One Eger: ötgólos hátrányt kellene ledolgozni a nőknek
A női Magyar Kupa negyeddöntőjének pénteken rendezett 1. mérkőzésén vendégsiker született. A One Eger gárdája ötgólos hátrányba került a Bárány-uszodában.
A One Eger és a BVSC találkozóján az első és a negyedik negyedben született a legkevesebb gól, míg legtöbbször a harmadik játékrészben zördült a háló.
One Eger–BVSC-Manna ABC 8–13 (1–2, 2–3, 4–6, 1–2)
Eger, Bárány István Sportuszoda, V.: Csanádi, Kendeházi.
EGER: Torma – Kenéz, Horváth L. 2, Czigány 1, Török 1, Owen Sienna 1, Weston 1. Csere: Pogonyi 1, Horváth Zs. 1, Parkes, Sóti, Urbin. Vezetőedző: Biros Péter.
BVSC: Schmuck – Gorten, Dobi 3, Lendvay 5, Mucsy 1, Pőcze 2, Dömsödi 1. Csere: Dobos, Bereczki, Tóth 1, Nagy L. Vezetőedző: Béres Gergely.
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 1/5, illetve 4/8.
GÓL–ÖTMÉTERESBŐL: 0/1, illetve. 1/1.
KIPONTOZÓDOTT: Sóti, Dobos.
A vezetést a BVSC szerezte meg és azt egyszer sem engedte ki keze közül a vendégcsapat. Lendvay Zoé hét lövésből ötször talált az egri kapuba, ezzel ő számított a mezőny legeredményesebbjének. A párharc azonban nem ért véget, a javításra adott a lehetőség.
BIROS PÉTER: – Dolgoztunk, küzdöttünk végig, azonban ez most sajnos nem volt elég. Sok ajándékgólt adtunk ellenfelünknek, akik minden hibánkat könyörtelenül kihasználtak. Ennél jóval többre vagyunk képesek, nincs ekkora különbség a két csapat között. Szombaton teljesen más mérkőzés vár ránk.
A visszavágót szombaton 19 órától rendezik a Laky-uszodában.
