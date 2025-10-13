2 órája
U19: a veretlent vert Bélkő SE a Tarnamentét juttatta az élre
Az Egerszóláti SK első helyébe került a nagy rivális Bélapátfalva elleni hazai vereség. A Heves vármegyei II. osztályú U19-es bajnokság 7. fordulójában a Tarnamente lépett listavezető helyre.
Az Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva U19-es rangadót Fernandes-Nádudvary Dávid 85. percben, 11-esből elért gólja döntötte el a vendégek javára.
Eközben a Tarnamente SSZE a Gyöngyössolymosi SE otthonában győzött négygólos különbséggel. A kompoltiak közül Lázók Dominik duplázott, aki növelte előnyét a góllövőlistán Antal Róberttel szemben. A petőfibányaiak Hortról vitték el a pontokat a két gólt és két piros lapot hozott összecsapáson.
U19: Lázók Dominik a 400. találat után négy góllal segítette a Tarnamentét
Heves vármegyei II. osztály U19, 7. forduló:
Hort SK–Petőfibányai SK 0–2
Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva 0–1
Gyöngyössolymosi SE–Tarnamente SSZE 0–4
Október 31., péntek, 13.30: Tiszai SC-Kisköre–Recsk FC
A bajnokság állása
1. Tarnamente 6 5 – 1 43–11 15
2. Bélapátfalva 6 5 – 1 20–6 15
3. Egerszólát 6 4 1 1 16–6 13
4. Tiszai SC 5 3 1 1 39–13 10
5. Petőfibánya 6 2 1 3 20–28 7
6. Gyöngyössolymos 5 2 – 3 15–16 6
7. Lokomotív SE 4 1 1 2 9–13 4
8. Recsk FC 5 1 1 3 12–21 4
9. Hort 6 1 1 4 17–28 4
10. Apc 5 – – 5 1–50 0
11. Atkár SE kizárva
A góllövőlista élcsoportja
16 gólos: Lázók Dominik (Tarnamente SSZE)
13 gólos: Antal Róbert (Tiszai Sportcentrum)
8 gólos: Elek Dániel (Hort SK), Pusoma Oszkár Pál (Tarnamente SSZE)