Renault Gulyás-kupa: Kisszöllősi-Szánthó Krisztián duplázott a gyöngyösi idényzárón

A Renault Gulyás-kupa helyszínéül a Batthyány téren található Center Court szolgált, ahol Gábori Endre nevét viselő díjat a 2025-ös esztendő legtapasztaltabb játékosaként Kiss Imre érdemlte ki.

A Renault Gulyás-kupa vegyes páros versenyszámának legjobbjai

Forrás: Gyöngy TSC

Az eredményességet illetően Kisszöllősi-Szánthó Krisztián vitte a babért Gyöngyösön. Férfi páros – versenyzői – kategóriában Urbán Lászlóval az oldalán végzett az élen, vegyes párosban pedig Értékes Boglárkával közösen szerzett aranyat. Póker párosban is a döntőbe jutott Hettich Györggyel együtt, ám ott a Birner Krisztián, Kisszöllősi-Szánthó Zsolt duó aratott sikert.