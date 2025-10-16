Rangadó Petőfibányán az éllovassal és Domoszlón a címvédő ellen

A rangadó jelző méltán kijár a Petőfibánya–Egerszólát összecsapásnak, ahol az éllovas vendégekre különösen nehéz párharc vár a hazai pályán eddig pontot sem vesztített Tatár-sereggel szemben.

A 11 gólnál tartó Balog Renátó (középen) jelentős szerepet vállalhat a petőfibányaiaknál az Egerszólát elleni rangadó során

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A domoszlói derbin a harmadik helyen álló házigazdák, a jelenleg negyedik címvédő bélapátiak ellen növelhetik a két csapat közötti pillanatnyilag fennálló egypontos különbséget. Pethes András az egyetlen szombati meccsen, nevezetes a herédiek apci fellépésén valószínűsíti a legtöbb találatot.

Heves vármegyei II. osztály 10. forduló

Szombat, 14.30:

Apci TE (7.)–Heréd LC-Realimmo Sport (2.)

Apc. V.: Petz Péter Jonatán (Viktor, Simon).

A herédi csapat a szezon elejei botlásokat javítva, most már stabilan bizonyítja az osztálykülönbséget és ez így várható a hátralévő mérkőzéseken is. Nem mondok újat, ezzel mindenki tisztában van, 1–8.