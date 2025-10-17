Open Mat Eger: 40 harcos teljesítette a 20x5 perces kihívást

Az Open Mat Eger 20x5 perces földharc kihívást jelentett, ahol meglehetett mutatni, ki hol tart a felkészülésben, ki milyen állapotban várja a 19. Eger-kupa harcművészeti versenyt.

A 2025-ös Open Mat Eger résztvevői

Forrás: Beküldött fotó

A teljesen ingyenes rendezvényen végén a gurulások után megfáradt testek még egy finom marhapörköltet is ehettek – közölte Sztrancsik Balázs, aki Csörgő Tamással közösen hozta tető alá az eseményt, hozzátéve: jövőre is sok szeretettel várnak mindenkit, aki szereti a földharcot.