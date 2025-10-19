Szüreti futrinka: Ostoroson egri klubok versenyzői is erősítették a mezőnyt

Az egri Egészségműhely SE és az EVUK triatlon szakosztályának versenyői is rajthoz álltak a 11. Szüreti futrinka nyílt utcai futóversenyen.

A 11. Szüreti futrinka érmes helyen végzett tagjai

Forrás: heol.hu

Szervezőként az Ostorosi SE elnöke, Hangonyi Tamás nagy örömmel üdvözölte, hogy a nevezők száma meghaladta a félszázat. A remek futóidőben Bauge-Mezei Zita EVUK-edző (egykori 1500 méteres magyar rekorder) melegítette be a mezőny tagjait, akikre 2, illetve 4 kilométeres táv teljesítése várt. A település utcáin kijelölt útvonalon leggyorsabbnak és ezzel abszolút elsőnek a szenioroknál győztes Ádám László bizonyult.

A verseny előtt Hangonyi Tamás (sárga felsőben) mondta el a legfontosabb tudnivalókat

Forrás: heol.hu

A Spaten Söröző kerthelyiségében megtartott eredményhirdetéskor hét kategóriában köszöntöttek győztest, ám aranyérmesből nyolcat számláltak, mert Bauge Tünde és Ágó Bori azonos idővel ért célba. Két különdíj is gazdára, legfiatalabb futóként Böjt Alexa, illetve Lakatos Levente hagyta mögött a két kilométert.

Ádám László (középen) abszolút győztesként zárt a 11. Szüreti futrinka futóversenyen

Forrás: heol.hu

A 11. Szüreti futrinka dobogósai

Felnőttek

Férfiak:

1. Nagy-Sándor Szabolcs

2. Murányi Norbert

3. Bódi Csaba

Nők:

1. Mihók Margaréta

2. Szívós Orsolya

3. Soltészné Linkecs Mária