1 órája
Tarnamente SSZE: az idén alapított szakosztály jótékonysági versennyel segít a gyerekeknek
Olyan eszközöket és felszereléseket szereznek be, amelyek még szebbé és tartalmasabbá teszik a gyermekek mindennapjait. A Tarnamente SSZE novemberben rendezi jótékonysági versenyét Kompolton.
A Dobj egy jó ügyért nevet viselő megméretés nevezési díjaiból befolyt összeget és a támogatói jegyek ellenértékét a Kompolti Gyermekkertész Óvoda javára ajánlja fel a Tarnamente SSZE.
Minden egyes nevezés és jegyvásárlás egy „apró dobás”, amely segít a jövő generációjának
– közölte az ötletgazda, Antal Zsolt, helyi vállalkozó. – Együtt sokat tehetünk azért, hogy az óvoda gyermekei még boldogabb és ösztönzőbb környezetben cseperedjenek.
Költségeik döntő részét saját erőből finanszírozzák a Tarnamente SSZE dartsozói
A Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület idén alapított darts szakosztálya a labdarúgás, a kerékpár és az ulti után negyedik a tagok sorában.
A Csillag Közösségi Házban adott helyet a sportolásra az egyesület elnöke, egyben Kompolt polgármestere, Blahó László
– tette hozzá Antal Zsolt. – Az edzési lehetőség biztosított, négy tábla áll rendelkezésre a heti gyakorlásra és a kéthetente rendezendő nyílt versenyekhez.
A 15 főből álló szakosztály főleg helyi lakosok alkotják, de a versenyek alkalmával a környék nagyobb településeiről (Mezőkövesd, Eger, Gyöngyös, Heves) is érkeznek indulók szép számmal. Anyagi támogatást kaptunk a Tarnamente SSZE-től, azonban a költségek nagyobb részét saját erőből finanszírozzuk.
NaturAll Heroes: a megőrzött izom és lepucolt zsír érmeket hozott a káli testépítőnek
U19: Lázók Dominik a 400. találat után négy góllal segítette a Tarnamentét
Tarnamente SSZE: a „Jézus szíve brigád” kicsit kiégettA megyei II. osztályban szereplő egyesületnél új kezdeményezéssel rukkoltak elő, amelynek első visszajelzései rendkívül pozitívak. Ám itt nem áll meg a klub!