One Eger: győztes búcsú a Magyar Kupától

BIROS PÉTER: – Ez teljesen más mérkőzés volt, mint az egy nappal korábbi egri találkozó. Nagyon jól indultunk, még a továbbjutás reménye is felcsillant. Aztán percek alatt leromboltuk, amit felépítettünk. Onnantól kezdve fej-fej mellett haladtunk. A lényeg, hogy nyertünk. Remélem, hogy ez további erőt ad a játékosoknak.

TOVÁBBJUTOTT: a BVSC 24–20-as összesítéssel.

KÖVETKEZIK: Női OB I., Eger–BVSC, október 22., 18.30.