Szúnyogzümmögés segíti a célzásban a para-sportlövőket - Egerben mutatkoztak be +fotók, videó

A para-sportlövészetet lehetett kipróbálni hétfőn délután az Egri Autista Alapítvány Szent Anna Napköziotthonában. A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete meghívására hoztak el egy lézerfegyvert az intézménybe, amely nem csak épeknek és fogyatékkal élőknek jelent sportolási lehetőséget, de vakoknak is. A puskához ugyanis hangjelzés-alapú célzórendszer tartozik (ez egyébként magas frekvenciájú hang, hasonló a szúnyog zümmögéséhez), így akadálymentesen tehetik próbára képességeiket a sportolni vágyók. A VGYSE már 23 éve kínál a látássérültek számára sportolási és szabadidős tevékenységet, a csörgőlabda, az inkluzív karate, a tandemkerékpározás és a showdown (vak-asztalitenisz) mellett lesz elérhető a para-sportlövészet, Magyarországon csak az egyesületnél.

Az Egri Autista Alapítványnál próbálták ki a para-sportlövészetet

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Versenyzőt szeretnének para-sportlövészetben

Tóthné dr. Kiss-Orosz Mária, a VGYSE elnöke elmondta, a lövészet nem hétköznapi sport, pláne nem egy látássérültnek, de a technikai feltételek már adottak ahhoz, hogy ők is elérhessék. A Magyar Paralimpiai Bizottság Finnországból szerezte be azt a puskát, amelyet vakok is tudnak használni. A cél, hogy edzéslehetőséget biztosítsanak az érdeklődőknek és versenyeztessenek is sportolókat, de januártól bárki kipróbálhatja a puskát a Forrásban tartandó gyakorlásokon. Bízik benne, hogy Magyarországról is sikerül majd versenyzőket eljuttatni nemzetközi versenyekre.

Az autistáknál több mozgásforma is kipróbálható

Pocsai Tamás, az Egri Autista Alapítvány gyógypedagógusa elmondta, a VGYSE szervezésében adtak helyet az eseménynek és az ő ellátottjaik is betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen is lehet a lövészet, ki is próbálták. Az ellátottak az állapotuktól függően sportolnak.

- Akik természetesen olyan fizikai állapotban vannak, náluk előnyben részesítjük az aktív testmozgást, de kerekesszékes ellátottjaink esetén is biztosítjuk azt az átmozgatást, azt a komplex tornát, amellyel állapotuk fenntartható és fejleszthető. A Paralimpiai Bizottságnak köszönhetően kialakítottunk az emeletünkön egy vadonatúj konditermet, így most már számos új, alkalmas eszköz van arra, hogy tudjanak sportolni. De vannak a szabadidős tevékenységek, járnak úszni minden héten, illetve kirándulásokat is szervezünk – mondta a szakember.