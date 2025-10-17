október 17., péntek

Küzdősport

Open Mat Eger: 40 harcos teljesítette a 20x5 perces kihívást

Címkék#földharc#Csörgő Tamás#Sztrancsik Balázs#harcművészeti

Hat város nyolc klubjából érkezett 40 sportoló mérette meg magát a Sike András Birkózó Csarnokban. A Bushido Kempo Akadémia Open Mat Eger nevet viselő rendezvényen ötödik alkalommal küzdöttek egymással a résztvevők.

Bódi Csaba

Az Open Mat Eger 20x5 perces földharc kihívást jelentett, ahol meglehetett mutatni, ki hol tart a felkészülésben, ki milyen állapotban várja a 19. Eger-kupa harcművészeti versenyt.

A 2025-ös Open Mat Eger résztvevői
A 2025-ös Open Mat Eger résztvevői 
Forrás:  Beküldött fotó

A teljesen ingyenes rendezvényen végén a gurulások után megfáradt testek még egy finom marhapörköltet is ehettek – közölte Sztrancsik Balázs, aki Csörgő Tamással közösen hozta tető alá az eseményt, hozzátéve: jövőre is sok szeretettel várnak mindenkit, aki szereti a földharcot.

A Zen Bu Kan Kempo művelői és kedvelői november 8-án lehetnek részesei a 19. Eger-kupának, ahol egy gyógyulófélben lévő sporttársukat kezelő intézetnek igyekeznek adományokat gyűjteni a szervezők.

Beleadtak apait, anyait
Forrás:  Beküldött fotó
A rendezvény plakátja
Forrás:  Beküldött fotó


 

