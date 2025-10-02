45 perce
Heves vármegyei rendőr nyert világbajnokságot Dél-Afrikában
Dél-Afrikában versenyeztek szeptember második felében a világ legjobb pisztolyos sportlövői. Batki György egyéni- és csapatvilágbajnoki címet nyert a szituációs lövészet seregszemléjén.
Szeptember közepétől a hónap végéig Dél-Afrikában rendezték az IPSC maroklőfegyver világbajnokságot. A Föld minden sarkából körülbelül ezernyolcszázan vettek részt a szituációs lövészet világbajnokságán, több kategóriában. A matlosanai viadalon szerepelt Batki György Heves vármegyei rendőr, sportlövő is a magyar válogatott tagjaként.
Két aranyérem szituációs lövészetben
Ő a fő versenyben csatlakozott a mezőnyhöz, a négy fordulós, hat pályából álló lövészetben a középmezőny elején kezdett, majd folyamatosan lépett előre, s végül a 140 fős klasszikus, pisztolyos mezőnyben abszolútban a 11. helyen zárt, a világbajnok a szlovén Robert Cemigoj lett. Batki György a szeniorok között egyéni világbajnoki címet szerzett, és a klasszikus kategóriában csapatban is elsőséget ünnepelhetett a szeniorok között a magyar dinamikus sportlövész válogatott tagjaként Marcin Ciesielskivel, Miglécz Gyulával és Bobály Mihállyal.
