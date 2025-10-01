Szilvásváradon nem a magyar bajnok lett a régiós bajnok

Három napon keresztül versenyeztek Szilvásváradon a régió legjobb díjugratói és szlovák versenyzők. Az Ineos Grenadier Lipicai Lovasközpontban rendezték a Platty József-emlékversenyt, amely régiós díjugrató bajnokság, Hajdú-Bihar vármegyei és Borsod vármegyei finálé is volt. Pénteken a selejtezőkkel kezdődött az esemény, szombaton pedig az elődöntőket rendezték az egyes korosztályoknak, míg vasárnap a finálékban dőlt el a régiós bajnoki címek sorsa.

Gellén Diána nyerte a régiós díjugrató bajnokságot Szilvásváradon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Többször is összevetés döntött a régiós díjugrató bajnokságokon

A kezdő lovasok mezőnyében 105 centiméteres akadályokon húsz induló volt, az elsőséget pedig a DVTK-s Holcman Hanga szerezte meg, hajszállal megelőzve a Hevesi SE versenyzőjét, Majláth Rebekát. Az amatőrök 115 centis döntőjében tizenhárman rajtoltak el, és végül öt résztvevős összevetés döntött a régiós bajnoki címről, amelyet a Hevesi SE versenyzője, Szalai Vivien Kitti nyert meg Appel Alexandra (Appal Lovaskert) és Tóth Vivien (Balmazújvárosi Délibáb). Az ifjúságiak 120 centis magasságon ugrattak a döntőben , a 16 résztvevő között nem volt Heves vármegyei. A legjobb versenyző Őzse Hanna Lívia (Debreceni LHSE) lett, aki hármas összevetés után végzett az élen, mögötte Fabók Adrienn (Gyula Farm Miskolc) és Forgács Laura (GSH Team) végzett dobogón.

A felnőttek között kilencen kerültek a döntőbe, és ketten lovagoltak hibátlan alappályát a 135 centis akadályokon. A hajdúsági bajnok, Gellén Diána aztán az összevetésben már nem csupán két századmásodperccel, hanem majdnem nyolc tizeddel volt jobb Szladek Máténál, így övé lett a régiós bajnoki cím. A bronzérmes Csontos Zsuzsa (Hortobágy) lett. Az idei magyar bajnok (és pénteken Borsod megyei bajnoki címet szerző), Szuhai Péter az ötödik helyet szerezte meg. A csapatok döntőjét szombaton rendezték, ott a Debreceni LHSE diadalmaskodott, megelőzve a Borsod megyei 1-es kvartettet és még hat egységet. A döntőkön kívül nyitott versenyszámokat is rendeztek, sok résztvevővel, köztük szlovák díjugratókkal, Kovács Gábor (Hevesi SE) a 110 centis számot meg is nyerte.