Tarnamente SSZE: az idén alapított szakosztály jótékonysági versennyel segít a gyerekeknek

A Dobj egy jó ügyért nevet viselő megméretés nevezési díjaiból befolyt összeget és a támogatói jegyek ellenértékét a Kompolti Gyermekkertész Óvoda javára ajánlja fel a Tarnamente SSZE.

A Tarnamente SSZE darts szakoszályának tagjai a Csillag Közösségi Házban készülnek

Forrás: Tarnamente SSZE

Minden egyes nevezés és jegyvásárlás egy „apró dobás”, amely segít a jövő generációjának

– közölte az ötletgazda, Antal Zsolt, helyi vállalkozó. – Együtt sokat tehetünk azért, hogy az óvoda gyermekei még boldogabb és ösztönzőbb környezetben cseperedjenek.

A rendezvény plakátja

Forrás: Tarnamente SSZE

Költségeik döntő részét saját erőből finanszírozzák a Tarnamente SSZE dartsozói

A Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület idén alapított darts szakosztálya a labdarúgás, a kerékpár és az ulti után negyedik a tagok sorában.

A Csillag Közösségi Házban adott helyet a sportolásra az egyesület elnöke, egyben Kompolt polgármestere, Blahó László

– tette hozzá Antal Zsolt. – Az edzési lehetőség biztosított, négy tábla áll rendelkezésre a heti gyakorlásra és a kéthetente rendezendő nyílt versenyekhez.

A 15 főből álló szakosztály főleg helyi lakosok alkotják, de a versenyek alkalmával a környék nagyobb településeiről (Mezőkövesd, Eger, Gyöngyös, Heves) is érkeznek indulók szép számmal. Anyagi támogatást kaptunk a Tarnamente SSZE-től, azonban a költségek nagyobb részét saját erőből finanszírozzuk.