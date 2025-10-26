1 órája
Poroszló SE: az 54 éves Farkas Oszkár szakította meg a nyeretlen sorozatot
Egygólos meccset hozott a Heves vármegyei II. osztály 11. fordulójának egyetlen vasárnapi találkozója. A Poroszló SE az atkáriakkal szemben szerezte meg idénybeli első győzelmét.
Az 54 éves Farkas Oszkár az 57. percben talált a vendégek kapujába, ami egyben a Poroszló SE nyeretlenségi szériájának megtörését is jelentette.
POROSZLÓ SE–ATKÁR SE 1–0 (0–0)
Poroszló, 34 néző. V.: Juhász Sámuel (Németh M., Berta Zs.).
POROSZLÓ: Nagy I. – Kulics A., Farkas O., Vadnai B., Pengő Zs., Vadász G., Lőcsei V., Balogh A. (Halász M., 46.), Tari B., Hajdu I., Pintér Zs. Játékos-edző: Menyhárt Attila.
ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos R. (Bartók P., 67.), Szűcs K., Erdei T., Garcsik T., Csuka R. (Barabás G., 67.), Egri N., Széplaki D., Hordós B. (Barabás H., 67.), Cseh J. (Táncos T., 80.), Dobos A. (Mátra M., 80.). Edző: Pócs István.
GÓL: Farkas O. (57.).
KIÁLLÍTVA: Pengő Zs. (64.), Hajdu I. (80.), ill. Barabás H. (93.).
JÓK: Vadnai B. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. mindenki.
MENYHÁRT ATTILA: – A múlt heti meccs után szinte lehetetlen helyzetből sikerült talpra állnunk és a sors valamit visszaadott. Egyszerűen nem értem, hogy lehet ennyire kétarcú a csapat, de ma mindenki csúszott-mászott és kilenc emberrel is megérdemelt győzelmet arattunk a szimpatikus atkáriak ellen, akiknek innen is kitartást kívánunk.
PÓCS ISTVÁN: – Az első félidő játékképe alapján azt gondoltuk, hogy egy góllal sikerül ma megnyernünk a mérkőzést. A rengeteg kihagyott helyzet a második játékrészben megpecsételte a sorsunkat és a futball örök törvénye alapján ilyenkor jött a hazai gól. Reméljük, egyszer nekünk is lesz ilyen szerencsénk. Gratulálok a hazaiaknak!