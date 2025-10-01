59 perce
Szilvásváradon nem a magyar bajnok lett a régiós bajnok
Hevesi győzelem is született a három napig tartott díjugrató versenyen Szilvásváradon. A régiós díjugrató bajnokság elsősége is a Platthy József-emlékversenyen dőlt el.
Három napon keresztül versenyeztek Szilvásváradon a régió legjobb díjugratói és szlovák versenyzők. Az Ineos Grenadier Lipicai Lovasközpontban rendezték a Platty József-emlékversenyt, amely régiós díjugrató bajnokság, Hajdú-Bihar vármegyei és Borsod vármegyei finálé is volt. Pénteken a selejtezőkkel kezdődött az esemény, szombaton pedig az elődöntőket rendezték az egyes korosztályoknak, míg vasárnap a finálékban dőlt el a régiós bajnoki címek sorsa.
Többször is összevetés döntött a régiós díjugrató bajnokságokon
A kezdő lovasok mezőnyében 105 centiméteres akadályokon húsz induló volt, az elsőséget pedig a DVTK-s Holcman Hanga szerezte meg, hajszállal megelőzve a Hevesi SE versenyzőjét, Majláth Rebekát. Az amatőrök 115 centis döntőjében tizenhárman rajtoltak el, és végül öt résztvevős összevetés döntött a régiós bajnoki címről, amelyet a Hevesi SE versenyzője, Szalai Vivien Kitti nyert meg Appel Alexandra (Appal Lovaskert) és Tóth Vivien (Balmazújvárosi Délibáb). Az ifjúságiak 120 centis magasságon ugrattak a döntőben , a 16 résztvevő között nem volt Heves vármegyei. A legjobb versenyző Őzse Hanna Lívia (Debreceni LHSE) lett, aki hármas összevetés után végzett az élen, mögötte Fabók Adrienn (Gyula Farm Miskolc) és Forgács Laura (GSH Team) végzett dobogón.
A felnőttek között kilencen kerültek a döntőbe, és ketten lovagoltak hibátlan alappályát a 135 centis akadályokon. A hajdúsági bajnok, Gellén Diána aztán az összevetésben már nem csupán két századmásodperccel, hanem majdnem nyolc tizeddel volt jobb Szladek Máténál, így övé lett a régiós bajnoki cím. A bronzérmes Csontos Zsuzsa (Hortobágy) lett. Az idei magyar bajnok (és pénteken Borsod megyei bajnoki címet szerző), Szuhai Péter az ötödik helyet szerezte meg. A csapatok döntőjét szombaton rendezték, ott a Debreceni LHSE diadalmaskodott, megelőzve a Borsod megyei 1-es kvartettet és még hat egységet. A döntőkön kívül nyitott versenyszámokat is rendeztek, sok résztvevővel, köztük szlovák díjugratókkal, Kovács Gábor (Hevesi SE) a 110 centis számot meg is nyerte.
Platthy József Díjugrató verseny SzilvásváradonFotók: Tóth Balázs / Heol.hu
Eltiltás miatt voltak hiányzók
A szilvásváradi versenyek állandó versenyzői közül ifj. Szuhai Gyula és Szuhai Rodrigó eltiltás miatt nem vett részt. Velük szemben egy szlovákiai versenyen történt verekedés miatt indult rendőrségi és szövetségi vizsgálat. Rétvári Bence államtitkár parlamenti kérdésre adott válasza szerint egy másik, szilvásváradi éttermi tömegverekedés miatt is folyik rendőrségi eljárás, amelyben érintettek lehetnek a díjugratók. Ez esetben csoportosan elkövetett garázdaság büntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen van folyamatban egy ügy, és a büntetőeljárás jelenleg felderítési szakban van.