október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

25 perce

One Eger: szétlövéssel jöttek a pontok Debrecenben

Címkék#férficsapat#Rádli Rajmund#Biros V#One Eger#SALAMON F

Három vereség után az OB I. 4. fordulójában következett az első sikerélmény. A One Eger férficsapata a DVSC vendégeként ötméterespárbajban nyert.

Heol.hu

A kapuba hatszor betalált Rádli Rajmund számított az One Eger legeredményesebb játékosának a Hajdúságban.

A One Eger legtöbb szerzett játékosának Rádli Rajmund (2) számított
A One Eger legtöbb gólt szerzett játékosának Rádli Rajmund (2) számított
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Debreceni VSE–One Eger 10–10 (3–2, 1–2, 2–4, 4–2) – szétlövésben: 3–4

Debrecen, 300 néző. V.: Fodor, Kollár.
DEBRECEN: KRÉMER – Gluhaic 1, Vidovenyecz 1, MACSI P. 4, MIHOV 1, TŐZSÉR 2, Kis. Csere: Pónya 1, Macsi M., Smitula, Niklász. Edző: Kádár Kálmán.
EGER: BORBÉLY – RÁDLI 6, SALAMON F. 1, SZALAI G. 3, Sári, Bright, Berényi. Csere: Nagy K. (kapus), Hughes, Ádám E., Biros V., Tomozi, Mihál, Moldisz. Edző: Tóth Kálmán.
Gól–emberelőnyből: 7/4, ill, 10/3.
Gól–ötméteresből: 1/1, ill. 3/3.
Kipontozódott: Tőzsér (31. p.).

A One Eger vezetőedzője büszke csapatára

Kádár Kálmán: – Nem érdemeltük meg ezt a döntetlent. Az Eger nagyon felkészült és sok extrát vitt a játékba. Az elején kis szerencsével még vezettünk, de aztán kiengedtük az irányítást a kezünkből. Le kell vonni a következtetéseket a mai találkozóból, ki kell javítani azt a sok hibát, amit elkövettünk.
Tóth Kálmán: A mai meccsen a kihagyott helyzetek miatt lehetek kicsit csalódott, de egy nagyon jó csapat otthonában tudtunk pontokat szerezni az ötméteresek után. Büszke vagyok a csapatra.
Következik: One Eger–KSI SE október 31., péntek, 18.00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu