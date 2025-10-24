16 perce
One Eger: az emberelőnyös helyzetekben jobbnak kell lenni a spanyoloknál
Újra a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepel a vármegyeszékhelyi női csapat. A címvédő és Szuperkupa-győztes CN Sant Andreu otthonában Biros Péter vezetőedző azt szeretné, ha élmény lenne játszani a One Eger játékosainak.
Szombaton megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a One Eger női csapata. Pogonyi Bíborék ma indulnak útnak Barcelonába, ahol ellenfelük a tavalyi Bajnokok Ligája győztes, a hónap elején a másik csoportellenfél, a ZV de Zaan ellen (17–10) már az Európai Szuperkupát is elhódító CN Sant Andreu lesz. Az egriek egy BVSC elleni, büntetőkkel megnyert találkozóval hangoltak az európai kupamérkőzésre.
– A barcelonai fellépéssel kiszakadunk az egri levegőből, elmegyünk egy másik országba, kicsit föl lehet töltődni. Játszunk egy teljesen idegen csapattal, bármit csinálunk, nekünk már ez pozitív lesz. Azt várom, hogy meccsről meccsre fejlődjünk. Szeretném, hogy mindenkinek élmény legyen a BL-győztes ellen játszani, és megmutatni, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Aztán hazajövünk és egyből jön egy Dunaújváros elleni mérkőzés. Sűrű a program, de ezért dolgozunk, és ezért élnek a sportolók, hogy ilyen meccseket játszhassanak – mondta Biros Péter.
A One Egernek az emberelőnyös helyzetekben jobbnak kell lennie
Hozzátette: úgy utaznak ki, hogy nyerni szeretnének, ilyen hozzáállást vár bármilyen erős csapat legyen is az ellenfél. Tudják, hogy mit szeretnének játszani, és azt végre is hajtanák.
A barcelonai csapattól spanyol vízilabdát vár, jó zónavédekezést és centereket, akiket majd semlegesíteniük kell. Szerinte 6–6 elleni játékban nagy probléma nem lesz, az emberhátrányos helyzeteken dőlhet el a mérkőzés, ebben jobbnak kell lenni. Kérdésünkre elárulta, azt sem bánná, ha a BVSC elleni találkozóhoz hasonlóan ez a mérkőzés is ötméteresekig menne, a tavalyi BL-győztes ellen hízelgő eredmény volna. Akkor azt mondaná, a lányok megvalósították azt, amit elterveztek, és ugyanolyan nyugodtan nézné a büntetőpárbajt, ahogyan szerdán tette, mert az már nem az ő kezében van.
Debrecenben a férfiak
A férfi OB I. 4. fordulójában a One Eger a Debreceni VSE-Master Good vendégeként lép pályára. A találkozó szombaton 12 órakor kezdődik.