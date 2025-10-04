október 4., szombat

Labdarúgás

1 órája

Szombati fociprogram: tizenhárom mérkőzés közte női kupa

A Heves vármegyei I. és a II. osztályban tíz mérkőzést rendeznek a mai napon. A Heves vármegyei III. osztályban az Átány és a Kisköre házigazda.

A nap zárásaként az Eger SE női csapata a DVTK-t fogadja a Simple Női Kupában.

A Gyöngyösi AK csapata az Egerszalókot fogadja
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Heves vármegyei I. osztály

15.00: Gyöngyöshalász–Besenyőtelek
15.00: Gyöngyösi AK–Egerszalók
15.00: Marshall-ASE–Lőrinci
17.00: Neo24-Hevesi LSC–Energia SC Gyöngyös

Heves vármegyei II. osztály

15.00: Abasár–Hort
15.00: Apc–Nagyréde
15.00: Petőfibánya–Felsőtárkány
15.00: Atkár–Heréd LC-Realimmo Sport
15.00: Tarnaörs Danyi SE–Zagyvaszántó
15.00: Tarnamente SSZE–Bélkő SE-Bélapátfalva (Kompolton)
Egerszólát–Jázmin út-Vámosgyörk (elmarad)

Heves vármegyei III. osztály

15.00: RFC-Átány–Markaz
15.00: Tiszai SC-Kisköre–Egerszólát II.

Simple Női Kupa

18.00: Eger SE–DVTK (Felsővárosi Sporttelep)

 

