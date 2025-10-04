Labdarúgás 1 órája

Szombati fociprogram: tizenhárom mérkőzés közte női kupa

A Heves vármegyei I. és a II. osztályban tíz mérkőzést rendeznek a mai napon. A Heves vármegyei III. osztályban az Átány és a Kisköre házigazda.

A nap zárásaként az Eger SE női csapata a DVTK-t fogadja a Simple Női Kupában. A Gyöngyösi AK csapata az Egerszalókot fogadja

Heves vármegyei I. osztály 15.00: Gyöngyöshalász–Besenyőtelek

15.00: Gyöngyösi AK–Egerszalók

15.00: Marshall-ASE–Lőrinci

17.00: Neo24-Hevesi LSC–Energia SC Gyöngyös

Heves vármegyei II. osztály 15.00: Abasár–Hort

15.00: Apc–Nagyréde

15.00: Petőfibánya–Felsőtárkány

15.00: Atkár–Heréd LC-Realimmo Sport

15.00: Tarnaörs Danyi SE–Zagyvaszántó

15.00: Tarnamente SSZE–Bélkő SE-Bélapátfalva (Kompolton)

Egerszólát–Jázmin út-Vámosgyörk (elmarad)

Heves vármegyei III. osztály 15.00: RFC-Átány–Markaz

15.00: Tiszai SC-Kisköre–Egerszólát II.

Simple Női Kupa 18.00: Eger SE–DVTK (Felsővárosi Sporttelep)

