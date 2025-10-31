november 1., szombat

Vízilabda

2 órája

Ismét hatott a Sike-mágia, de ezúttal az egriek bosszúsak

Oda a veretlenség. A One Eger női csapata négy góllal alulmaradt Dunaújvárosban a női OB I. 5. fordulójában.

Heol.hu

Az edzőként immár dr. Sike József vezette újvárosiak a triplázó Garda Krisztina vezérletével 4–0-s sorozattal kezdtek, ami meghatározta a találkozó további alakulását. A One Eger ugyan többször is két gólra zárkózott, de többre nem futotta. Biros Péter tanítványai elszenvedték idei első bajnoki vereségüket.

A One Eger kapusa, Torma Luca sokszor került kiszolgáltatott helyzetbe
Betlizett a One Eger

A női OB I. 5. fordulójának mérkőzésén:

DUNAÚJVÁROSI FVE–ONE EGER 14–10 (4–1, 3–2, 3–4, 4–3)
Dunaújváros, Fabó Éva  Uszoda. V.: Sikter R., Csizmadia Zs.
DFVE: Maczkó – Borsi 2, Horváth B. 3, Mahieu 1, Szabó N. 1, Garda 4, Sümegi 3. Csere: Jonkl, Pál R., Milicevic, Katsimpri. Vezetőedző. dr. Sike József
EGER: Torma – Pogonyi, Kenéz 2, Horváth L., Czigány D. 3, Török D. 1, Owen 3. Csere: Horváth Zs. 1, Parkes, Sóti, Weston, Urbin. Vezetőedző: Biros Péter

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 7/3, ill. 11/4.
ÖTMÉTERESBŐL: 4/3, ill. 3/2.
KIPONTOZÓDOTT: Szabó N. 22., Pogonyi a 27., Pál R. a 32. percben.
DR SIKE JÓZSEF: – Évek óta kiélezett meccseket vív a két csapat. Ezúttal nekünk jött ki jobban a lépés. Egy csatát megnyertünk, de a helyezésekről majd májusban lesz döntés.  
BIROS PÉTER: – Semmit sem valósítottunk meg abból, amit előzetesen megbeszéltünk. Ilyen védekezést, amit az ellenfelünk bemutatott biztos, hogy a nemzetközi mérkőzéseken nem engedik a játékvezetők. Tőlünk több kellett volna, a megbeszéltek szerinti játékkal. 
KÖVETKEZIK: UNI-Győr GYVSE–One Eger, november 5., szerda, 18.30.

A bajnokság állása
1. FTC    5    5    –    –    –    112–25    15
2. UVSE    5    5    –    –    –    99–37    15
3. Dunaújváros    5    4    –    –    1    88–60    12
4. Eger    5    3    1    –    1    74–62    11
5. BVSC    5    3    –    1    1    65–66    10
6. Győr    5    2    –    –    3    54–61    6
7. Szeged    5    1    –    –    4    39–79    3
8. Szentes    5    1    –    –    4    38–81    3
9. KSI SE    5    –    –    –    5    33–79    0
10. III. Kerületi TVE    5    –    –    –    5    54–106    0

 

