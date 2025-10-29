október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

15 perce

Óriási veszteség érte a magyar ökölvívást – Egerben is döbbenten állnak a tragédia előtt

Címkék#Süllős Gyula#légikatasztrófa#Vasas

A keddi kenyai légikatasztrófa nyolc magyar áldozatot követelt. A 43 éves Süllős Gyula több családtagjával együtt veszítette életét.

Heol.hu

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, Kwale megyében; a légikatasztrófának nincsenek túlélői – közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság. Az áldozatok között szerepelt Süllős Gyula, a Vasas elnökségi tagja, aranygyűrűse, a klub ökölvívó-szakosztályának elnöke, aki családjával együtt utazott a repülőgépen.

Süllős Gyula 43 évet élt
Süllős Gyula 43 évet élt
Forrás: Vasas SC

Süllős Gyula több családtagjával együtt veszítette életét

A Vasas SC honlapján megjelent szerdai hírben felidézik, hogy a Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas-ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.

A Magyar Ökölvívó Szövetség elnökségi tagja, az Egri Városi Sportiskola igazgatója, Kovács Géza úgy fogalmazott: óriási veszteség érte a magyar ökölvívást.
– Barati viszonyt ápoltunk, egy nagyszerű ember távozott, felfoghatatlan tragédia – mondta Kovács Géza. – Az egri ökölvívó eseményeken is több alkalommal tiszteletét tette, valamint üzleti érdekeltségei is a városhoz kötötték. Önzetlen, tiszta szívű ember távozott.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu