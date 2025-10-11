3 órája
Szombati fociprogram: az Egerszóláti SK és a Lőrinci VSC korábban fogadja ellenfelét
Mindkét említett egyesület előbbre hozta mai bajnoki mérkőzését, a szólátiak 13, a lőrinciek 14 órától lesznek házigazdák.
A 15 órakor induló négy I. osztályú és nyolc II. osztályú találkozót este hat órától az Eger SE NB II.-es női mérkőzése „fejeli” meg, no meg a magyar válogatott Örményország elleni vb-selejtezője (Tv: M4 Sport).
Valamennyi mérkőzés gyászszünettel kezdődik dr. Mezey György emlékének adózva.
Heves vármegyei I. osztály
14.00: Lőrinci–Gyöngyösi AK
15.00: Egerszalók–Gyöngyöshalász
15.00: Besenyőtelek–Maklár
15.00: Energia SC Gyöngyös–Marshall-ASE
Heves vármegyei II. osztály
13.00: Egerszólát–Atkár
15.00: Heréd LC-Realimmo Sport–Petőfibánya
15.00: Felsőtárkány–Apc
15.00: Abasár–Nagyréde
15.00: Tarnamente SSZE–Domoszló (Kompolton)
15.00: Poroszló–Tarnaörs Danyi SE
15.00: Zagyvaszántó–Jázmin út-Vámosgyörk
15.00: Hort–Bélkő SE-Bélapátfalva
NB II., Keleti csoport, nők:
18.00: Eger SE–Kecskeméti LC (Felsővárosi Spt.).
