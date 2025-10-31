One Eger: az első negyedben megalapozták a sikert a KSI SE ellen

Az előző fordulóban ötméteresekkel nyert Debrecenben a One Eger férficsapata, amely fővárosi ellenfelével szemben négy negyed alatt döntött. Az egriek legeredményesebb játékosának a hat gólig jutó Rádli Rajmund bizonyult.

A One Eger színeiben Szalai Gábor (a labdával) három gólt szerzett

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Végig vezetve nyert a One Eger

A férfi OB I. 5. fordulójának mérkőzésén:

ONE EGER–KSI SE 16–10 (5–2, 2–2, 5–3, 4–3)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 250 néző. V.: Petik A., Rubos K.

EGER: BORBÉLY – SZALAI G. 3, SALAMON 3, Bright 1, Sári A., Mihál 1, RÁDLI R. 6. Csere: Moldisz, Hughes, Ádám E., Tomozi, Berényi 1, Klebovitz 1. Vezetőedző: Tóth Kálmán

KSI: Fejes – Kiss Cs. 2, Kovács M 1, Kósi-Kelly 1, Rácz R., Csendes 1, PETŐ Á. 3. Csere: DÁMOSY (kapus), Mezei T., Végső, Turán 2, Tyukodi, Rónay, Skolfek. Edző: Horváth János

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 6/6, ill. 10/6.

ÖTMÉTERESBŐL: 1/–, ill. 3/1.

KIPONTOZÓDOTT: Tomozi a 27., Végső B. a 30., Klebovicz a 32. percben.