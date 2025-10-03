október 3., péntek

Labdarúgás

1 órája

Heves vármegyei III. osztály: a Markazt fogadja az éllovas RFC-Átány

Címkék#RFC-Átány#Noszvaj#Gyöngyöstarján#Váraszó

Két mérkőzést rendeznek szombaton, hatot vasárnap a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 8. fordulójában. A listavezető RFC-Átány a Markaz FC elleni találkozón igyekszik tovább nyújtani hétmeccses veretlen sorozatát.

Heol.hu

A mezőny egyetlen nyeretlen együttese a sereghajtó Noszvaj, amely vasárnap a Pétervásárán tehet kísérletet a győzelemre. Az idei első három pontját egy hete Adácson begyűjtő Gyöngyöstarján a legutóbbi három mérkőzésén nyeretlen Váraszó otthonában készül újabb bravúrra. A Lokomotív SE a recskieket fogadja. Az éllovas RFC-Átány a Markazt fogadja.

Az adácsiak (képünkön) a Maklár II. ellen javíthatnak. Az RFC-Átány a Markazt fogadja
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Szombaton lép pályára az RFC-Átány

SZOMBAT, 15.00

RFC-ÁTÁNY (1.)–MARKAZ FC (7.)
Átány. V.: Titz Péter (Orovecz T., Sztrapkovics B.)

TISZAI SC-KISKÖRE (13.)–EGERSZÓLÁTI SK II. (6.)
Kisköre. V.: Klenovics Róbert (Göcző Zs., Göcző L.)

VASÁRNAP, 15.00

TARNASZENTMIKLÓS SE (11.)–VISONTA SC (12.)
Tarnaszentmiklós. V.: Panyi Kristóf (Petz P., Juhász S.)

PÉTERVÁSÁRA SE (8.)–NOSZVAJ SE (16.)
Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Sohajda László (Kecskés G., László T.)

HATVANI LOKOMOTÍV SE-OKTAT60 (2.)–RECSK KJTK (10.)
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Bálint János (dr. Lendvai G., Szűcs R.)

VÁRASZÓI SE (5.)–GYÖNGYÖSTARJÁNI RE (15.)
Váraszó. V.: Tóth Máté (Pásztory K., Klenovics R.)

ADÁCSI DSE (14.)–MAKLÁRI SE II. (4.)
Adács. V.: Gyetvai Erik (Göcző Zsolt, Göcző Zsombor)

ISTENMEZEJE SE 1926 (3.)–GYÖNGYÖSPATAI SE (9.)
Istenmezeje. V.: Molnár Dániel (Király Z., Kocsis J.)

A bajnokság állása
1. RFC-Átány    7    6    1    –    32–9    19
2. Hatvani Lok.    7    6    –    1    27–4    18
3. Istenmezeje    7    5    –    2    39–17    15
4. Maklár II.    7    4    2    1    21–9    14
5. Váraszó    7    3    2    2    28–16    11
6. Egerszólát II.    6    3    2    1    18–9    11
7. Markaz    7    3    2    2    16–18    11
8. Pétervására    6    3    –    3    17–20    9
9. Gyöngyöspata    5    2    2    1    9–8    8
10. Recsk KJTK    7    2    1    4    15–23    7
11. Tarnaszentmiklós    7    2    –    5    19–25    6
12. Visonta    7    2    –    5    11–35    6
13. Tiszai SC-Kisköre    6    1    1    4    9–16    4
14. Adács    6    1    1    4    10–24    4
15. Gyöngyöstarján    6    1    –    5    13–22    3
16. Noszvaj    6    –    2    4    12–41    2

 

