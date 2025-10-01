Szécsi, Biros: 25 éve íródott a tripla arany első fejezete

Szécsi Zoltán kapusként, Biros Péter pedig átlövőként erősítette a 2000. évi nyári olimpiai játékokon élen végzett magyar együttest, amely 1976 után először nyert ötkarikás eseményen vízilabdatornát.

Szécsi Zoltán (elöl, balról az első) és Biros Péter (az álló sorban jobbról a negyedik) 25 éve ezen napon szerezte első olimpiai aranyérmét

Forrás: Facebook/Kemény Dénes

A szeptember 23. és október 1. között rendezett olimpián a magyar válogatott a pólódöntőben 13-6-ra kiütötte az orosz nemzeti együttest. A gólokon Benedek (4), Kiss G. (3) Vári, Molnár (2–2), Kásás és Biros (1–1) osztozott. Az olimpiai bajnoki címet szerzett együttesben Szécsi Zoltán, Kósz Zoltán (kapusok), Székely Bulcsú, Varga Zsolt, Märcz Tamás, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund és Vári Attila szerepelt.

Szécsi Zoltán jelenleg az Egri VK elnöke

A szövetségi kapitányként Kemény Dénes irányította gárda aztán 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben is a dobogó tetejére állhatott.

A Sydney-győztesek közül később Szécsi Zoltán, Biros Péter és Märcz Tamás játékosként erősítette az egri egyletet. Jelenleg Szécsi az Egri Vízilabda Klub elnökeként, Biros pedig a női OB I.-es csapat vezetőedzőjeként tevékenyedik és nosztalgiázik az ausztráliai aranynapot felidézve.