Labdarúgás

2 órája

U19: a veretlent vert Bélkő SE a Tarnamentét juttatta az élre

Címkék#Bélapátfalva#Lázók Dominik#Egerszóláti SK#Antal Róbert#Tarnamente SSZE

Az Egerszóláti SK első helyébe került a nagy rivális Bélapátfalva elleni hazai vereség. A Heves vármegyei II. osztályú U19-es bajnokság 7. fordulójában a Tarnamente lépett listavezető helyre.

Bódi Csaba

Az Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva U19-es rangadót Fernandes-Nádudvary Dávid 85. percben, 11-esből elért gólja döntötte el a vendégek javára.

A Tarnamente SSZE csapata vette át a vezetést a II. osztályú U19-es bajnokságban
A Tarnamente SSZE csapata vette át a vezetést a II. osztályú U19-es bajnokságban
Forrás: Tarnamente SSZE

Eközben a Tarnamente SSZE a Gyöngyössolymosi SE otthonában győzött négygólos különbséggel. A kompoltiak közül Lázók Dominik duplázott, aki növelte előnyét a góllövőlistán Antal Róberttel szemben. A petőfibányaiak Hortról vitték el a pontokat a két gólt és két piros lapot hozott összecsapáson.

Heves vármegyei II. osztály U19, 7. forduló:

Hort SK–Petőfibányai SK 0–2
Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva 0–1
Gyöngyössolymosi SE–Tarnamente SSZE 0–4
Október 31., péntek, 13.30: Tiszai SC-Kisköre–Recsk FC

A bajnokság állása

1. Tarnamente    6    5    –    1    43–11    15
2. Bélapátfalva    6    5    –    1    20–6    15
3. Egerszólát    6    4    1    1    16–6    13
4. Tiszai SC    5    3    1    1    39–13    10
5. Petőfibánya    6    2    1    3    20–28    7
6. Gyöngyössolymos    5    2    –    3    15–16    6
7. Lokomotív SE    4    1    1    2    9–13    4
8. Recsk FC    5    1    1    3    12–21    4
9. Hort    6    1    1    4    17–28    4
10. Apc    5    –    –    5    1–50    0
11. Atkár SE kizárva    

A góllövőlista élcsoportja

16 gólos: Lázók Dominik (Tarnamente SSZE)
13 gólos: Antal Róbert (Tiszai Sportcentrum)
8 gólos: Elek Dániel (Hort SK), Pusoma Oszkár Pál (Tarnamente SSZE)


 

