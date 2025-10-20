1 órája
Szúnyogzümmögés segíti a célzásban a para-sportlövőket - Egerben mutatkoztak be +fotók, videó
A lövészetben fontos a csend, hogy a szúnyog zümmögését is meg lehessen hallani. A látássérült para-sportlövők pont ennek a hangnak a segítségével céloznak.
A para-sportlövészet Egerben is kipróbálható lesz
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu
A para-sportlövészetet lehetett kipróbálni hétfőn délután az Egri Autista Alapítvány Szent Anna Napköziotthonában. A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete meghívására hoztak el egy lézerfegyvert az intézménybe, amely nem csak épeknek és fogyatékkal élőknek jelent sportolási lehetőséget, de vakoknak is. A puskához ugyanis hangjelzés-alapú célzórendszer tartozik (ez egyébként magas frekvenciájú hang, hasonló a szúnyog zümmögéséhez), így akadálymentesen tehetik próbára képességeiket a sportolni vágyók. A VGYSE már 23 éve kínál a látássérültek számára sportolási és szabadidős tevékenységet, a csörgőlabda, az inkluzív karate, a tandemkerékpározás és a showdown (vak-asztalitenisz) mellett lesz elérhető a para-sportlövészet, Magyarországon csak az egyesületnél.
Versenyzőt szeretnének para-sportlövészetben
Tóthné dr. Kiss-Orosz Mária, a VGYSE elnöke elmondta, a lövészet nem hétköznapi sport, pláne nem egy látássérültnek, de a technikai feltételek már adottak ahhoz, hogy ők is elérhessék. A Magyar Paralimpiai Bizottság Finnországból szerezte be azt a puskát, amelyet vakok is tudnak használni. A cél, hogy edzéslehetőséget biztosítsanak az érdeklődőknek és versenyeztessenek is sportolókat, de januártól bárki kipróbálhatja a puskát a Forrásban tartandó gyakorlásokon. Bízik benne, hogy Magyarországról is sikerül majd versenyzőket eljuttatni nemzetközi versenyekre.
Az autistáknál több mozgásforma is kipróbálható
Pocsai Tamás, az Egri Autista Alapítvány gyógypedagógusa elmondta, a VGYSE szervezésében adtak helyet az eseménynek és az ő ellátottjaik is betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen is lehet a lövészet, ki is próbálták. Az ellátottak az állapotuktól függően sportolnak.
- Akik természetesen olyan fizikai állapotban vannak, náluk előnyben részesítjük az aktív testmozgást, de kerekesszékes ellátottjaink esetén is biztosítjuk azt az átmozgatást, azt a komplex tornát, amellyel állapotuk fenntartható és fejleszthető. A Paralimpiai Bizottságnak köszönhetően kialakítottunk az emeletünkön egy vadonatúj konditermet, így most már számos új, alkalmas eszköz van arra, hogy tudjanak sportolni. De vannak a szabadidős tevékenységek, járnak úszni minden héten, illetve kirándulásokat is szervezünk – mondta a szakember.
Flaskay Tamás, az intézmény vezetője, közel harminc embert látnak el, van, aki közülük gyakrabban, valaki ritkábban vesz részt az eseményeken, nincsen kötelező jelenlét. Egyesek naponta, mások hetente látogatnak el hozzájuk, akad, aki csak délelőtt tér be, mások reggel nyolctól délután négyig velük vannak. Egyszerre legfeljebb 24-en tölthetik náluk napjaikat. A VGYSE-vel leginkább szakmai kérdésekben szoktak együttműködni, ilyen konkrét eseményt még nem tartottak, de a tervek szerint jövőre, ha lesz rá forrás, másfélét szeretnének közösen megszervezni, a tervek és a szándék megvannak.
Az egri Autista Alapítvány para-sportlövészeti bemutatójaFotók: Tóth Balázs
