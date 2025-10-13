3 órája
Tinódisok a vb-selejtezőn: köszönet Tóth Zoltánnak és Kátai Zsoltnak
Élménymeséléssel telt a hétfői nap az egri Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolában. A Magyarország–Örményország világbajnoki-selejtezőn játékoskísérőként szerepet kapott gyerekek ki sem fogytak a sztorizásból.
A szövetségi kapitányként Marco Rossi vezette magyar válogatott szombaton este 57 825 néző előtt győzte le örmény vendégét.
Mint arról már a meccs idején írtunk, egri közreműködői is voltak a Puskás Arénában rendezett találkozónak. A gyermekek szüleiről érkezett, kiegészítést tartalmazó jelzés szerint szervezőként Tóth Zoltán szülőnek és Kátai Zsolt igazgatónak jár az elismerés azért, hogy a fiatalok igazán maradandó élményhez jutottak.
Eger SE: a magyar válogatott meccsén a Tinódi diákjai kísérték pályára a játékosokat
A Tinódi iskola diákjaiként – az Eger SE U8-as és U9-es csapatának futballistával együtt – Tóth Milán, Bársony Levente, Borsos Dominik Bence és Romány Péter lehetett közvetlen részese Szoboszlai Dominikék 2–0-s sikerének, illetve azt megelőző történéseknek.