október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Extrémsport

2 órája

18. Sherpa Rally: az Egedre idén 38-an cipelték fel a súlyos terheket

Címkék#Nagy László#Járdán Zsolt#Eged-hegyi Sherpa Rally#Teambuilding SE

Magyarország első számú teherhordó versenyén négy kategóriában hirdettek győzteseket. Ezúttal október első hétvégéjén rendezték Egerben a próbatételt.

Bódi Csaba

A 18. Eged-hegyi Sherpa Rally szervezői 38 indulónak gratulálhattak a sikeres célba éréshez.

A veríték a 18. Eged-hegyi Sherpa Rally-nak is természetes velejárója volt
A veríték a 18. Eged-hegyi Sherpa Rally-nak is természetes velejárója volt 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A Teambuilding SE elnöke, Járdán Zsolt és szervezőtársai Mohácsi Nóra, Nagy László, Kiss Péter és Erdei Attila számára adhatták át az első helyezettnek járó elismerést.

XVIII. Eged-hegyi Sherpa Rally

Fotók: Lénárt Márton

A 18. Eged-hegyi Sherpa Rally dobogósai

Nők (20 kg):

1. Mohácsi Nóra 46:31 perc
2. Karakas Gitta 46:40
3. Hlavács Éva 47:04

Férfiak (20 kg):

1. Nagy László 40:16
2. Nagy Ferenc 40:38
3. Szabó Mátyás 47:38

Férfiak (40 kg):

1. Kiss Péter 45:41
2. Szaszkó Gergő 55:57
3. Dr. Lengyel Ákos József 59:14

Férfiak (60 kg):

1. Erdei Attila 52:52
2. Kővári Zsolt 55:07
3. Antal István 59:43


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu