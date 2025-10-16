2 órája
Rangadó Petőfibányán az éllovassal és Domoszlón a címvédő ellen
Pethes András döntetlent tippel a Heves vármegyei II. osztály 10. fordulójának két „kiemelt” mérkőzésére. A Hort SK 34 éves labdarúgója szerint ráadásul a domoszlói rangadó gólokban is bővelkedik majd.
A rangadó jelző méltán kijár a Petőfibánya–Egerszólát összecsapásnak, ahol az éllovas vendégekre különösen nehéz párharc vár a hazai pályán eddig pontot sem vesztített Tatár-sereggel szemben.
A domoszlói derbin a harmadik helyen álló házigazdák, a jelenleg negyedik címvédő bélapátiak ellen növelhetik a két csapat közötti pillanatnyilag fennálló egypontos különbséget. Pethes András az egyetlen szombati meccsen, nevezetes a herédiek apci fellépésén valószínűsíti a legtöbb találatot.
Heves vármegyei II. osztály 10. forduló
Szombat, 14.30:
Apci TE (7.)–Heréd LC-Realimmo Sport (2.)
Apc. V.: Petz Péter Jonatán (Viktor, Simon).
A herédi csapat a szezon elejei botlásokat javítva, most már stabilan bizonyítja az osztálykülönbséget és ez így várható a hátralévő mérkőzéseken is. Nem mondok újat, ezzel mindenki tisztában van, 1–8.
Heréd LC–Petőfibányai SK: 9 gól, 3 piros lap, szégyenkezés és részvét
Vasárnap, 14.30:
Abasári SE (11.)–Felsőtárkány SC (6.)
Abasár. V.: Mencsik László (Németh M., Ifj. Kelemen A.).
A felsőtárkányi csapatot még nem ismerem, csak az eredményeiket látom, viszont az abasáriakról tudom, hogy otthon bárki ellen veszélyesek függetlenül a tabellán elfoglalt pozíciójukból, 1–1.
Petőfibányai SK (5.)–Egerszóláti SK (1.)
Petőfibánya. V.: Lucián János (Viktor, Zsigri).
A petőfibányaiak eddig otthon százszázalékosak. Ha a múlt heti meccset elengedték, az eltiltásoktól függetlenül borsot törhetnek a kilenc mérkőzésen kilenc győzelmet aratott egerszólátiak orra alá, 1–1.
Atkár SE (14.)–Zagyvaszántó SE (9.)
Atkár. V.: Sohajda László (Kecskés, Molnár Z.).
Az atkáriak sajnos nem a legjobb formában várják a mérkőzést, míg a szántóiak most lendületben vannak, 1–3.
A rangadó jelző méltán megilleti a Domoszló–Bélapátfalva találkozót is
Poroszló SE (15.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Poroszló. V.: Tóth Máté (Németh G., Kobzi).
A két csapat nem épp a legszebb napjukat éli, viszont szerintem a Vámosgyörkben több lesz, így úgy gondolom, ők a vendégek szerzik meg szezonbeli első győzelmüket, 1–2.
Hort SK (12.)–Nagyréde SC (8.)
Hort. V.: Gyetvai Béla (Nagy F., Sztrapkovics).
A vendégek jó formában érkeznek hozzánk, mi sajnos nem vagyunk most abban, de mindenképpen győzni szeretnénk, 1–0.
Tarnaörs Danyi SE (13.)–Tarnamente SSZE (10.)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Rozsnaki Gábor (Göcző Zsolt, Göcző L.).
Ezen a találkozón az eredmények a Tarnamentét fogják igazolni, 2–4.
Domoszló SK (3.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (4.)
Domoszló. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (dr. Lendvai, Fabók).
Ebben a párosításban érzem a forduló legnagyobb döntetlenjét, 3–3.