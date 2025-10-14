1 órája
Rékásiné, Bocz és Barkó is dobogóra állhatott Nyitrán
A WUAP világszervezet világbajnokságának a szlovákiai Nyitra adott otthont. Az egri fekvenyomók közül Rékásiné Gőz Erika aranyéremmel a nyakában térhetett haza.
A mezőnyben több mint 200 fekvenyomó tette próbára erejét. Az egriek csapatvezetője, Bocz Tamás elmondta: rendkívül színvonalas, precíz szervezés jellemezte az eseményt. Sok közel azonos erejű és testsúlyú versenyző indult, ezáltal szoros taktikai csatákat láthattak és éltek át. A HQ4 Fitness & Powerlifting Team versenyzői közül Rékásiné Gőz Erika szerepelt a legjobban.
Az egriek eredményei
Masters I. korcsoport
Nők
–60 kg: 1. Rékásiné Gőz Erika 62,5 kg-os teljesítménnyel
Férfiak
–125 kg: 2. Bocz Tamás 225 kg
Masters II. korcsoport
–82,5 kg: 3. Barkó Péter 155 kg