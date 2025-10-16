október 16., csütörtök

39 perce

Hétvégi sportműsor: rangadó vár a gyöngyösi kézilabdázókra

A Heves vármegyei labdarúgó-bajnokságban vasárnap játsszák a mérkőzések döntő részét. A hétvégi sportműsor kínálatában hét sportág eseményei szerepelnek.

Az Eszterházy SC kosárlabda és vízilabda csapata is hazai pályán szerepel. A hétvégi sportműsor kínálatában hét sportág eseményei szerepelnek.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös szurkolói szombaton is ünnepelnének. Alább a hétvégi sportműsor kínálata
A hétvégi sportműsor szombati kínálata

KÉZILABDA NB I., férfiak: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 18.00. NB II., férfiak: Füzesabonyi SC–Gödöllői KC, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka, 18.00.
KOSÁRLABDA NB I/B, férfiak, Zöld-csoport: Eszterházy SC–Budafok, Eger, Eszterházy-csarnok, 19.00.
VÍZILABDA OB I/B, férfiak: Eszterházy SC–ELTE-BEAC, Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 16.00.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály: Gyöngyöshalász–Gyöngyösi AK, 14.30. Heves vármegyei II. osztály: Apc–Heréd LC-Realimmo Sport, 14.30.

A hétvégi sportműsor vasárnapi kínálata

ASZTALITENISZ NB III., Észak-magyarország: Füzesabonyi SC I.–Kömlő SC, Füzesabony, Ifjúság út, 10.00.
KÉZILABDA BAZ vármegyei női bajnokság: Hevesi SE–Mezőkeresztes VSE, Heves, sportcsarnok, 15.00. Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság: Hevesi SE–Bőcs KSC, Heves, sportcsarnok, 17.00.

SAKK NB I. Maróczy csoport: Kékesi SE–Dunaharaszti MTK, Gyöngyössolymos, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, 10.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt túrája a Hév Mogyoród mh. – Szadai elágazás – Gyertyános (Somlyó-hegy) – Szent László kápolna és kilátó – Bozótmíves tanösvény – Szár-hegy – Bolnoka – Monarchia Lovasközpont – Hév Mogyoród-Szentjakab mh. 15 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, vasútállomás, 6.45. 

LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport: FC Hatvan–Tarpa SC, Hatvan, Népkert Sporttelep, 13.00. Heves vármegyei II. osztály, 14.30: Hort–Nagyréde, Abasár–Felsőtárkány, Petőfibánya–Egerszólát, Atkár–Zagyvaszántó, Poroszló–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Tarnamente SSZE, Domoszló–Bélkő SE-Bélapátfalva. Heves vármegyei III. osztály, 14.30: Noszvaj–Visonta (Eger, Felsővárosi Sporttelep), Tarnaszentmiklós–Markaz, Pétervására–Egerszólát II., RFC-Átány–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60, Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöstarján, Maklár II.–Recsk KJTK, Váraszó–Gyöngyöspata.

