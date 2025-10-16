október 16., csütörtök

Labdarúgás

35 perce

RFC-Átány: a Lokomotív SE csapata „sebzett vad” vendége lesz

Címkék#RFC-Átány#Bari Bertalan#otthonában#Lokomotív SE#Egerszólát#éllovas

A hatvaniak hasonlóan jelentős próbatétel előtt még nem álltak. Az éllovas Lokomotív SE annak az RFC-Átány együttesének az otthonában szerepel, amely egy hete Egerszóláton nagyon „beleszaladt a késbe” az elszenvedett 6–1-es vereséggel.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztály 10. fordulójára esik az őszi idény egyik legnagyobb érdeklődéssel vár találkozója, az RFC-Átány–Lokomotív SE párharc.

Az RFC-Átány csapata hazai közönség előtt egyelőre megállíthatatlan
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A hatvaniak a gyöngyöspatai botlástól eltekintve nagy menetelést tartanak. A Nikl Gábor irányította újonc neve mellett kilenc meccsen elért nyolc győzelem és egy vereség szerepel. Az átányiak különösen hazai pályán erősek, amit ékesen bizonyít a 6/6-os mérkőzés/győzelem mutató. Amennyiben a góllövőlistán 22 találattal vezető, Bari Bertalan vezette házigazdák folytatják a sormintát, akkor helycsere történik, vagyis a RFC visszaáll a tabella élére. 

Heves vármegyei III. osztály 10. forduló

Vasárnap, 14.30:

Noszvaj SE (16.)–Visonta SC (13.)
Eger, Felsővárosi Spt. V.: Titz Péter (Kárász, Bálint).

Tarnaszentmiklós SE (8.)–Markaz FC (9.)
Tarnaszentmiklós. V.: Bordács János (Juhász S., Bogdán).

Pétervására SE (7.)–Egerszóláti SK II. (4.)
Pétervására, Bocsi Attila Sp. V.: Horváth Dávid (Veres, Bakó).

RFC-Átány (3.)–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (1.)
Átány. V.: Motsidlovszky Attila (Forgó, Ádám).

Tiszai SC-Kisköre (14.)–Gyöngyöstarjáni RE (12.)
Kisköre. V.: Kocsis József (Petz, Simon). 

Maklári SE II. (6.)–Recsk KJTK (11.)
Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Gyetvai Erik (Nagy D., Szőke).

Váraszói SE (5.)–Gyöngyöspatai SE (10.)
Váraszó. V.: Orovecz Tamás Péter (Fűkő, Molnár Máté).

Megállapított eredmény:

Adácsi DSE–Istenmezeje SE 1926 0–3
A mérkőzést lemondta az adácsi csapat. 

Egerszólát II.–RFC-Átány labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

Amennyiben győz az RFC-Átány, ismét éllovas lesz

Innen folytatják
Forrás: Heves Megyei Hírlap


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
