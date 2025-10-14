Rékásiné, Bocz és Barkó is dobogóra állhatott Nyitrán

A mezőnyben több mint 200 fekvenyomó tette próbára erejét. Az egriek csapatvezetője, Bocz Tamás elmondta: rendkívül színvonalas, precíz szervezés jellemezte az eseményt. Sok közel azonos erejű és testsúlyú versenyző indult, ezáltal szoros taktikai csatákat láthattak és éltek át. A HQ4 Fitness & Powerlifting Team versenyzői közül Rékásiné Gőz Erika szerepelt a legjobban.

Barkó Péter (balról), Rékásiné Gőz Erika és Bocz Tamás

Forrás: Beküldött fotó

Az egriek eredményei

Masters I. korcsoport

Nők

–60 kg: 1. Rékásiné Gőz Erika 62,5 kg-os teljesítménnyel

Férfiak

–125 kg: 2. Bocz Tamás 225 kg

Masters II. korcsoport

–82,5 kg: 3. Barkó Péter 155 kg