3 órája
Szombati fociprogram: egri nyitány 11-kor, lőrinci zárás villanyfénynél
Az Eger SE NB II.-es női csapata délidőben lép pályára borsodi ellenfelénél, a vármegyei bajnokságban szereplő gárdák pedig kora délután kezdik mérkőzéseiket.
Ezzel együtt jut találkozó estére is: a lőrinciek villanyfényes találkozót játszanak a gyöngyöshalásziakkal.
NB II., nők:
11.00: Kazincbarcika–Eger SE
Eger SE: a Kecskemét elleni mérkőzésbe néhány játékos extra munkát tett
Heves vármegyei I. osztály
14.30: Besenyőtelek–Neo24-Hevesi LSC
14.30: Egerszalók–Maklár
14.30: Marshall-ASE–Gyöngyösi AK
16.30: Lőrinci–Gyöngyöshalász
Heves vármegyei I. osztály: a gyöngyösi játékos szerint kijön a hevesiek erőfölénye
Heves vármegyei II. osztály
14.30: Egerszólát–Apc
14.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Abasár
14.30: Felsőtárkány–Nagyréde
14.30: Tarnaörs Danyi SE–Bélkő SE-Bélapátfalva
14.30: Tarnamente SSZE–Jázmin út-Vámosgyörk (Kompolton)
14.30: Zagyvaszántó–Petőfibánya
14.30: Hort–Domoszló