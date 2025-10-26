október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Poroszló SE: az 54 éves Farkas Oszkár szakította meg a nyeretlen sorozatot

Címkék#Farkas O#Vadnai B#Lőcsei V#Poroszló SE#foci

Egygólos meccset hozott a Heves vármegyei II. osztály 11. fordulójának egyetlen vasárnapi találkozója. A Poroszló SE az atkáriakkal szemben szerezte meg idénybeli első győzelmét.

Heol.hu

Az 54 éves Farkas Oszkár az 57. percben talált a vendégek kapujába, ami egyben a Poroszló SE nyeretlenségi szériájának megtörését is jelentette.

A Poroszló SE sokat várt az első győzelemre
A Poroszló SE sokat várt az első győzelemre
Forrás: Riczkó Zoltán/Poroszló SE

POROSZLÓ SE–ATKÁR SE 1–0 (0–0)

Poroszló, 34 néző. V.: Juhász Sámuel (Németh M., Berta Zs.).
POROSZLÓ: Nagy I. – Kulics A., Farkas O., Vadnai B., Pengő Zs., Vadász G., Lőcsei V., Balogh A. (Halász M., 46.), Tari B., Hajdu I., Pintér Zs. Játékos-edző: Menyhárt Attila.
ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos R. (Bartók P., 67.), Szűcs K., Erdei T., Garcsik T., Csuka R. (Barabás G., 67.), Egri N., Széplaki D., Hordós B. (Barabás H., 67.), Cseh J. (Táncos T., 80.), Dobos A. (Mátra M., 80.). Edző: Pócs István.
GÓL: Farkas O. (57.).
KIÁLLÍTVA: Pengő Zs. (64.), Hajdu I. (80.), ill. Barabás H. (93.).
JÓK: Vadnai B. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. mindenki.

MENYHÁRT ATTILA: – A múlt heti meccs után szinte lehetetlen helyzetből sikerült talpra állnunk és a sors valamit visszaadott. Egyszerűen nem értem, hogy lehet ennyire kétarcú a csapat, de ma mindenki csúszott-mászott és kilenc emberrel is megérdemelt győzelmet arattunk a szimpatikus atkáriak ellen, akiknek innen is kitartást kívánunk. 
PÓCS ISTVÁN: – Az első félidő játékképe alapján azt gondoltuk, hogy egy góllal sikerül ma megnyernünk a mérkőzést. A rengeteg kihagyott helyzet a második játékrészben megpecsételte a sorsunkat és a futball örök törvénye alapján ilyenkor jött a hazai gól. Reméljük, egyszer nekünk is lesz ilyen szerencsénk. Gratulálok a hazaiaknak!

A Poroszló SE fellépett a 14. helyre

A bajnokság állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu