Tenisz

1 órája

Renault Gulyás-kupa: Kisszöllősi-Szánthó Krisztián duplázott a gyöngyösi idényzárón

Lezárta 2025-ös szabadtéri szezont a Gyöngy TSC. A Renault Gulyás-kupa páros versenyen négy kategóriában hirdettek győztest.

Bódi Csaba

A Renault Gulyás-kupa helyszínéül a Batthyány téren található Center Court szolgált, ahol Gábori Endre nevét viselő díjat a 2025-ös esztendő legtapasztaltabb játékosaként Kiss Imre érdemlte ki.

A Renault Gulyás-kupa vegyes páros versenyszámának legjobbjai
Forrás: Gyöngy TSC

Az eredményességet illetően Kisszöllősi-Szánthó Krisztián vitte a babért Gyöngyösön. Férfi páros – versenyzői – kategóriában Urbán Lászlóval az oldalán végzett az élen, vegyes párosban pedig Értékes Boglárkával közösen szerzett aranyat. Póker párosban is a döntőbe jutott Hettich Györggyel együtt, ám ott a Birner Krisztián, Kisszöllősi-Szánthó Zsolt duó aratott sikert.

A Renault Gulyás-kupa dobogósai

Férfi páros (versenyzői kategória):

1. Kisszöllősi-Szánthó Krisztián, Urbán László
2. Bezzegh Zoltán, Szabolcsi Péter
3. Kisszöllősi-Szánthó Zsolt, Papp Norbert

Férfi páros (amatőr):

1. Májer Róbert, Szénási Attila
2. Tajti Endre, Várkonyi András
3. Birner Krisztián, Kiss Imre

Legtapasztaltabb játékosként Kiss Imre vehetett át különdíjat
Forrás: Gyöngy TSC

Vegyes páros:

1. Értékes Boglárka, Kisszöllősi-Szánthó Krisztián
2. Mladoniczky Laura, Kovács Zoltán
3. Szekrényes Emese, Belencsik László

Póker páros:

1. Birner Krisztián, Kisszöllősi-Szánthó Zsolt
2. Hettich György, Kisszöllősi-Szánthó Krisztián
3. Szekrényes Gyöngyi és Szekrényes Emese, ill. Értékes Boglárka és Belencsik László


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
