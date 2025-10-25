25 perce
One Eger: szétlövéssel jöttek a pontok Debrecenben
Három vereség után az OB I. 4. fordulójában következett az első sikerélmény. A One Eger férficsapata a DVSC vendégeként ötméterespárbajban nyert.
A kapuba hatszor betalált Rádli Rajmund számított az One Eger legeredményesebb játékosának a Hajdúságban.
Debreceni VSE–One Eger 10–10 (3–2, 1–2, 2–4, 4–2) – szétlövésben: 3–4
Debrecen, 300 néző. V.: Fodor, Kollár.
DEBRECEN: KRÉMER – Gluhaic 1, Vidovenyecz 1, MACSI P. 4, MIHOV 1, TŐZSÉR 2, Kis. Csere: Pónya 1, Macsi M., Smitula, Niklász. Edző: Kádár Kálmán.
EGER: BORBÉLY – RÁDLI 6, SALAMON F. 1, SZALAI G. 3, Sári, Bright, Berényi. Csere: Nagy K. (kapus), Hughes, Ádám E., Biros V., Tomozi, Mihál, Moldisz. Edző: Tóth Kálmán.
Gól–emberelőnyből: 7/4, ill, 10/3.
Gól–ötméteresből: 1/1, ill. 3/3.
Kipontozódott: Tőzsér (31. p.).
A One Eger vezetőedzője büszke csapatára
Kádár Kálmán: – Nem érdemeltük meg ezt a döntetlent. Az Eger nagyon felkészült és sok extrát vitt a játékba. Az elején kis szerencsével még vezettünk, de aztán kiengedtük az irányítást a kezünkből. Le kell vonni a következtetéseket a mai találkozóból, ki kell javítani azt a sok hibát, amit elkövettünk.
Tóth Kálmán: – A mai meccsen a kihagyott helyzetek miatt lehetek kicsit csalódott, de egy nagyon jó csapat otthonában tudtunk pontokat szerezni az ötméteresek után. Büszke vagyok a csapatra.
Következik: One Eger–KSI SE október 31., péntek, 18.00.
