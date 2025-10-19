október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

3 órája

Szüreti futrinka: Ostoroson egri klubok versenyzői is erősítették a mezőnyt

Címkék#Egészségműhely SE#EVUK#kilométeres#szüreti futrinka#rekorder#elnök#Ostorosi SE

Az Ostorosi SE rendezvénye több mint félszáz indulót vonultatott fel. A 11. Szüreti futrinka nyílt utcai futóversenyen két táv várta a résztvevőket, míg az eredményhirdetéskor hét kategóriában díjazták a legjobbakat.

Munkatársunktól

Az egri Egészségműhely SE és az EVUK triatlon szakosztályának versenyői is rajthoz álltak a 11. Szüreti futrinka nyílt utcai futóversenyen.

A 11. Szüreti futrinka érmes helyen végzett tagjai
A 11. Szüreti futrinka érmes helyen végzett tagjai
Forrás: heol.hu

Szervezőként az Ostorosi SE elnöke, Hangonyi Tamás nagy örömmel üdvözölte, hogy a nevezők száma meghaladta a félszázat. A remek futóidőben Bauge-Mezei Zita EVUK-edző (egykori 1500 méteres magyar rekorder) melegítette be a mezőny tagjait, akikre 2, illetve 4 kilométeres táv teljesítése várt. A település utcáin kijelölt útvonalon leggyorsabbnak és ezzel abszolút elsőnek a szenioroknál győztes Ádám László bizonyult. 

A verseny előtt Hangonyi Tamás (sárga felsőben) mondta el a legfontosabb tudnivalókat
Forrás: heol.hu

A Spaten Söröző kerthelyiségében megtartott eredményhirdetéskor hét kategóriában köszöntöttek győztest, ám aranyérmesből nyolcat számláltak, mert Bauge Tünde és Ágó Bori azonos idővel ért célba. Két különdíj is gazdára, legfiatalabb futóként Böjt Alexa, illetve Lakatos Levente hagyta mögött a két kilométert.

Ádám László (középen) abszolút győztesként zárt a 11. Szüreti futrinka futóversenyen    
Forrás: heol.hu

A 11. Szüreti futrinka dobogósai

Felnőttek

Férfiak: 
1. Nagy-Sándor Szabolcs
2. Murányi Norbert
3. Bódi Csaba
Nők:
1. Mihók Margaréta
2. Szívós Orsolya
3. Soltészné Linkecs  Mária

Szeniorok

1. Ádám László
2. Lakatos János
3. Jancsó Károly 

Juniorok

Fiúk: 
1. M. Kiss Tamás
2. Bakó Bence
3. Kozma Olivér
Lányok:
1. Bauge Tünde és Ágó Bori
2. Bajzáth Inez
3. Bak Zselyke

Gyerekek:

Fiúk:
1. Barankai Zalán
2. Vadnai Horváth Ákos
3. Böjt Ármin
Lányok:
1. Bódi Zsófia
2. Sipkó Mira
3. Bajzáth Eleni

Különdíjasok

Legfiatalabb indulók
Lányok: Böjt Alexa
Fiúk: Lakatos Levente 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu