Sikerre Számíthat SE: tovább tart az egyeduralom, itt a 21. bajnoki cím
A Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség (GYVKLSZ) 2025. évi bajnokságának öregfiúk I. osztályában idén is igazolódott a papírorma. A Sikerre Számíthat SE csapata százszázalékos teljesítménnyel végzett a tíz gárdát számláló mezőny élén.
Igazán kijár az egyeduralkodó jelző a Sikerre Számíthat SE együttesének, ugyanis a GYVKLSZ által kiírt bajnokság 26 éves történetében 21. alkalommal végzett a tabella első helyén.
A klub vezéregyéniségénk számító Oczella Lászlótól kapott információ szerint az utóbbi 17 évben csupán egy alkalommal nem sikerült a képzeletbeli dobogó tetejére állni a csapatnak, de akkor csak a rosszabb gólkülönbsége miatt zárt második helyen ez a gárda.
Sikerre Számíthat SE: 20 arany 25 év alatt a nagyrédeieknek
A Sikerre Számíthat SE idei mutatói között 127 rúgott gól szerepel, ami a legtöbb a bajnokságban, eközben 53 találatot kapott a gárda, amire azért nem annyira büszkék. A gólkirályi címet is a bajnokcsapat játékosa, Vernyik Dávid szerezte meg 45 góllal. A listán Fekete Viktor (17) a 6. helyen végzett. Vályi Nagy Károly 68 évesen is 8 gólig jutott.
A Sikerre Számíthat SE 18. bajnoki címét a csapat menedzserének gyógyulására ajánlja
16 játékos szerepelt a Sikerre Számíthat SE 2025-ös csapatában
Balogh Zsolt 4 mérkőzés/0 gól
Bánka László 6/4
Barna Tibor 13/3
Besenyei Ferenc 4/7
Bujdosó Zoltán DR. 15/0
Buzai Zoltán 9/3
Fekete Viktor 8/17
László Tamás 3/0
Nagy Attila 12/1
Nagy Gábor 14/11
Nagy György Tamás 16/9
Sönperger István 10/0
Tatár Roland 8/5
Tóth Attila 15/4
Vályi Nagy Károly 14/8
Vernyik Dávid 18/45
A bajnokság állása
1. Sikerre Számíthat SE 18 18 – – 127–53 54
2. HB Senior 18 13 3 2 107–35 42
3. Fermester 18 12 1 5 80–44 37
4. Bella Likőr Baráti Kör SE 18 11 3 4 87–51 36
5. Gyóni Autópark 18 8 – 10 62–89 24
6. Have-Rock FC 18 7 2 9 40–55 23
7. Gyöngyöshalász 18 5 3 10 52–69 18
8. Ava Pietra Old Boys 17 4 2 11 43–56 14
9. Pedagógus 18 2 1 15 31–117 7
10. Atkár Öregfiúk 17 1 1 15 40–100 3
Megjegyzés: Az Atkár Öregfiúk csapatától 1 pont levonva
