Heves vármegyei III. osztály: a Markazt fogadja az éllovas RFC-Átány

A mezőny egyetlen nyeretlen együttese a sereghajtó Noszvaj, amely vasárnap a Pétervásárán tehet kísérletet a győzelemre. Az idei első három pontját egy hete Adácson begyűjtő Gyöngyöstarján a legutóbbi három mérkőzésén nyeretlen Váraszó otthonában készül újabb bravúrra. A Lokomotív SE a recskieket fogadja. Az éllovas RFC-Átány a Markazt fogadja.

Az adácsiak (képünkön) a Maklár II. ellen javíthatnak. Az RFC-Átány a Markazt fogadja

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Szombaton lép pályára az RFC-Átány

SZOMBAT, 15.00

RFC-ÁTÁNY (1.)–MARKAZ FC (7.)

Átány. V.: Titz Péter (Orovecz T., Sztrapkovics B.)

TISZAI SC-KISKÖRE (13.)–EGERSZÓLÁTI SK II. (6.)

Kisköre. V.: Klenovics Róbert (Göcző Zs., Göcző L.)