Sikerre Számíthat SE: tovább tart az egyeduralom, itt a 21. bajnoki cím

Igazán kijár az egyeduralkodó jelző a Sikerre Számíthat SE együttesének, ugyanis a GYVKLSZ által kiírt bajnokság 26 éves történetében 21. alkalommal végzett a tabella első helyén.

A Sikerre Számíthat SE 2025-ös bajnokcsapata

Forrás: Beküldött fotó

A klub vezéregyéniségénk számító Oczella Lászlótól kapott információ szerint az utóbbi 17 évben csupán egy alkalommal nem sikerült a képzeletbeli dobogó tetejére állni a csapatnak, de akkor csak a rosszabb gólkülönbsége miatt zárt második helyen ez a gárda.