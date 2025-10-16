Példakép, óriási egyéniség volt – így búcsúztak a hevesi legendától tanítványai, kollégái

Kovács Gyula, a Hevesi SE elnöke, testnevelő, edző:

– Mindig nagy tisztelettel néztem rá, mint az eddigi legeredményesebb, hevesi atlétikában edzősködő személynek számít. Gyakran felhívott vagy személyesen keresett és dicsérte elért eredményeinket. Azt mondta, hogy méltóképpen folytatom a hevesi atlétikát. Elismerte a munkámat. Nagyon sajnálom, hogy távozott az élők sorából. Sokat kell még dolgoznom, hogy az eredményessége közelébe érjek. Alázatos, nagy tudású embert ismertem meg benne.

Kovács Gyula (balról), Sveiczer Sándor hevesi polgármester és Tóth Gyula a 2023-as Hevesi Dobó-kupán

Forrás: Megyeri István/Heves Atlétika

A nagybetűs példakép

Fejes Péter egri testnevelő, edző:

– Megdöbbentett a halálhíre... Mint kezdő, Hevesen első osztályos iskolásként járhattam a torna edzéseire, ahol már láthattam, hogy az olimpiai bronzéremig jutott Kovács Péter hogyan készül. Az 1980-as években futófolyosót építtetett Hevesen, ahol még 2010-ben is rendeztek megyei szintű versenyeket. Azóta sincs a vármegyében normális futófolyosó. Atlétikában négy évig volt a felnőtt 4x100-as váltó edzője, egyben Nagy István többszörös magyar bajnok trénere. Rengeteg országos szintű vágtázó s távolugró került ki nemzetközi porondra is a kezei közül. Az 1990-es évek végén, a 2000-es elején a Nemzet Atlétikai Program (NAP) megyei főkoordinátoraként tevékenykedett.

Soha annyi iskolában annyi gyerek nem próbálta ki az atlétika sportágat, mint akkor.

Nagy bánata volt, hogy a Gyurcsány kormány megszüntette ezt. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Egri VSI-nél megalakuljon az atlétikai szakosztály, amelytől az akkori, diákolimpiákon sikeres edzők az előző 15 év kormányzati támogatásának hiányában addig elzárkóztak. Ebben az EVSI akkori igazgatója, Ondecs Ferenc is igen aktív szerepet vállalt. Azóta létezik az EVSI-nél eredményes atlétikai szakosztály. Minden szövetségi, illetve diákolimpiai verseny vezetőbírája volt. Idén nyáron a Hevesi Dobó-kupa nemzetközi versenyen beszélgettem vele a nagy hőségben. Az úgynevezett „harmadik félidei” megbeszélések során mindenki itta a szavát, nagyon finom szakmai cizelláltságokra hívta fel a figyelmünket. Sokáig nem tudtam fafaragó, asztalos munkájáról Soha nem dicsekedett, mindig arra figyelt, miben segíthet nekünk, fontos tanácsokkal látott el mindnyájunkat. Tornában és atlétikában világhírűt alkotott. Úgy tudom jellemezni, hogy a nagybetűs példakép, aki utánozhatatlan számunkra és ebben száz százalékban mindenki egyet ért.

Holló László hevesi testnevelő, edző:

– Hatvanöt évvel ezelőtt ismertem a Tanár urat, ugyanis óvodás koromban már az ő tornacsoportjába jártam. Utána általános iskolában nem találkoztunk sűrűn, csak egy-egy versenyen. Amikor aztán középiskolában bekerültem Hevesre, ő edzett engem tornából és atlétikából. Meghatározó egyéniség volt számomra, talán ő a személyisége döntötte el azt, hogy én is testnevelő tanári pályára mentem.

Emberileg és szakmailag nagyra becsültem és nagyon tiszteltem.

A későbbiek folyamán, amikor már tanítottam, kollegiális, szinte viszonyban voltunk. Versenyeken, különböző fórumokon találkoztunk, valamint akkor, amikor testnevelő tanárként összejöttünk évente egy közös beszélgetésre. A Nemzeti Atlétikai Program (NAP) idején megyei vezetőként ő tartotta össze testnevelő tanárok körét. Mindenhez próbált fiatalosan hozzáállni. Jómagam a főiskolát úgy végeztem el, hogy szinte alig kellett gyakorolnom, mert már középiskolában mindent megtanított nekem atlétikából és tornából.