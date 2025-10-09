Poroszló SE: Pengő Zsolt szerint végre meglesz az idénybeli első győzelem

Felsőtárkány SC (7.)–Apci TE (6.)

Felsőtárkány. V.: Rozsnaki Gábor (Forgó, Motsidlovszky).

Az apciak jó formában vannak, és szoros meccsen, Felsőtárkányból is hazaviszik a három pontot, 2–3.

Tarnamente SSZE (8.)–Domoszló SK (3.)

Kompolt. V.: dr. Lendvai Gábor (Berta, Sztrapkovics).

Kompolton minden csapat megizzad, viszont a Domoszlónak muszáj nyerni, ha tapadni akar a gárda az előtte állókra. Ez össze is jön a vendégeknek, 1–2.

Poroszló SE (15.)–Tarnaörs Danyi SE (13.)

Poroszló. V.: Derda József (Simon, Fűkő).

Tavaly két jó meccset játszottunk az örsiekkel. Most azonban számunkra kötelező lenne a győzelem, és mindenki ezen lesz Poroszlón, 5–2.