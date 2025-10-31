Ismét hatott a Sike-mágia, de ezúttal az egriek bosszúsak

Az edzőként immár dr. Sike József vezette újvárosiak a triplázó Garda Krisztina vezérletével 4–0-s sorozattal kezdtek, ami meghatározta a találkozó további alakulását. A One Eger ugyan többször is két gólra zárkózott, de többre nem futotta. Biros Péter tanítványai elszenvedték idei első bajnoki vereségüket.

A One Eger kapusa, Torma Luca sokszor került kiszolgáltatott helyzetbe

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Betlizett a One Eger

A női OB I. 5. fordulójának mérkőzésén:

DUNAÚJVÁROSI FVE–ONE EGER 14–10 (4–1, 3–2, 3–4, 4–3)

Dunaújváros, Fabó Éva Uszoda. V.: Sikter R., Csizmadia Zs.

DFVE: Maczkó – Borsi 2, Horváth B. 3, Mahieu 1, Szabó N. 1, Garda 4, Sümegi 3. Csere: Jonkl, Pál R., Milicevic, Katsimpri. Vezetőedző. dr. Sike József

EGER: Torma – Pogonyi, Kenéz 2, Horváth L., Czigány D. 3, Török D. 1, Owen 3. Csere: Horváth Zs. 1, Parkes, Sóti, Weston, Urbin. Vezetőedző: Biros Péter