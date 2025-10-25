október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Darts

1 órája

Tarnamente SSZE: az idén alapított szakosztály jótékonysági versennyel segít a gyerekeknek

Címkék#verseny#gyerek#Dobj egy jó ügyért#Kompolti Gyermekkertész Óvoda#Tarnamente SSZE

Olyan eszközöket és felszereléseket szereznek be, amelyek még szebbé és tartalmasabbá teszik a gyermekek mindennapjait. A Tarnamente SSZE novemberben rendezi jótékonysági versenyét Kompolton.

Bódi Csaba

A Dobj egy jó ügyért nevet viselő megméretés nevezési díjaiból befolyt összeget és a támogatói jegyek ellenértékét a Kompolti Gyermekkertész Óvoda javára ajánlja fel a Tarnamente SSZE. 

A Tarnamente SSZE darts szakoszályának tagjai a Csillag Közösségi Házban készülnek
A Tarnamente SSZE darts szakoszályának tagjai a  Csillag Közösségi Házban készülnek
Forrás: Tarnamente SSZE

Minden egyes nevezés és jegyvásárlás egy „apró dobás”, amely segít a jövő generációjának

 – közölte az ötletgazda, Antal Zsolt, helyi vállalkozó. – Együtt sokat tehetünk azért, hogy az óvoda gyermekei még boldogabb és ösztönzőbb környezetben cseperedjenek.

A rendezvény plakátja 
Forrás: Tarnamente SSZE

Költségeik döntő részét saját erőből finanszírozzák a Tarnamente SSZE dartsozói

A Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület idén alapított darts szakosztálya a labdarúgás, a kerékpár és az ulti után negyedik a tagok sorában. 

A Csillag Közösségi Házban adott helyet a sportolásra az egyesület elnöke, egyben Kompolt polgármestere, Blahó László 

– tette hozzá Antal Zsolt. – Az edzési lehetőség biztosított, négy tábla áll rendelkezésre a heti gyakorlásra és a kéthetente rendezendő nyílt versenyekhez.

A 15 főből álló szakosztály főleg helyi lakosok alkotják, de a versenyek alkalmával a környék nagyobb településeiről (Mezőkövesd, Eger, Gyöngyös, Heves) is érkeznek indulók szép számmal. Anyagi támogatást kaptunk a Tarnamente SSZE-től, azonban a költségek nagyobb részét saját erőből finanszírozzuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu