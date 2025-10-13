Tinódisok a vb-selejtezőn: köszönet Tóth Zoltánnak és Kátai Zsoltnak

A szövetségi kapitányként Marco Rossi vezette magyar válogatott szombaton este 57 825 néző előtt győzte le örmény vendégét.

A ráhangolás már a Puskás Aréna parkjában elkezdődött

Forrás: Beküldött fotó

Mint arról már a meccs idején írtunk, egri közreműködői is voltak a Puskás Arénában rendezett találkozónak. A gyermekek szüleiről érkezett, kiegészítést tartalmazó jelzés szerint szervezőként Tóth Zoltán szülőnek és Kátai Zsolt igazgatónak jár az elismerés azért, hogy a fiatalok igazán maradandó élményhez jutottak.