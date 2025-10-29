15 perce
Óriási veszteség érte a magyar ökölvívást – Egerben is döbbenten állnak a tragédia előtt
A keddi kenyai légikatasztrófa nyolc magyar áldozatot követelt. A 43 éves Süllős Gyula több családtagjával együtt veszítette életét.
Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, Kwale megyében; a légikatasztrófának nincsenek túlélői – közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság. Az áldozatok között szerepelt Süllős Gyula, a Vasas elnökségi tagja, aranygyűrűse, a klub ökölvívó-szakosztályának elnöke, aki családjával együtt utazott a repülőgépen.
Süllős Gyula több családtagjával együtt veszítette életét
A Vasas SC honlapján megjelent szerdai hírben felidézik, hogy a Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas-ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.
A Magyar Ökölvívó Szövetség elnökségi tagja, az Egri Városi Sportiskola igazgatója, Kovács Géza úgy fogalmazott: óriási veszteség érte a magyar ökölvívást.
– Barati viszonyt ápoltunk, egy nagyszerű ember távozott, felfoghatatlan tragédia – mondta Kovács Géza. – Az egri ökölvívó eseményeken is több alkalommal tiszteletét tette, valamint üzleti érdekeltségei is a városhoz kötötték. Önzetlen, tiszta szívű ember távozott.