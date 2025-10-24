One Eger: az emberelőnyös helyzetekben jobbnak kell lenni a spanyoloknál

Szombaton megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a One Eger női csapata. Pogonyi Bíborék ma indulnak útnak Barcelonába, ahol ellenfelük a tavalyi Bajnokok Ligája győztes, a hónap elején a másik csoportellenfél, a ZV de Zaan ellen (17–10) már az Európai Szuperkupát is elhódító CN Sant Andreu lesz. Az egriek egy BVSC elleni, büntetőkkel megnyert találkozóval hangoltak az európai kupamérkőzésre.

Biros Péter, a One Eger vezetőedzője a BVSC elleni meccs után elégedett volna egy újabb ötméteres-párbajjal véget érő találkozóval a Sant Andreu otthonában

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

– A barcelonai fellépéssel kiszakadunk az egri levegőből, elmegyünk egy másik országba, kicsit föl lehet töltődni. Játszunk egy teljesen idegen csapattal, bármit csinálunk, nekünk már ez pozitív lesz. Azt várom, hogy meccsről meccsre fejlődjünk. Szeretném, hogy mindenkinek élmény legyen a BL-győztes ellen játszani, és megmutatni, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Aztán hazajövünk és egyből jön egy Dunaújváros elleni mérkőzés. Sűrű a program, de ezért dolgozunk, és ezért élnek a sportolók, hogy ilyen meccseket játszhassanak – mondta Biros Péter.