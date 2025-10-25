One Eger: szétlövéssel jöttek a pontok Debrecenben

A kapuba hatszor betalált Rádli Rajmund számított az One Eger legeredményesebb játékosának a Hajdúságban.

Debreceni VSE–One Eger 10–10 (3–2, 1–2, 2–4, 4–2) – szétlövésben: 3–4

Debrecen, 300 néző. V.: Fodor, Kollár.

DEBRECEN: KRÉMER – Gluhaic 1, Vidovenyecz 1, MACSI P. 4, MIHOV 1, TŐZSÉR 2, Kis. Csere: Pónya 1, Macsi M., Smitula, Niklász. Edző: Kádár Kálmán.

EGER: BORBÉLY – RÁDLI 6, SALAMON F. 1, SZALAI G. 3, Sári, Bright, Berényi. Csere: Nagy K. (kapus), Hughes, Ádám E., Biros V., Tomozi, Mihál, Moldisz. Edző: Tóth Kálmán.

Gól–emberelőnyből: 7/4, ill, 10/3.

Gól–ötméteresből: 1/1, ill. 3/3.

Kipontozódott: Tőzsér (31. p.).

A One Eger vezetőedzője büszke csapatára

Kádár Kálmán: – Nem érdemeltük meg ezt a döntetlent. Az Eger nagyon felkészült és sok extrát vitt a játékba. Az elején kis szerencsével még vezettünk, de aztán kiengedtük az irányítást a kezünkből. Le kell vonni a következtetéseket a mai találkozóból, ki kell javítani azt a sok hibát, amit elkövettünk.

Tóth Kálmán: – A mai meccsen a kihagyott helyzetek miatt lehetek kicsit csalódott, de egy nagyon jó csapat otthonában tudtunk pontokat szerezni az ötméteresek után. Büszke vagyok a csapatra.

Következik: One Eger–KSI SE október 31., péntek, 18.00.