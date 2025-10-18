2 órája
Szombati fociprogram: gyászszünet a felnőtt mérkőzések előtt
Egyperces néma tiszteletadás előzi meg a hétvégén rendezendő Heves vármegyei felnőtt korosztályú mérkőzéseket. Érvényes ez a mai két összecsapásra is.
Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága Marmoly György Andrásra emlékezve rendelte el a gyászszünet megtartását.
A HELASZ játékvezetői bizottságának egykori elnöke életének 86. évében hunyt el. A Heves Megye Labdarúgásáért díjjal 2010-ben kitüntetett sportembert október 18-án, szombaton 12 órakor kísérik utolsó útjára az egri Kisasszony temetőben.
A mai bajnoki mérkőzések
Heves vármegyei I. osztály, pótlás a 3. fordulóból:
14.30: Gyöngyöshalász SE–Gyöngyösi AK
A Gyöngyöshalász SE olyat tehet, amire ősszel eddig csak egyszer akadt példa
Heves vármegyei II. oztály, 10. forduló:
14.30: Apci TE–Heréd LC-Realimmo Sport
Rangadó Petőfibányán az éllovassal és Domoszlón a címvédő ellen