Heves vármegyei rendőr nyert világbajnokságot Dél-Afrikában

Szeptember közepétől a hónap végéig Dél-Afrikában rendezték az IPSC maroklőfegyver világbajnokságot. A Föld minden sarkából körülbelül ezernyolcszázan vettek részt a szituációs lövészet világbajnokságán, több kategóriában. A matlosanai viadalon szerepelt Batki György Heves vármegyei rendőr, sportlövő is a magyar válogatott tagjaként.

Batki György sportlövő a szeniorok klasszikus számában nyert világbajnoki aranyérmet Dél-Afrikában szituációs lövészetben

Két aranyérem szituációs lövészetben

Ő a fő versenyben csatlakozott a mezőnyhöz, a négy fordulós, hat pályából álló lövészetben a középmezőny elején kezdett, majd folyamatosan lépett előre, s végül a 140 fős klasszikus, pisztolyos mezőnyben abszolútban a 11. helyen zárt, a világbajnok a szlovén Robert Cemigoj lett. Batki György a szeniorok között egyéni világbajnoki címet szerzett, és a klasszikus kategóriában csapatban is elsőséget ünnepelhetett a szeniorok között a magyar dinamikus sportlövész válogatott tagjaként Marcin Ciesielskivel, Miglécz Gyulával és Bobály Mihállyal.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A klasszikus versenyt nyerő magyar szenior csapat és a dobogósok

Forrás: World Shoot 2025 South Africa