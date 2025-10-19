3 órája
Szüreti futrinka: Ostoroson egri klubok versenyzői is erősítették a mezőnyt
Az Ostorosi SE rendezvénye több mint félszáz indulót vonultatott fel. A 11. Szüreti futrinka nyílt utcai futóversenyen két táv várta a résztvevőket, míg az eredményhirdetéskor hét kategóriában díjazták a legjobbakat.
Az egri Egészségműhely SE és az EVUK triatlon szakosztályának versenyői is rajthoz álltak a 11. Szüreti futrinka nyílt utcai futóversenyen.
Szervezőként az Ostorosi SE elnöke, Hangonyi Tamás nagy örömmel üdvözölte, hogy a nevezők száma meghaladta a félszázat. A remek futóidőben Bauge-Mezei Zita EVUK-edző (egykori 1500 méteres magyar rekorder) melegítette be a mezőny tagjait, akikre 2, illetve 4 kilométeres táv teljesítése várt. A település utcáin kijelölt útvonalon leggyorsabbnak és ezzel abszolút elsőnek a szenioroknál győztes Ádám László bizonyult.
A Spaten Söröző kerthelyiségében megtartott eredményhirdetéskor hét kategóriában köszöntöttek győztest, ám aranyérmesből nyolcat számláltak, mert Bauge Tünde és Ágó Bori azonos idővel ért célba. Két különdíj is gazdára, legfiatalabb futóként Böjt Alexa, illetve Lakatos Levente hagyta mögött a két kilométert.
A 11. Szüreti futrinka dobogósai
Felnőttek
Férfiak:
1. Nagy-Sándor Szabolcs
2. Murányi Norbert
3. Bódi Csaba
Nők:
1. Mihók Margaréta
2. Szívós Orsolya
3. Soltészné Linkecs Mária
Szeniorok
1. Ádám László
2. Lakatos János
3. Jancsó Károly
Juniorok
Fiúk:
1. M. Kiss Tamás
2. Bakó Bence
3. Kozma Olivér
Lányok:
1. Bauge Tünde és Ágó Bori
2. Bajzáth Inez
3. Bak Zselyke
Ostoroson kilencedik alkalommal kínált közösségi élményt a Szüreti Futrinka
Gyerekek:
Fiúk:
1. Barankai Zalán
2. Vadnai Horváth Ákos
3. Böjt Ármin
Lányok:
1. Bódi Zsófia
2. Sipkó Mira
3. Bajzáth Eleni
Különdíjasok
Legfiatalabb indulók
Lányok: Böjt Alexa
Fiúk: Lakatos Levente