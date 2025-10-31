2 órája
Ismét hatott a Sike-mágia, de ezúttal az egriek bosszúsak
Oda a veretlenség. A One Eger női csapata négy góllal alulmaradt Dunaújvárosban a női OB I. 5. fordulójában.
Az edzőként immár dr. Sike József vezette újvárosiak a triplázó Garda Krisztina vezérletével 4–0-s sorozattal kezdtek, ami meghatározta a találkozó további alakulását. A One Eger ugyan többször is két gólra zárkózott, de többre nem futotta. Biros Péter tanítványai elszenvedték idei első bajnoki vereségüket.
Betlizett a One Eger
A női OB I. 5. fordulójának mérkőzésén:
DUNAÚJVÁROSI FVE–ONE EGER 14–10 (4–1, 3–2, 3–4, 4–3)
Dunaújváros, Fabó Éva Uszoda. V.: Sikter R., Csizmadia Zs.
DFVE: Maczkó – Borsi 2, Horváth B. 3, Mahieu 1, Szabó N. 1, Garda 4, Sümegi 3. Csere: Jonkl, Pál R., Milicevic, Katsimpri. Vezetőedző. dr. Sike József
EGER: Torma – Pogonyi, Kenéz 2, Horváth L., Czigány D. 3, Török D. 1, Owen 3. Csere: Horváth Zs. 1, Parkes, Sóti, Weston, Urbin. Vezetőedző: Biros Péter
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 7/3, ill. 11/4.
ÖTMÉTERESBŐL: 4/3, ill. 3/2.
KIPONTOZÓDOTT: Szabó N. 22., Pogonyi a 27., Pál R. a 32. percben.
DR SIKE JÓZSEF: – Évek óta kiélezett meccseket vív a két csapat. Ezúttal nekünk jött ki jobban a lépés. Egy csatát megnyertünk, de a helyezésekről majd májusban lesz döntés.
BIROS PÉTER: – Semmit sem valósítottunk meg abból, amit előzetesen megbeszéltünk. Ilyen védekezést, amit az ellenfelünk bemutatott biztos, hogy a nemzetközi mérkőzéseken nem engedik a játékvezetők. Tőlünk több kellett volna, a megbeszéltek szerinti játékkal.
KÖVETKEZIK: UNI-Győr GYVSE–One Eger, november 5., szerda, 18.30.
A bajnokság állása
1. FTC 5 5 – – – 112–25 15
2. UVSE 5 5 – – – 99–37 15
3. Dunaújváros 5 4 – – 1 88–60 12
4. Eger 5 3 1 – 1 74–62 11
5. BVSC 5 3 – 1 1 65–66 10
6. Győr 5 2 – – 3 54–61 6
7. Szeged 5 1 – – 4 39–79 3
8. Szentes 5 1 – – 4 38–81 3
9. KSI SE 5 – – – 5 33–79 0
10. III. Kerületi TVE 5 – – – 5 54–106 0