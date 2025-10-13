U19: a veretlent vert Bélkő SE a Tarnamentét juttatta az élre

Az Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva U19-es rangadót Fernandes-Nádudvary Dávid 85. percben, 11-esből elért gólja döntötte el a vendégek javára.

A Tarnamente SSZE csapata vette át a vezetést a II. osztályú U19-es bajnokságban

Forrás: Tarnamente SSZE

Eközben a Tarnamente SSZE a Gyöngyössolymosi SE otthonában győzött négygólos különbséggel. A kompoltiak közül Lázók Dominik duplázott, aki növelte előnyét a góllövőlistán Antal Róberttel szemben. A petőfibányaiak Hortról vitték el a pontokat a két gólt és két piros lapot hozott összecsapáson.