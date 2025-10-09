1 órája
Poroszló SE: Pengő Zsolt szerint végre meglesz az idénybeli első győzelem
A Tisza-parti gárda a tarnaörsiekkel szemben törekszik a három pont megszerzésére a Heves vármegyei II. osztály 9. fordulójában. A Poroszló SE játékosaként Pengő Zsolt mondta el várakozásait a játéknappal kapcsolatban.
A Poroszló SE 33 éves labdarúgója négygólos mérkőzésen hazai sikert vetít előre a forduló rangadóját jelentő Heréd–Petőfibánya összecsapásra. Vendéggyőzelemből hármat tippel az erdőtelki illetőségű futballista.
Szombat 13.00:
Egerszóláti SK (1.)–Atkár SE (14.)
Egerszólát. Horváth László Spt. V.: Petz Péter Jonatán (Németh G., Titz).
Úgy gondolom, hogy a listavezető magabiztos játékkal fölényes győzelem arat, 5–0.
Szombat 15.00:
Abasári SE (11.)–Nagyréde SC (9.)
Abasár. V.: Molnár Dániel (Kocsis, Kárász).
Kemény meccset várok ettől az összecsapástól, ahol pontosztozkodással zárul a párharc, 1–1.
Heréd LC-Realimmo Sport (2.)–Petőfibányai SK (4.)
Heréd, Markó Ferenc Spt. V.: Tamás Attila (Soós, Benyhe).
A herédiektől eddig nem sokan csentek pontot, szerencsére mi voltunk az egyik csapat, amelynek ez sikerült. Hazai pályán a Petőfibánya ellen is győz a HLC, 3–1.
Fegyelmi: öt mérkőzéses eltiltás és szurkoló miatti figyelmezetés is akad
Felsőtárkány SC (7.)–Apci TE (6.)
Felsőtárkány. V.: Rozsnaki Gábor (Forgó, Motsidlovszky).
Az apciak jó formában vannak, és szoros meccsen, Felsőtárkányból is hazaviszik a három pontot, 2–3.
Tarnamente SSZE (8.)–Domoszló SK (3.)
Kompolt. V.: dr. Lendvai Gábor (Berta, Sztrapkovics).
Kompolton minden csapat megizzad, viszont a Domoszlónak muszáj nyerni, ha tapadni akar a gárda az előtte állókra. Ez össze is jön a vendégeknek, 1–2.
Poroszló SE (15.)–Tarnaörs Danyi SE (13.)
Poroszló. V.: Derda József (Simon, Fűkő).
Tavaly két jó meccset játszottunk az örsiekkel. Most azonban számunkra kötelező lenne a győzelem, és mindenki ezen lesz Poroszlón, 5–2.
Zagyvaszántó SE (10.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Zagyvaszántó. V.: Panyi Kristóf (Kecskés, László).
Két, ellentétes úton járó csapatról van szó. Remélem, hogy a györkiek ezen a hétvégén vállalják a meccset, ha így lesz, akkor a szántóiaknak otthon kötelező nyerni, 5–1.
Hort SK (12.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (5.)
Hort. V.: Nagy Ferenc (Viktor, Molnár Z.).
Mi elég sokáig meccsben voltunk a bélapátfalviakkal, akik aztán a végén bedaráltak bennünket. Szombaton sem lesz ez másképp a hortiakkal szemben, 1–4.
Ha a Poroszló SE győz, megelőzi a Tarnaörsöt
A bajnokság állása
1. Egerszólát 7 7 – – 29–4 21
2. Heréd 8 6 1 1 49–13 19
3. Domoszló 8 6 1 1 34–11 19
4. Petőfibánya 8 6 – 2 31–15 18
5. Bélapátfalva 8 5 1 2 18–15 16
6. Apc 8 5 1 2 14–16 16
7. Felsőtárkány 8 4 1 3 24–12 13
8. Tarnamente SSZE 8 4 1 3 22–17 13
9. Nagyréde 8 4 – 4 22–17 12
10. Zagyvaszántó 8 4 – 4 17–23 12
11. Abasár 8 3 1 4 22–27 10
12. Hort 8 2 – 6 20–22 6
13. Tarnaörs 8 1 – 7 17–39 3
14. Atkár 7 1 – 6 11–38 3
15. Poroszló 8 – 1 7 4–37 1
16. Vámosgyörk 6 – – 6 7–35 0