Labdarúgás

1 órája

Poroszló SE: Pengő Zsolt szerint végre meglesz az idénybeli első győzelem

Címkék#Petőfibánya#Pengő Zsolt#játéknappal#Poroszló SE#siker

A Tisza-parti gárda a tarnaörsiekkel szemben törekszik a három pont megszerzésére a Heves vármegyei II. osztály 9. fordulójában. A Poroszló SE játékosaként Pengő Zsolt mondta el várakozásait a játéknappal kapcsolatban.

Bódi Csaba

A Poroszló SE 33 éves labdarúgója négygólos mérkőzésen hazai sikert vetít előre a forduló rangadóját jelentő Heréd–Petőfibánya összecsapásra. Vendéggyőzelemből hármat tippel az erdőtelki illetőségű futballista.

Pengő Zsolték (középen) nagyon vágynak annak, hogy a Poroszló SE megszerezze őszi első győzelmét
Pengő Zsolték (középen) nagyon vágynak annak, hogy a Poroszló SE megszerezze őszi első győzelmét Archív fotó
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Szombat 13.00:

Egerszóláti SK (1.)–Atkár SE (14.)
Egerszólát. Horváth László Spt. V.: Petz Péter Jonatán (Németh G., Titz).
Úgy gondolom, hogy a listavezető magabiztos játékkal fölényes győzelem arat, 5–0.

Szombat 15.00: 

Abasári SE (11.)–Nagyréde SC (9.)
Abasár. V.: Molnár Dániel (Kocsis, Kárász).
Kemény meccset várok ettől az összecsapástól, ahol pontosztozkodással zárul a párharc, 1–1.

Heréd LC-Realimmo Sport (2.)–Petőfibányai SK (4.)
Heréd, Markó Ferenc Spt. V.: Tamás Attila (Soós, Benyhe).
A herédiektől eddig nem sokan csentek pontot, szerencsére mi voltunk az egyik csapat, amelynek ez sikerült. Hazai pályán a Petőfibánya ellen is győz a HLC, 3–1.

Felsőtárkány SC (7.)–Apci TE (6.)
Felsőtárkány. V.: Rozsnaki Gábor (Forgó, Motsidlovszky).
Az apciak jó formában vannak, és szoros meccsen, Felsőtárkányból is hazaviszik a három pontot, 2–3.

Tarnamente SSZE (8.)–Domoszló SK (3.)
Kompolt. V.: dr. Lendvai Gábor (Berta, Sztrapkovics).
Kompolton minden csapat megizzad, viszont a Domoszlónak muszáj nyerni, ha tapadni akar a gárda az előtte állókra. Ez össze is jön a vendégeknek, 1–2.

Poroszló SE (15.)–Tarnaörs Danyi SE (13.)
Poroszló. V.: Derda József (Simon, Fűkő).
Tavaly két jó meccset játszottunk az örsiekkel. Most azonban számunkra kötelező lenne a győzelem, és mindenki ezen lesz Poroszlón, 5–2.

Zagyvaszántó SE (10.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Zagyvaszántó. V.: Panyi Kristóf (Kecskés, László).
Két, ellentétes úton járó csapatról van szó. Remélem, hogy a györkiek ezen a hétvégén vállalják a meccset, ha így lesz, akkor a szántóiaknak otthon kötelező nyerni, 5–1.

Hort SK (12.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (5.)
Hort. V.: Nagy Ferenc (Viktor, Molnár Z.).
Mi elég sokáig meccsben voltunk a bélapátfalviakkal, akik aztán a végén bedaráltak bennünket. Szombaton sem lesz ez másképp a hortiakkal szemben, 1–4.

Ha a Poroszló SE győz, megelőzi a Tarnaörsöt 

A bajnokság állása

1. Egerszólát    7    7    –    –    29–4    21
2. Heréd    8    6    1    1    49–13    19
3. Domoszló    8    6    1    1    34–11    19
4. Petőfibánya    8    6    –    2    31–15    18
5. Bélapátfalva    8    5    1    2    18–15    16
6. Apc    8    5    1    2    14–16    16
7. Felsőtárkány    8    4    1    3    24–12    13
8. Tarnamente SSZE    8    4    1    3    22–17    13
9. Nagyréde    8    4    –    4    22–17    12
10. Zagyvaszántó    8    4    –    4    17–23    12
11. Abasár    8    3    1    4    22–27    10
12. Hort    8    2    –    6    20–22    6
13. Tarnaörs    8    1    –    7    17–39    3
14. Atkár    7    1    –    6    11–38    3
15. Poroszló    8    –    1    7    4–37    1
16. Vámosgyörk    6    –    –    6    7–35    0

 

