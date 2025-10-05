2 órája
Vasárnapi fociprogram: az Eger SE és a Füzesabony már 11 órakor kezd
NB III.-as csapataink közül csak az FC Hatvan játszik pályaválasztóként. Az Eger SE Debrecenben, a Füzesabony SC Miskolcon lép pályára.
A Heves vármegyei II. osztály 8. fordulójának zárómérkőzésén Domoszlón vendég a Poroszló. A Heves vármegyei III. osztályban hat mérkőzést rendeznek.
NB III., Északkeleti csoport
11.00: DEAC–Eger SE
11.00: DVTK II.–Füzesabonyi SC
13.00: FC Hatvan–Kisvárda II. (Népkert Sporttelep)
Heves vármegyei II. osztály
15.00: Domoszló SK–Poroszló SE
Heves vármegyei III. osztály
15.00: Tarnaszentmiklós SE–Visonta SC
15.00: Pétervására SE–Noszvaj SE
15.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Recsk KJTK
15.00: Váraszói SE–Gyöngyöstarjáni RE
15.00: Adácsi DSE–Maklári SE II.
15.00: Istenmezeje SE 1926–Gyöngyöspatai SE
