Kispályás foci

Sikerre Számíthat SE: tovább tart az egyeduralom, itt a 21. bajnoki cím

A Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség (GYVKLSZ) 2025. évi bajnokságának öregfiúk I. osztályában idén is igazolódott a papírorma. A Sikerre Számíthat SE csapata százszázalékos teljesítménnyel végzett a tíz gárdát számláló mezőny élén.

Bódi Csaba

Igazán kijár az egyeduralkodó jelző a Sikerre Számíthat SE együttesének, ugyanis a GYVKLSZ által kiírt bajnokság 26 éves történetében 21. alkalommal végzett a tabella első helyén.

A Sikerre Számíthat SE 2025-ös bajnokcsapata
A Sikerre Számíthat SE 2025-ös bajnokcsapata
Forrás:  Beküldött fotó

A klub vezéregyéniségénk számító Oczella Lászlótól kapott információ szerint az utóbbi 17 évben csupán egy alkalommal nem sikerült a képzeletbeli dobogó tetejére állni a csapatnak, de akkor csak a rosszabb gólkülönbsége miatt zárt második helyen ez a gárda.

A Sikerre Számíthat SE idei mutatói között 127 rúgott gól szerepel, ami a legtöbb a bajnokságban, eközben 53 találatot kapott a gárda, amire azért nem annyira büszkék. A gólkirályi címet is a bajnokcsapat játékosa, Vernyik Dávid szerezte meg 45 góllal. A listán Fekete Viktor (17) a 6. helyen végzett. Vályi Nagy Károly 68 évesen is 8 gólig jutott.

16 játékos szerepelt a Sikerre Számíthat SE 2025-ös csapatában 

Balogh Zsolt 4 mérkőzés/0 gól
Bánka László 6/4
Barna Tibor 13/3
Besenyei Ferenc 4/7
Bujdosó Zoltán DR. 15/0
Buzai Zoltán 9/3
Fekete Viktor 8/17
László Tamás 3/0
Nagy Attila 12/1
Nagy Gábor 14/11
Nagy György Tamás 16/9
Sönperger István 10/0
Tatár Roland 8/5
Tóth Attila 15/4
Vályi Nagy Károly 14/8
Vernyik Dávid 18/45

A bajnokság állása

1. Sikerre Számíthat SE    18    18    –    –    127–53    54
2. HB Senior    18    13    3    2    107–35    42
3. Fermester    18    12    1    5    80–44    37
4. Bella Likőr Baráti Kör SE    18    11    3    4    87–51    36
5. Gyóni Autópark    18    8    –    10    62–89    24
6. Have-Rock FC    18    7    2    9    40–55    23
7. Gyöngyöshalász    18    5    3    10    52–69    18
8. Ava Pietra Old Boys    17    4    2    11    43–56    14
9. Pedagógus    18    2    1    15    31–117    7
10. Atkár Öregfiúk    17    1    1    15    40–100    3
Megjegyzés: Az Atkár Öregfiúk csapatától 1 pont levonva

 


 

