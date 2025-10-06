2 órája
18. Sherpa Rally: az Egedre idén 38-an cipelték fel a súlyos terheket
Magyarország első számú teherhordó versenyén négy kategóriában hirdettek győzteseket. Ezúttal október első hétvégéjén rendezték Egerben a próbatételt.
A 18. Eged-hegyi Sherpa Rally szervezői 38 indulónak gratulálhattak a sikeres célba éréshez.
A Teambuilding SE elnöke, Járdán Zsolt és szervezőtársai Mohácsi Nóra, Nagy László, Kiss Péter és Erdei Attila számára adhatták át az első helyezettnek járó elismerést.
XVIII. Eged-hegyi Sherpa RallyFotók: Lénárt Márton
A 18. Eged-hegyi Sherpa Rally dobogósai
Nők (20 kg):
1. Mohácsi Nóra 46:31 perc
2. Karakas Gitta 46:40
3. Hlavács Éva 47:04
Férfiak (20 kg):
1. Nagy László 40:16
2. Nagy Ferenc 40:38
3. Szabó Mátyás 47:38
Férfiak (40 kg):
1. Kiss Péter 45:41
2. Szaszkó Gergő 55:57
3. Dr. Lengyel Ákos József 59:14
Férfiak (60 kg):
1. Erdei Attila 52:52
2. Kővári Zsolt 55:07
3. Antal István 59:43