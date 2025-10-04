1 órája
Szombati fociprogram: tizenhárom mérkőzés közte női kupa
A Heves vármegyei I. és a II. osztályban tíz mérkőzést rendeznek a mai napon. A Heves vármegyei III. osztályban az Átány és a Kisköre házigazda.
A nap zárásaként az Eger SE női csapata a DVTK-t fogadja a Simple Női Kupában.
Heves vármegyei I. osztály
15.00: Gyöngyöshalász–Besenyőtelek
15.00: Gyöngyösi AK–Egerszalók
15.00: Marshall-ASE–Lőrinci
17.00: Neo24-Hevesi LSC–Energia SC Gyöngyös
Marshall-ASE: a 31 éves védő szerint meglephetik a listavezetőt
Heves vármegyei II. osztály
15.00: Abasár–Hort
15.00: Apc–Nagyréde
15.00: Petőfibánya–Felsőtárkány
15.00: Atkár–Heréd LC-Realimmo Sport
15.00: Tarnaörs Danyi SE–Zagyvaszántó
15.00: Tarnamente SSZE–Bélkő SE-Bélapátfalva (Kompolton)
Egerszólát–Jázmin út-Vámosgyörk (elmarad)
A folyamatos utazás megnehezíti a Bélkő SE-Bélapátfalva dolgát
Heves vármegyei III. osztály
15.00: RFC-Átány–Markaz
15.00: Tiszai SC-Kisköre–Egerszólát II.
Heves vármegyei III. osztály: a Markazt fogadja az éllovas RFC-Átány
Simple Női Kupa
18.00: Eger SE–DVTK (Felsővárosi Sporttelep)