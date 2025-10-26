Poroszló SE: az 54 éves Farkas Oszkár szakította meg a nyeretlen sorozatot

Az 54 éves Farkas Oszkár az 57. percben talált a vendégek kapujába, ami egyben a Poroszló SE nyeretlenségi szériájának megtörését is jelentette.

A Poroszló SE sokat várt az első győzelemre

Forrás: Riczkó Zoltán/Poroszló SE

POROSZLÓ SE–ATKÁR SE 1–0 (0–0)

Poroszló, 34 néző. V.: Juhász Sámuel (Németh M., Berta Zs.).

POROSZLÓ: Nagy I. – Kulics A., Farkas O., Vadnai B., Pengő Zs., Vadász G., Lőcsei V., Balogh A. (Halász M., 46.), Tari B., Hajdu I., Pintér Zs. Játékos-edző: Menyhárt Attila.

ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos R. (Bartók P., 67.), Szűcs K., Erdei T., Garcsik T., Csuka R. (Barabás G., 67.), Egri N., Széplaki D., Hordós B. (Barabás H., 67.), Cseh J. (Táncos T., 80.), Dobos A. (Mátra M., 80.). Edző: Pócs István.

GÓL: Farkas O. (57.).

KIÁLLÍTVA: Pengő Zs. (64.), Hajdu I. (80.), ill. Barabás H. (93.).

JÓK: Vadnai B. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. mindenki.