1
Szlobodan Nikics: – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, jól kezdtünk, de a harmadik negyedben nem védekeztünk jól, öt gólt is kaptunk, egyre inkább jöttek vissza az egriek. Örülök a győzelemnek, jó alapot adott ez a mérkőzés a keddi kragujevaci Bajnokok Ligája-párharcunk előtt.
Tóth Kálmán: – Nehéz és nemes ellenfél volt a Vasas. Nem kezdtünk jól az első negyedben, de a folytatásban nagyjából sikerült alkalmazkodnunk a meccs ritmusához, aminek örülök.
Következik: One Eger–FTC, október 22., szerda, 20.00.


 

