RFC-Átány: a Lokomotív SE csapata „sebzett vad” vendége lesz

A Heves vármegyei III. osztály 10. fordulójára esik az őszi idény egyik legnagyobb érdeklődéssel vár találkozója, az RFC-Átány–Lokomotív SE párharc.

Az RFC-Átány csapata hazai közönség előtt egyelőre megállíthatatlan

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A hatvaniak a gyöngyöspatai botlástól eltekintve nagy menetelést tartanak. A Nikl Gábor irányította újonc neve mellett kilenc meccsen elért nyolc győzelem és egy vereség szerepel. Az átányiak különösen hazai pályán erősek, amit ékesen bizonyít a 6/6-os mérkőzés/győzelem mutató. Amennyiben a góllövőlistán 22 találattal vezető, Bari Bertalan vezette házigazdák folytatják a sormintát, akkor helycsere történik, vagyis a RFC visszaáll a tabella élére.

Heves vármegyei III. osztály 10. forduló

Vasárnap, 14.30:

Noszvaj SE (16.)–Visonta SC (13.)

Eger, Felsővárosi Spt. V.: Titz Péter (Kárász, Bálint).

Tarnaszentmiklós SE (8.)–Markaz FC (9.)

Tarnaszentmiklós. V.: Bordács János (Juhász S., Bogdán).

Pétervására SE (7.)–Egerszóláti SK II. (4.)

Pétervására, Bocsi Attila Sp. V.: Horváth Dávid (Veres, Bakó).

RFC-Átány (3.)–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (1.)

Átány. V.: Motsidlovszky Attila (Forgó, Ádám).