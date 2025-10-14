1 órája
Renault Gulyás-kupa: Kisszöllősi-Szánthó Krisztián duplázott a gyöngyösi idényzárón
Lezárta 2025-ös szabadtéri szezont a Gyöngy TSC. A Renault Gulyás-kupa páros versenyen négy kategóriában hirdettek győztest.
A Renault Gulyás-kupa helyszínéül a Batthyány téren található Center Court szolgált, ahol Gábori Endre nevét viselő díjat a 2025-ös esztendő legtapasztaltabb játékosaként Kiss Imre érdemlte ki.
Az eredményességet illetően Kisszöllősi-Szánthó Krisztián vitte a babért Gyöngyösön. Férfi páros – versenyzői – kategóriában Urbán Lászlóval az oldalán végzett az élen, vegyes párosban pedig Értékes Boglárkával közösen szerzett aranyat. Póker párosban is a döntőbe jutott Hettich Györggyel együtt, ám ott a Birner Krisztián, Kisszöllősi-Szánthó Zsolt duó aratott sikert.
2. Bezzegh-kupa: a szemekben látott csillogásért megérte versenyt rendezni
A Renault Gulyás-kupa dobogósai
Férfi páros (versenyzői kategória):
1. Kisszöllősi-Szánthó Krisztián, Urbán László
2. Bezzegh Zoltán, Szabolcsi Péter
3. Kisszöllősi-Szánthó Zsolt, Papp Norbert
Férfi páros (amatőr):
1. Májer Róbert, Szénási Attila
2. Tajti Endre, Várkonyi András
3. Birner Krisztián, Kiss Imre
Vegyes páros:
1. Értékes Boglárka, Kisszöllősi-Szánthó Krisztián
2. Mladoniczky Laura, Kovács Zoltán
3. Szekrényes Emese, Belencsik László
Póker páros:
1. Birner Krisztián, Kisszöllősi-Szánthó Zsolt
2. Hettich György, Kisszöllősi-Szánthó Krisztián
3. Szekrényes Gyöngyi és Szekrényes Emese, ill. Értékes Boglárka és Belencsik László