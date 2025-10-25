október 25., szombat

Szombati fociprogram: egri nyitány 11-kor, lőrinci zárás villanyfénynél

Az Eger SE NB II.-es női csapata délidőben lép pályára borsodi ellenfelénél, a vármegyei bajnokságban szereplő gárdák pedig kora délután kezdik mérkőzéseiket.

Bódi Csaba

Ezzel együtt jut találkozó estére is: a lőrinciek villanyfényes találkozót játszanak a gyöngyöshalásziakkal.

A Lőrinci VSC 16.30-tól játssza meccsét a Gyöngyöshalász SE ellen
A Lőrinci VSC Sporttelepén 16.30-tól láthatják a nézők a Gyöngyöshalász elleni meccset
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

NB II., nők:

11.00: Kazincbarcika–Eger SE

Heves vármegyei I. osztály

14.30: Besenyőtelek–Neo24-Hevesi LSC
14.30: Egerszalók–Maklár
14.30: Marshall-ASE–Gyöngyösi AK
16.30: Lőrinci–Gyöngyöshalász

Heves vármegyei II. osztály

14.30: Egerszólát–Apc
14.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Abasár
14.30: Felsőtárkány–Nagyréde
14.30: Tarnaörs Danyi SE–Bélkő SE-Bélapátfalva
14.30: Tarnamente SSZE–Jázmin út-Vámosgyörk (Kompolton)
14.30: Zagyvaszántó–Petőfibánya
14.30: Hort–Domoszló

 

