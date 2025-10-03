1 órája
Heves vármegyei III. osztály: a Markazt fogadja az éllovas RFC-Átány
Két mérkőzést rendeznek szombaton, hatot vasárnap a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 8. fordulójában. A listavezető RFC-Átány a Markaz FC elleni találkozón igyekszik tovább nyújtani hétmeccses veretlen sorozatát.
A mezőny egyetlen nyeretlen együttese a sereghajtó Noszvaj, amely vasárnap a Pétervásárán tehet kísérletet a győzelemre. Az idei első három pontját egy hete Adácson begyűjtő Gyöngyöstarján a legutóbbi három mérkőzésén nyeretlen Váraszó otthonában készül újabb bravúrra. A Lokomotív SE a recskieket fogadja. Az éllovas RFC-Átány a Markazt fogadja.
Szombaton lép pályára az RFC-Átány
SZOMBAT, 15.00
RFC-ÁTÁNY (1.)–MARKAZ FC (7.)
Átány. V.: Titz Péter (Orovecz T., Sztrapkovics B.)
TISZAI SC-KISKÖRE (13.)–EGERSZÓLÁTI SK II. (6.)
Kisköre. V.: Klenovics Róbert (Göcző Zs., Göcző L.)
VASÁRNAP, 15.00
TARNASZENTMIKLÓS SE (11.)–VISONTA SC (12.)
Tarnaszentmiklós. V.: Panyi Kristóf (Petz P., Juhász S.)
PÉTERVÁSÁRA SE (8.)–NOSZVAJ SE (16.)
Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Sohajda László (Kecskés G., László T.)
HATVANI LOKOMOTÍV SE-OKTAT60 (2.)–RECSK KJTK (10.)
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Bálint János (dr. Lendvai G., Szűcs R.)
VÁRASZÓI SE (5.)–GYÖNGYÖSTARJÁNI RE (15.)
Váraszó. V.: Tóth Máté (Pásztory K., Klenovics R.)
ADÁCSI DSE (14.)–MAKLÁRI SE II. (4.)
Adács. V.: Gyetvai Erik (Göcző Zsolt, Göcző Zsombor)
ISTENMEZEJE SE 1926 (3.)–GYÖNGYÖSPATAI SE (9.)
Istenmezeje. V.: Molnár Dániel (Király Z., Kocsis J.)
A bajnokság állása
1. RFC-Átány 7 6 1 – 32–9 19
2. Hatvani Lok. 7 6 – 1 27–4 18
3. Istenmezeje 7 5 – 2 39–17 15
4. Maklár II. 7 4 2 1 21–9 14
5. Váraszó 7 3 2 2 28–16 11
6. Egerszólát II. 6 3 2 1 18–9 11
7. Markaz 7 3 2 2 16–18 11
8. Pétervására 6 3 – 3 17–20 9
9. Gyöngyöspata 5 2 2 1 9–8 8
10. Recsk KJTK 7 2 1 4 15–23 7
11. Tarnaszentmiklós 7 2 – 5 19–25 6
12. Visonta 7 2 – 5 11–35 6
13. Tiszai SC-Kisköre 6 1 1 4 9–16 4
14. Adács 6 1 1 4 10–24 4
15. Gyöngyöstarján 6 1 – 5 13–22 3
16. Noszvaj 6 – 2 4 12–41 2
