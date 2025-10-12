október 12., vasárnap

One Eger: győztes búcsú a Magyar Kupától

A győzelem összejött, a továbbjutás azonban nem sikerült a One Eger női csapatának Budapesten.

A női Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján egy találattal nyertek a vendégek.

Az One Eger csapata vendégént vigasztalódott, de ez nem ért továbbjutást
Az One Eger csapata vendégént vigasztalódott, de ez nem ért továbbjutást
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

BVSC-Manna ABC–One Eger  11–12 (3–4, 5–2, 2–3, 1–3) 

Budapest, Szőnyi út. V.: Debreceni, Tóth K.
BVSC: Schmuk – Gorten 2, Dobi 2, Tóth 1, Lendvay 3, Mucsy, Pőcze 2. Csere: Végvári, Dobos, Bereczki, Nagy L., Kiss E. Vezetőedző: Béres Gergely.
EGER: Torma – Pogonyi, Kenéz 2, Horváth L., Czigány 4, Török, Owen 5. Csere: Horváth Zs., Parkes 1, Sóti, , Weston, Urbin. Vezetőedző: Biros Péter
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 3/8, ill. 4/6. 
GÓL–ÖTMÉTERESBŐL: 1/2, ill. 3/4. 
KIPONTOZÓDOTT: Sóti, Horváth L. 

ONE Eger – BVSC-Manna ABC női vízilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

BIROS PÉTER: – Ez teljesen más mérkőzés volt, mint az egy nappal korábbi egri találkozó. Nagyon jól indultunk, még a továbbjutás reménye is felcsillant. Aztán percek alatt leromboltuk, amit felépítettünk. Onnantól kezdve fej-fej mellett haladtunk. A lényeg, hogy nyertünk. Remélem, hogy ez további erőt ad a játékosoknak.
TOVÁBBJUTOTT: a BVSC 24–20-as összesítéssel.
KÖVETKEZIK: Női OB I., Eger–BVSC, október 22., 18.30.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
